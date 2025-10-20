Ali Çağatay, Kuzey Kıbrıs seçimlerini değerlendirdi

Devlet Bahçeli seçimlerin meşru olmadığını, katılımın düşük olduğunu söylüyor. Oysa dünkü seçimde katılım oranı yüzde 62,83’tü. Ersin Tatar’ın kazandığı bir önceki seçimde bu oran yüzde 57 idi. O seçim meşruysa bu seçim neden meşru olmasın? Devlet Bahçeli bugüne kadar destek verdiği her seçimi kaybettirdi. Binali Yıldırım’ı destekledi, kaybetti. Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekledi, kaybetti. Murat Kurum’u destekledi, kaybetti. Ali Koç’u destekledi, kaybetti. Şimdi de Ersin Tatar’ı destekledi ve o da kaybetti. Bahçeli hep yanlış ata oynuyor.

Cübbeli Ahmet Hoca, Ersin Tatar’ın kazanması için dua etti ama Tufan Erhürman kazandı. Demek ki herkesin duası kabul olmaz, herkesin duası kabul olsa gökten ekmek yağardı. Olumsuz senaryoda seçim iptal edilir ve bu durum Avrupa Birliği’nin devreye girmesine yol açabilir. Bu da KKTC’nin fiilen tanınmasına kadar gider. Olumlu senaryoda ise seçim iptal edilmez, KKTC Güney’le entegrasyon sürecine başlar. Türkiye bu süreçte AB’den vizesiz seyahat gibi tavizler ister ama sonunda Avrupa Birliği ‘Biz size söz vermedik’ diyebilir.