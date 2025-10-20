Askeri Stratejist Kemal Olçar: Cesetler üzerinden meşruiyet aranıyor

Donald Trump, Gazze’de uluslararası bir koalisyon kurulacak ve yötemim gerçekleşecek demişti. Filistin halkının bunu kabul etmesi mümkün değil. Hamas da Filistinlilerden mürekkep bir hükümet tarafından yönetilmesini istiyoruz dediler. Bu plan arada kaldı. İki taraf bu konuda çekişiyor. İsrail’in dediğimi olacak Hamas’ın dediği mi olacak, bu da daha netleşmedi. Aşamalar şeklinde çekilme planlanmıştı. Bunun uygulanmayacağını Netanyahu anlattı. Trump’ın planında da çekilecek denilmişti. 6-7 gündür yapılan yardımların toplam miktarı 114 civarı. Yapılan müzakere, Trump’ın bölgede yaptığı şov ve geldiğimiz noktada bu var. Gazze konusunda İsrail bir meşruiyet arıyor. Bir bahane kullanmak suretiyle Gazze’ye operasyon yapacak. Bu bahane çok büyük ihtimalle ölmüş rehinelerin teslimine dayalı meşruiyet gibi görünüyor. Canlı olanları almak suretiyle kozun büyüğü İsrail tarafına geçmiş gibi görünüyor. Cesetler üzerinden tekrar pazarlık yapıp onu mazerete dökmek aslında hiç de rasyonel değil. İsrail’in herhangi bir bahaneye ihtiyacı yok ama bu bile İsrail’in yeniden o cesetlerin arayıp bulmak ailelerine teslim etmek gibi ‘kutsal bir vasife’ uğruna o bölgedeki imzalanmış geri çekilme ve ateşkesi kapsayan anlaşmayı ihlal etmeye yeter gibi görünüyor.