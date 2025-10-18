Türkiye
Ateşkesin ardından Gazze’de yıkımın boyutu ortaya çıktı: Mahalleler enkaza döndü
Ateşkesin ardından Gazze’de yıkımın boyutu ortaya çıktı: Mahalleler enkaza döndü
Gazze'de yerinden edilen Filistinliler evlerine dönerken, Al-Zayton ve El-Gabari mahallelerinde geriye yalnızca enkaz kaldı. Ateşkesin ardından İsrail'in sarı... 18.10.2025, Sputnik Türkiye
Ateşkesin ardından Gazze’de yıkımın boyutu ortaya çıktı: Mahalleler enkaza döndü

Gazze'de yerinden edilen Filistinliler evlerine dönerken, Al-Zayton ve El-Gabari mahallelerinde geriye yalnızca enkaz kaldı. Ateşkesin ardından İsrail'in sarı hata çekilmesinin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Gazze İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda, ateşkesin ardından saldırıda ölenlerin sayısı açıklandı.
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ve İsrail ordusunun sarı hata çekilmeye başlamasının ardından Gazze kentindeki yıkım gün yüzüne çıktı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ve İsrail ordusunun sarı hata çekilmeye başlamasının ardından Gazze kentindeki yıkım gün yüzüne çıktı.

İsrail saldırıları sonucu Al-Zayton, Nasr ve El-Gabari Mahallesi'nde çok sayıda bina yerle bir olurken, sivillere ait ev ve eşyalar da büyük hasar gördü.

İsrail saldırıları sonucu Al-Zayton, Nasr ve El-Gabari Mahallesi'nde çok sayıda bina yerle bir olurken, sivillere ait ev ve eşyalar da büyük hasar gördü.

Bölgeye dönen yerinden edilmiş Filistinliler, büyük yıkımla karşılaştı.

Bölgeye dönen yerinden edilmiş Filistinliler, büyük yıkımla karşılaştı.

Gazze İnsan Hakları Merkezi'nden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının başlamasından bu yana İsrail'in 129 saldırı ve ateş açma olayının belgelendiği, bu olaylarda 34 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 122 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Gazze İnsan Hakları Merkezi'nden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının başlamasından bu yana İsrail'in 129 saldırı ve ateş açma olayının belgelendiği, bu olaylarda 34 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 122 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Ayrıca, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ve İsrail ordusunun sarı hata çekilmesinin ardından, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın desteğiyle Gazzekentinin Al-Tuffah, Al-Şucaiye ve Al-Durç Mahallelerinde İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazı kepçelerle temizlenmeye başlandı.

Ayrıca, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ve İsrail ordusunun sarı hata çekilmesinin ardından, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın desteğiyle Gazzekentinin Al-Tuffah, Al-Şucaiye ve Al-Durç Mahallelerinde İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazı kepçelerle temizlenmeye başlandı.

İsrail saldırıları sonucu neredeyse hiç sağlam bina kalmadı, evler yıkıldı, sokaklar enkazla doldu.

İsrail saldırıları sonucu neredeyse hiç sağlam bina kalmadı, evler yıkıldı, sokaklar enkazla doldu.

