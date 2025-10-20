Askeri Stratejist Kemal Olçar: Cesetler üzerinden meşruiyet aranıyor
© Ceyhun BozkurtCeyhun Bozkurt
© Ceyhun Bozkurt
Abone ol
Askeri Stratejist Kemal Olçar ve Sputnik Türkiye Muhabiri Osman Nuri Cerit, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. Orallı, İsrail’in Gazze planını değerlendirirken Cerit, TBMM’deki komisyon görüşmeleri hakkındaki son bilgileri aktardı.
Askeri Stratejist Kemal Olçar şunları söyledi:
Donald Trump, Gazze’de uluslararası bir koalisyon kurulacak ve yötemim gerçekleşecek demişti. Filistin halkının bunu kabul etmesi mümkün değil. Hamas da Filistinlilerden mürekkep bir hükümet tarafından yönetilmesini istiyoruz dediler. Bu plan arada kaldı. İki taraf bu konuda çekişiyor. İsrail’in dediğimi olacak Hamas’ın dediği mi olacak, bu da daha netleşmedi. Aşamalar şeklinde çekilme planlanmıştı. Bunun uygulanmayacağını Netanyahu anlattı. Trump’ın planında da çekilecek denilmişti. 6-7 gündür yapılan yardımların toplam miktarı 114 civarı. Yapılan müzakere, Trump’ın bölgede yaptığı şov ve geldiğimiz noktada bu var. Gazze konusunda İsrail bir meşruiyet arıyor. Bir bahane kullanmak suretiyle Gazze’ye operasyon yapacak. Bu bahane çok büyük ihtimalle ölmüş rehinelerin teslimine dayalı meşruiyet gibi görünüyor. Canlı olanları almak suretiyle kozun büyüğü İsrail tarafına geçmiş gibi görünüyor. Cesetler üzerinden tekrar pazarlık yapıp onu mazerete dökmek aslında hiç de rasyonel değil. İsrail’in herhangi bir bahaneye ihtiyacı yok ama bu bile İsrail’in yeniden o cesetlerin arayıp bulmak ailelerine teslim etmek gibi ‘kutsal bir vasife’ uğruna o bölgedeki imzalanmış geri çekilme ve ateşkesi kapsayan anlaşmayı ihlal etmeye yeter gibi görünüyor.
Sputnik Türkiye Muhabiri Osman Nuri Cerit, şu ifadeleri kullandı:
Komisyon artık 15 toplantı gerçekleştirdi, 128 kişiyi dinledi. Şehit yakınları da askerler de vardı terör örgütüne mensup olanların aileleri de vardı. Meclis Başkanları vardı, hukukçular vardı. Toplumun her kesimi dinlendi. Bu haftaki toplantıda gençlik örgütleri dinlendi. Bu 128 kişi söylenebilecek hemen hemen her şeyi söyledi. Komisyonun artık bir şey yapması gerekiyor. Meclis Başkanı da bunu söyledi. Dinleme aşaması bitti çalışmalara başlayacağız dedi. Komisyon rapor hazırlayacak. Rapor doğrultusunda siyasi adım atılması bekleniyor. 15 Kasım’a kadar komisyon rapor hazırlayacak. Tek tek madde madde uygulanabilir olanları toplanıp yazılacak. Süreç artık biraz da Cumhur İttifakı’na düşmüş olacak. Bir yasa hazırlanması gerekiyor. Komisyonun resmiyeti yok. Yasal bir düzenlenmesi gerekiyor.