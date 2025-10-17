https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/gazeteci-baris-mutlu-degerlendirdi-kktcde-cumhurbaskanligi-secimleri-1100267726.html
Gazeteci Barış Mutlu değerlendirdi: KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimleri
Gazeteci Barış Mutlu değerlendirdi: KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimleri
Gazeteci Güçlü Özgan'ın Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu gazeteci Barış Mutlu oldu. Mutlu, pazar günü yapılacak KKTC seçimlerini değerlendirdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yarışacak 8 aday, yoğun kampanya dönemine girdi. KKTC'de 19 Ekim Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oy kullanacak seçmen sayısı, 218 bin 313 olarak açıklandı.Seçimin ilk turuna mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bağımsız aday, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ise partisinin adayı olarak katılacak. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Hüseyin Gürlek, Mehmet Hasgüler, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran ve İbrahim Yazıcı bağımsız aday olarak, Osman Zorba ise Kıbrıs Sosyalist Partisinin adayı olarak mücadele edecek.‘KKTC içinde adanın kuzeyiyle ilgili huzursuzluk var’Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Barış Mutlu, şunları anlattı:
“Tufan Erhürman’ın sanki çok Türkiye’den çok ayrı politika izleyecekmiş gibi bir durumu yok. Her şeyden önce bir hukukçu ve müzakerelerle ilgili Türk tarafına büyük destek sağlayacağı muhakkak. Ama her seçimin bir mottosu olduğu gibi bu seçimin de başlığı ‘İki devletli çözüm mü federasyon mu?’. KKTC Meclisi’nde bununla ilgili karar alındı. 29 vekille birlikte iki devletli çözüm kararı alındı ve bu doğrultuda gidilecek gibi görünüyor. Ersin Tatar Türkiye’nin de desteğini almış bir isim, bu bakımdan favori görünüyor. Fakat bir diğer taraftan KKTC içinde adanın kuzeyiyle ilgili olarak ciddi bir huzursuzluk var. Bu huzursuzluk hem sosyal hem ekonomik. Artık bununla ilgili hak hukuk tanınmadığı belirtiliyor. Ekonomi Türkiye’deki ekonomiyle at başı gidiyor. Ada ekonomisi Türkiye’ye bağlı olduğu için çok ciddi bir sıkıntıya giriyor.”