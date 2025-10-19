Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/tayvanda-dikkat-ceken-cikis-yeni-muhalefet-lideri-cinle-baris-cagrisi-yapti-1100303697.html
Tayvan’da dikkat çeken çıkış: Yeni muhalefet lideri Çin'le barış çağrısı yaptı
Tayvan’da dikkat çeken çıkış: Yeni muhalefet lideri Çin'le barış çağrısı yaptı
Sputnik Türkiye
Tayvan’ın ana muhalefet partisi Kuomintang’ın yeni başkanı Cheng Li-wun oldu. Savunma bütçesinin artırılmasına karşı çıkan Cheng, Çin ile gerilimin... 19.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-19T15:45+0300
2025-10-19T15:45+0300
dünya
asya & pasifik
tayvan
çin
tayvan boğazı
muhalefet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100303504_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_cf9c6a1ea290ce51ca7d3797bebc2775.jpg
Tayvan siyasetinde kritik bir gelişme yaşandı. Ülkenin ana muhalefet partisi Kuomintang (KMT), yeni genel başkanını seçti. Eski milletvekili Cheng Li-wun, parti içi seçimlerde en yakın rakibi eski Taipei Belediye Başkanı Hau Lung-bin’i geride bırakarak liderliğe seçildi. Cheng, 1 Kasım itibarıyla görevine başlayacak.'Barışı koruyacağız'Cheng Li-wun, seçimin ardından yaptığı konuşmada önceliklerinin barış ve istikrar olduğunu söyledi. Tayvan Boğazı’ndaki tansiyona işaret eden Cheng, “Tayvan’ı çatışmanın merkezine sürüklemeyeceğiz. Barışı koruyacağız” dedi.Savunma bütçesine eleştiri Cheng, Tayvan hükümetinin savunma harcamalarını artırma planına kuşkuyla yaklaştığını belirterek bunun gerilimi tırmandırdığını savundu. Analistler, Cheng’in tutumunun Çin'e daha yakın bir yaklaşımı işaret ettiğini değerlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/cin-ordusundan-tayvan-yakininda-askeri-tatbikat-1095054572.html
tayvan
çin
tayvan boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100303504_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_fa9ac2233325ecb536837a2fb124f6f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, tayvan, çin, tayvan boğazı, muhalefet
asya & pasifik, tayvan, çin, tayvan boğazı, muhalefet

Tayvan’da dikkat çeken çıkış: Yeni muhalefet lideri Çin'le barış çağrısı yaptı

15:45 19.10.2025
© AP Photo / ChiangYing-yingCheng Li-wun
Cheng Li-wun - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / ChiangYing-ying
Abone ol
Tayvan’ın ana muhalefet partisi Kuomintang’ın yeni başkanı Cheng Li-wun oldu. Savunma bütçesinin artırılmasına karşı çıkan Cheng, Çin ile gerilimin azaltılmasını savunuyor.
Tayvan siyasetinde kritik bir gelişme yaşandı. Ülkenin ana muhalefet partisi Kuomintang (KMT), yeni genel başkanını seçti. Eski milletvekili Cheng Li-wun, parti içi seçimlerde en yakın rakibi eski Taipei Belediye Başkanı Hau Lung-bin’i geride bırakarak liderliğe seçildi. Cheng, 1 Kasım itibarıyla görevine başlayacak.

'Barışı koruyacağız'

Cheng Li-wun, seçimin ardından yaptığı konuşmada önceliklerinin barış ve istikrar olduğunu söyledi. Tayvan Boğazı’ndaki tansiyona işaret eden Cheng, “Tayvan’ı çatışmanın merkezine sürüklemeyeceğiz. Barışı koruyacağız” dedi.

Savunma bütçesine eleştiri

Cheng, Tayvan hükümetinin savunma harcamalarını artırma planına kuşkuyla yaklaştığını belirterek bunun gerilimi tırmandırdığını savundu. Analistler, Cheng’in tutumunun Çin'e daha yakın bir yaklaşımı işaret ettiğini değerlendiriyor.
Çin- Tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2025
DÜNYA
Çin ordusundan Tayvan yakınında askeri tatbikat
2 Nisan, 09:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала