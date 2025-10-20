Nepal'de Köpek Festivali yapılıyor

Hindu inanışına göre ölüm tanrısı Yamraj’ın habercisi olarak görülen köpekler, güvenliği simgelemeleri ve insanın sadık dostu olmaları nedeniyle çiçeklerle süslenip özel ritüellerle onurlandırıldı.
Nepal’in başkenti Katmandu’da, Tihar Festivali kapsamında düzenlenen “Kukur Tihar” (Köpekleri Onurlandırma Günü) etkinliğinde köpekler süslenerek kutsandı.
Kukur Tihar, Nepal’de kutlanan Tihar festivalinin ikinci günüdür. Bu gün köpeklere özel olarak adanmıştır.
Köpekler Hindu inancında ölüm tanrısı Yama’nın habercileri olarak kabul edilir. Bu nedenle onlara saygı göstermek kutsal bir görev sayılır. Köpeklerin boynuna çiçekten yapılmış çelenkler takılır.
Alınlarına kırmızı tika sürülür.
Onlara et, süt, yumurta gibi özel yiyecekler verilir. Evcil köpeklerin yanında sokak köpekleri de onurlandırılır.
Festival her yıl Ekim veya Kasım ayında kutlanır.
2025 yılında Kukur Tihar’ın 20 Ekim’de yapılıyor. Bu gelenek, insanların köpeklere duyduğu sevgi ve sadakatin sembolüdür.
