Gazeteci Barış Mutlu değerlendirdi: KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimleri

“Tufan Erhürman’ın sanki çok Türkiye’den çok ayrı politika izleyecekmiş gibi bir durumu yok. Her şeyden önce bir hukukçu ve müzakerelerle ilgili Türk tarafına büyük destek sağlayacağı muhakkak. Ama her seçimin bir mottosu olduğu gibi bu seçimin de başlığı ‘İki devletli çözüm mü federasyon mu?’. KKTC Meclisi’nde bununla ilgili karar alındı. 29 vekille birlikte iki devletli çözüm kararı alındı ve bu doğrultuda gidilecek gibi görünüyor. Ersin Tatar Türkiye’nin de desteğini almış bir isim, bu bakımdan favori görünüyor. Fakat bir diğer taraftan KKTC içinde adanın kuzeyiyle ilgili olarak ciddi bir huzursuzluk var. Bu huzursuzluk hem sosyal hem ekonomik. Artık bununla ilgili hak hukuk tanınmadığı belirtiliyor. Ekonomi Türkiye’deki ekonomiyle at başı gidiyor. Ada ekonomisi Türkiye’ye bağlı olduğu için çok ciddi bir sıkıntıya giriyor.”