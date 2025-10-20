Türkiye
Çankırı'da aynı kişiye ait iki araç 10 gün arayla yandı
Çankırı’da aynı kişiye ait iki araç 10 gün arayla yandı
Çankırı’da aynı kişiye ait iki araç 10 gün arayla yandı
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi. Araç sahibinin 10 gün önce başka bir otomobilinin de yandığı... 20.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-20T13:07+0300
2025-10-20T13:07+0300
Çankırı’da Ali D.’ye ait park halindeki otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çerkeş Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.Yoğun çabalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.10 gün önce de aracı yanmıştıYapılan incelemede, araç sahibinin yaklaşık 10 gün önce başka bir aracının da benzer şekilde yandığı tespit edildi.
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi. Araç sahibinin 10 gün önce başka bir otomobilinin de yandığı ortaya çıktı.
Çankırı’da Ali D.’ye ait park halindeki otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çerkeş Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.
Yoğun çabalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

10 gün önce de aracı yanmıştı

Yapılan incelemede, araç sahibinin yaklaşık 10 gün önce başka bir aracının da benzer şekilde yandığı tespit edildi.
