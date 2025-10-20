https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/ali-cagatay-parayi-bastirirsiniz-istediginiz-anket-sonucunu-elde-edersiniz-1100313508.html
Ali Çağatay, Kuzey Kıbrıs seçimlerini değerlendirdi
Ali Çağatay, Kuzey Kıbrıs seçimlerini değerlendirdi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) lideri Tufan Erhürman, oyların yüzde...
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi. Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi: Çağatay, katılım oranı tartışmalarına da değinerek şunları söyledi:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) lideri Tufan Erhürman, oyların yüzde 60,32'sini alarak seçimi kazandı.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çok tartışmalı bir seçim yapıldı ve bu seçim sonunda mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kaybetti. Tatar’ın karşısında, statükoyu ortadan kaldırma adayı olarak görülen Tufan Erhürman ise kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erhürman’ın zaferini kutlayan bir mesaj yayımladı. Ancak Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı Devlet Bahçeli, seçimleri meşruiyet dışı olarak niteledi ve seçimlerin yenilenmesi gerektiğini söyledi. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin oraya müdahale etmesi gerektiğini ima eden ifadeler kullandı. Bir seçim yapılmış, buna saygı göstermek gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet adamına yakışır bir açıklama yaptı. Ancak Bahçeli’nin açıklamaları Kıbrıs’ta yeni bir kaosun habercisi. Halk sandığa gitmiş, oyunu vermiş, adil ve eşit bir seçim yapılmış. Buna rağmen sonucu tanımamak doğru değildir. Seçim öncesinde yapılan kamuoyu araştırmalarına asla güvenmeyin. GENAR Başkanı İhsan Aktaş, seçimden bir gün önce Tufan Erhürman’a desteğin yüzde 40 olduğunu açıkladı, sonuç tam tersi çıktı. Bu kadar yanılma olmaz, bu açık bir manipülasyondur. Parayı bastırırsınız, istediğiniz anket sonucunu elde edersiniz.
Çağatay, katılım oranı tartışmalarına da değinerek şunları söyledi:
Devlet Bahçeli seçimlerin meşru olmadığını, katılımın düşük olduğunu söylüyor. Oysa dünkü seçimde katılım oranı yüzde 62,83’tü. Ersin Tatar’ın kazandığı bir önceki seçimde bu oran yüzde 57 idi. O seçim meşruysa bu seçim neden meşru olmasın? Devlet Bahçeli bugüne kadar destek verdiği her seçimi kaybettirdi. Binali Yıldırım’ı destekledi, kaybetti. Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekledi, kaybetti. Murat Kurum’u destekledi, kaybetti. Ali Koç’u destekledi, kaybetti. Şimdi de Ersin Tatar’ı destekledi ve o da kaybetti. Bahçeli hep yanlış ata oynuyor.
Cübbeli Ahmet Hoca, Ersin Tatar’ın kazanması için dua etti ama Tufan Erhürman kazandı. Demek ki herkesin duası kabul olmaz, herkesin duası kabul olsa gökten ekmek yağardı. Olumsuz senaryoda seçim iptal edilir ve bu durum Avrupa Birliği’nin devreye girmesine yol açabilir. Bu da KKTC’nin fiilen tanınmasına kadar gider. Olumlu senaryoda ise seçim iptal edilmez, KKTC Güney’le entegrasyon sürecine başlar. Türkiye bu süreçte AB’den vizesiz seyahat gibi tavizler ister ama sonunda Avrupa Birliği ‘Biz size söz vermedik’ diyebilir.