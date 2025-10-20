https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/cankirida-ayni-kisiye-ait-iki-arac-10-gun-arayla-yand-1100325320.html
Çankırı’da aynı kişiye ait iki araç 10 gün arayla yandı
Çankırı’da aynı kişiye ait iki araç 10 gün arayla yandı
20.10.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100325708_0:193:2048:1345_1920x0_80_0_0_a8086f280319773ee94b36f79141a057.jpg
Çankırı’da Ali D.’ye ait park halindeki otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çerkeş Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.Yoğun çabalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.10 gün önce de aracı yanmıştıYapılan incelemede, araç sahibinin yaklaşık 10 gün önce başka bir aracının da benzer şekilde yandığı tespit edildi.
