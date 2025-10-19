https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/tayvanda-dikkat-ceken-cikis-yeni-muhalefet-lideri-cinle-baris-cagrisi-yapti-1100303697.html
Tayvan’da dikkat çeken çıkış: Yeni muhalefet lideri Çin'le barış çağrısı yaptı
Tayvan’da dikkat çeken çıkış: Yeni muhalefet lideri Çin'le barış çağrısı yaptı
Tayvan siyasetinde kritik bir gelişme yaşandı. Ülkenin ana muhalefet partisi Kuomintang (KMT), yeni genel başkanını seçti. Eski milletvekili Cheng Li-wun, parti içi seçimlerde en yakın rakibi eski Taipei Belediye Başkanı Hau Lung-bin’i geride bırakarak liderliğe seçildi. Cheng, 1 Kasım itibarıyla görevine başlayacak.'Barışı koruyacağız'Cheng Li-wun, seçimin ardından yaptığı konuşmada önceliklerinin barış ve istikrar olduğunu söyledi. Tayvan Boğazı’ndaki tansiyona işaret eden Cheng, “Tayvan’ı çatışmanın merkezine sürüklemeyeceğiz. Barışı koruyacağız” dedi.Savunma bütçesine eleştiri Cheng, Tayvan hükümetinin savunma harcamalarını artırma planına kuşkuyla yaklaştığını belirterek bunun gerilimi tırmandırdığını savundu. Analistler, Cheng’in tutumunun Çin'e daha yakın bir yaklaşımı işaret ettiğini değerlendiriyor.
