Ateşkesin ardından Gazze’de yıkımın boyutu ortaya çıktı: Mahalleler enkaza döndü

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ve İsrail ordusunun sarı hata çekilmeye başlamasının ardından Gazze kentindeki yıkım gün yüzüne çıktı.
İsrail saldırıları sonucu Al-Zayton, Nasr ve El-Gabari Mahallesi'nde çok sayıda bina yerle bir olurken, sivillere ait ev ve eşyalar da büyük hasar gördü.
Bölgeye dönen yerinden edilmiş Filistinliler, büyük yıkımla karşılaştı.
Gazze İnsan Hakları Merkezi'nden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının başlamasından bu yana İsrail'in 129 saldırı ve ateş açma olayının belgelendiği, bu olaylarda 34 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 122 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Ayrıca, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ve İsrail ordusunun sarı hata çekilmesinin ardından, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın desteğiyle Gazzekentinin Al-Tuffah, Al-Şucaiye ve Al-Durç Mahallelerinde İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazı kepçelerle temizlenmeye başlandı.
İsrail saldırıları sonucu neredeyse hiç sağlam bina kalmadı, evler yıkıldı, sokaklar enkazla doldu.
