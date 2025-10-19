Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/bosna-hersek-sirp-cumhuriyeti-parlamentosu-gecici-devlet-baskani-atamasini-onayladi-1100296721.html
Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Parlamentosu geçici devlet başkanı atamasını onayladı
Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Parlamentosu geçici devlet başkanı atamasını onayladı
Sputnik Türkiye
Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Parlamentosu, Başkan Milorad Dodik'in danışmanı Ana Trisic-Babic'i geçici devlet başkanı olarak atayan kararı onayladı. 19.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-19T00:44+0300
2025-10-19T00:41+0300
dünya
milorad dodik
parlamento
bosna sırp cumhuriyeti
bosna-hersek (bh)
bosna hersek merkez seçim kurulu (cik)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102324/43/1023244323_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_854ee009c0bfcada5751a005801eb5ee.jpg
RTRS televizyonunun haberine göre, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Parlamentosu’nun 27. özel oturumunda, Ana Trisic-Babic'in geçici devlet başkanı olarak atanmasına ilişkin karar kabul edildi.Karara 48 milletvekili ‘evet’, 4 milletvekili ‘hayır’ oyu verirken, çekimser oy kullanılmadı. Muhalefetin büyük kısmı, Sırp Demokrat Partisi (SDS) ve Demokratik İlerleme Partisi (PDP) milletvekilleri oylamaya katılmadı.Sırp Cumhuriyeti'nde iktidardaki Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı’ndan yapılan açıklamada, ‘Demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı Milorad Dodik'in görevlerini yerine getirmesini imkansız hale getiren mahkeme ve Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu'nun yasadışı eylemleri nedeniyle geçici cumhurbaşkanı adayı göstermek zorunda kaldık” ifadelerine yer verildi.Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu, Ağustos ayı başlarında Milorad Dodik'in görevini iptal etme kararı almış ve ardından 23 Kasım'da Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı için erken seçim yapılmasına karar vermişti.
bosna sırp cumhuriyeti
bosna-hersek (bh)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102324/43/1023244323_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_c81a11ef8abdb36f2335af21b79625f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
milorad dodik, parlamento, bosna sırp cumhuriyeti, bosna-hersek (bh), bosna hersek merkez seçim kurulu (cik)
milorad dodik, parlamento, bosna sırp cumhuriyeti, bosna-hersek (bh), bosna hersek merkez seçim kurulu (cik)

Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Parlamentosu geçici devlet başkanı atamasını onayladı

00:44 19.10.2025
© FlickrBosna Hersek.
Bosna Hersek. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2025
Bosna Hersek.
© Flickr
Abone ol
Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Parlamentosu, Başkan Milorad Dodik'in danışmanı Ana Trisic-Babic'i geçici devlet başkanı olarak atayan kararı onayladı.
RTRS televizyonunun haberine göre, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Parlamentosu’nun 27. özel oturumunda, Ana Trisic-Babic'in geçici devlet başkanı olarak atanmasına ilişkin karar kabul edildi.
Karara 48 milletvekili ‘evet’, 4 milletvekili ‘hayır’ oyu verirken, çekimser oy kullanılmadı. Muhalefetin büyük kısmı, Sırp Demokrat Partisi (SDS) ve Demokratik İlerleme Partisi (PDP) milletvekilleri oylamaya katılmadı.
Sırp Cumhuriyeti'nde iktidardaki Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı’ndan yapılan açıklamada, ‘Demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı Milorad Dodik'in görevlerini yerine getirmesini imkansız hale getiren mahkeme ve Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu'nun yasadışı eylemleri nedeniyle geçici cumhurbaşkanı adayı göstermek zorunda kaldık” ifadelerine yer verildi.
Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu, Ağustos ayı başlarında Milorad Dodik'in görevini iptal etme kararı almış ve ardından 23 Kasım'da Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı için erken seçim yapılmasına karar vermişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала