Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Parlamentosu geçici devlet başkanı atamasını onayladı
Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Parlamentosu, Başkan Milorad Dodik'in danışmanı Ana Trisic-Babic'i geçici devlet başkanı olarak atayan kararı onayladı. 19.10.2025, Sputnik Türkiye
RTRS televizyonunun haberine göre, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Parlamentosu’nun 27. özel oturumunda, Ana Trisic-Babic'in geçici devlet başkanı olarak atanmasına ilişkin karar kabul edildi.Karara 48 milletvekili ‘evet’, 4 milletvekili ‘hayır’ oyu verirken, çekimser oy kullanılmadı. Muhalefetin büyük kısmı, Sırp Demokrat Partisi (SDS) ve Demokratik İlerleme Partisi (PDP) milletvekilleri oylamaya katılmadı.Sırp Cumhuriyeti'nde iktidardaki Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı’ndan yapılan açıklamada, ‘Demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı Milorad Dodik'in görevlerini yerine getirmesini imkansız hale getiren mahkeme ve Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu'nun yasadışı eylemleri nedeniyle geçici cumhurbaşkanı adayı göstermek zorunda kaldık” ifadelerine yer verildi.Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu, Ağustos ayı başlarında Milorad Dodik'in görevini iptal etme kararı almış ve ardından 23 Kasım'da Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı için erken seçim yapılmasına karar vermişti.
Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Parlamentosu, Başkan Milorad Dodik'in danışmanı Ana Trisic-Babic'i geçici devlet başkanı olarak atayan kararı onayladı.
RTRS televizyonunun haberine göre, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Parlamentosu’nun 27. özel oturumunda, Ana Trisic-Babic'in geçici devlet başkanı olarak atanmasına ilişkin karar kabul edildi.
Karara 48 milletvekili ‘evet’, 4 milletvekili ‘hayır’ oyu verirken, çekimser oy kullanılmadı. Muhalefetin büyük kısmı, Sırp Demokrat Partisi (SDS) ve Demokratik İlerleme Partisi (PDP) milletvekilleri oylamaya katılmadı.
Sırp Cumhuriyeti'nde iktidardaki Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı’ndan yapılan açıklamada, ‘Demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı Milorad Dodik'in görevlerini yerine getirmesini imkansız hale getiren mahkeme ve Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu'nun yasadışı eylemleri nedeniyle geçici cumhurbaşkanı adayı göstermek zorunda kaldık” ifadelerine yer verildi.
Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu, Ağustos ayı başlarında Milorad Dodik'in görevini iptal etme kararı almış ve ardından 23 Kasım'da Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı için erken seçim yapılmasına karar vermişti.