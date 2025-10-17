Rojin Kabaiş'in ölümünde dikkat çekici detay: 'Kızın intihar etmiş ne uzatıyorsun?'

Davanın sonunda ortaya çıkan karar insanları tatmin etmeni. İnsanlar Narin’in neden öldürüldüğünü merak ediyordu. Bunu öğrenme şansımız olmadı. Yerel mahkeme katili tespit etti. Narin’i Salim Güran öldürdü yazıyor kararda. Aile de cinayete katıldılar diyerek davayı bitirdi. Nevzat Bahtiyar’ın aleyhinde dosyada tek bir kanıt vardı o da kırmızı aracının görüntüsü. O da hapis cezası aldı. Keşke daha çok yatmış olsaydı, bu ceza keşke bu kadar az olmasaydı. Beni üzen bu davada beraber yürüdüğüm diğer meslektaşımın 26 Ağustos’tan sonraki davaya olan bakış açısı oldu. Bir ses kaydı geldi. Dinledikten sonra çok üzüldüm. Bu davaya devam edemem dedim. Ses kaydında arkadaşın başka birisiyle konuşurken, ‘Narin’i Nevzat öldürdü’ diyor. Bilirkişi raporunu övüyor. Ben hala şunu arkasındayım. Nevzat Bahtiyar’ın katil olduğuna inandığı için davadan çekildiğim iddiaları kesinlikle yalan. Nevzat katil değil ama suçlu.