Rojin Kabaiş'in ölümünde dikkat çekici detay: 'Kızın intihar etmiş ne uzatıyorsun?'
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteciler Ruşen Takva ile Ulaş Barış ve Avukat Ali Eryılmaz oldu. 17.10.2025, Sputnik Türkiye
Gazeteci Ruşen Takva, Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümünün detaylarını canlı yayında anlatırken, Gazeteci Ulaş Barış ise Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak KKTC’deki son durumu aktardı. Narin Güran cinayetinde hükümlü bulunan Nevzat Bahtiyar’ın avukatlığından çekilen Ali Eryılmaz ise kararının nedenini açıkladı.Gazeteci Ruşen Takva şunları söyledi:Narin Güran cinayetinde hükümlü bulunan Nevzat Bahtiyar’ın avukatlığından çekilen Ali Eryılmaz, şöyle konuştu:
Gazeteci Ruşen Takva, Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümünün detaylarını canlı yayında anlatırken, Gazeteci Ulaş Barış ise Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak KKTC’deki son durumu aktardı. Narin Güran cinayetinde hükümlü bulunan Nevzat Bahtiyar’ın avukatlığından çekilen Ali Eryılmaz ise kararının nedenini açıkladı.
Gazeteci Ruşen Takva şunları söyledi:
Biz geçen sene de Rojin bulunduğunda intihar değil intihar olmadığını şair şüphelerin aktif ve gerçekçi olduğunu söylemiştik. Dosyanın genişlemesini söylemiştik. Geldiğimiz noktada haklı çıkmaktan derin üzüntü duyuyoruz. Dosyaya sunulan yeni raporda intihar değil cinsel saldırının ön plana çıktığı gerçek oldu. Otopsi çok uzun sürdü. Rektör defalarca geldi. Vali de emniyet müdürü de otopsinin yapılacağı yerleşkeye gelmişti. Rojin ambulansla Adli Tıp Kurumu’na getirildiği sırada baba Nizamettin Kabaiş fenalaştı. Van Valisi Ozan Balcı, baba Kabaiş’in yanına gelerek ‘Rojin’in intihar ettiğine dair telkinlerde bulunduğunu’ Nizamettin Kabaiş bizzat söyledi. ‘Kızınız intihar etmiş’ diye ifadede bulunuyor. Vali, ‘Kızın intihar etmiş işte ne uzatıyorsun, kendin de görürüsün’ demiş.
Narin Güran cinayetinde hükümlü bulunan Nevzat Bahtiyar’ın avukatlığından çekilen Ali Eryılmaz, şöyle konuştu:
Davanın sonunda ortaya çıkan karar insanları tatmin etmeni. İnsanlar Narin’in neden öldürüldüğünü merak ediyordu. Bunu öğrenme şansımız olmadı. Yerel mahkeme katili tespit etti. Narin’i Salim Güran öldürdü yazıyor kararda. Aile de cinayete katıldılar diyerek davayı bitirdi. Nevzat Bahtiyar’ın aleyhinde dosyada tek bir kanıt vardı o da kırmızı aracının görüntüsü. O da hapis cezası aldı. Keşke daha çok yatmış olsaydı, bu ceza keşke bu kadar az olmasaydı. Beni üzen bu davada beraber yürüdüğüm diğer meslektaşımın 26 Ağustos’tan sonraki davaya olan bakış açısı oldu. Bir ses kaydı geldi. Dinledikten sonra çok üzüldüm. Bu davaya devam edemem dedim. Ses kaydında arkadaşın başka birisiyle konuşurken, ‘Narin’i Nevzat öldürdü’ diyor. Bilirkişi raporunu övüyor. Ben hala şunu arkasındayım. Nevzat Bahtiyar’ın katil olduğuna inandığı için davadan çekildiğim iddiaları kesinlikle yalan. Nevzat katil değil ama suçlu.