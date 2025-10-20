https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/gunde-800-kez-yuzumuze-dokunuyoruz-bu-neyin-habercisi-1100336340.html

Günde 800 kez yüzümüze dokunuyoruz: Bu neyin habercisi?

Günde 800 kez yüzümüze dokunuyoruz: Bu neyin habercisi?

Sputnik Türkiye

İnsanlar günde ortalama 800 kez yüzlerine dokunuyor ve çoğu bu hareket bilinçsizce gerçekleşiyor. Araştırmacılar, özellikle alt yüze yani çene, yanak ve burna... 20.10.2025

Houston Üniversitesi ve Virginia Tech araştırma ekibi, dört gün boyunca 10 akademik araştırmacının ofislerinde geçirdiği toplam 170 saatlik video kaydını analiz etti.Yapay zeka ve termal kameralar kullanarak yüz dokunuşlarını ve stresle ilişkili terlemeyi takip eden araştırma, çene, yanak ve buruna sık dokunan kişilerin stres tepkilerinin belirgin şekilde yüksek olduğunu ortaya koydu.Evrimsel kökeni varAraştırmacılar, bu davranışın evrimsel kökenlere sahip olabileceğini vurguluyor. Benzer kendini yatıştırma hareketleri, diğer primatlarda da gözlemlenmiş.Houston Üniversitesi’nden araştırmacı Ioannis Pavlidis, “Alt yüze dokunma, zihinsel stresin bir göstergesi olarak sempatik sinir sisteminin aşırı aktivitesini yansıtır” diyor.Yüz ifadeleri yetersizAraştırma, yüz ifadelerinin çoğu zaman stres hakkında çok az bilgi verdiğini, bilinçsiz dokunuşların ise daha doğru bir işaret sunduğunu ortaya koydu.Araştırmada, katılımcıların yüzde 68’i gözlemlendiği sırada araştırma ve yazma gibi zihinsel faaliyetlerle meşguldü. Bu yoğun bilişsel çalışma sırasında çene-yanak-burun üçlüsüne yapılan dokunuşlar, diğer yüz dokunuşlarına kıyasla stresle daha güçlü bir ilişki gösterdi.Ayrıca telefon kullanımı ve masadan kısa molalar da stres göstergeleriyle bağlantılı bulundu.Araştırmada bazı katılımcıların yüzüne çok daha sık dokunduğu, bazılarının ise nadiren dokunduğu gözlendi.Bu durum, zihinsel stresle başa çıkmada bireysel stratejilerin farklı olduğunu gösteriyor.Vücudun kendini düzenleme çabasıUzmanlar, günde 800 kez yapılan bu yüz dokunuşlarının sadece bilinçsiz bir alışkanlık olmadığını, zihinsel stres sırasında vücudun kendini düzenleme çabası olduğunu vurguluyor.

