Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/erdincten-sbk-operasyonu-yorumu-hangi-dagda-kurt-oldu-5-operasyonu-1100258843.html
Erdinç’ten SBK operasyonu yorumu: Hangi dağda kurt öldü-5 operasyonu
Erdinç’ten SBK operasyonu yorumu: Hangi dağda kurt öldü-5 operasyonu
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteciler Cengiz Erdinç ve Serhat Ayan oldu. 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T10:59+0300
2025-10-17T10:59+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
türkiye
haberler
serhat ayan
sezgin baran korkmaz
akp
varlık fonu
abd
i̇ran
tmsf
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Gazeteci Cengiz Erdinç, Sezgin Baran Korkmaz hakkında yapılan son operasyonu yorumlarken Radyo Sputnik Programcısı ve Gazeteci Serhat Ayan ‘yerli ve milli’ olduğu açıklanan ‘Kumru’ isimli uygulamayı anlattı.Gazeteci Cengiz Erdinç, şunları söyledi:
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, serhat ayan, sezgin baran korkmaz, akp, varlık fonu, abd, i̇ran, tmsf
türkiye, haberler, serhat ayan, sezgin baran korkmaz, akp, varlık fonu, abd, i̇ran, tmsf

Erdinç’ten SBK operasyonu yorumu: Hangi dağda kurt öldü-5 operasyonu

10:59 17.10.2025
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın' - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteciler Cengiz Erdinç ve Serhat Ayan oldu.
Gazeteci Cengiz Erdinç, Sezgin Baran Korkmaz hakkında yapılan son operasyonu yorumlarken Radyo Sputnik Programcısı ve Gazeteci Serhat Ayan ‘yerli ve milli’ olduğu açıklanan ‘Kumru’ isimli uygulamayı anlattı.
Gazeteci Cengiz Erdinç, şunları söyledi:
Bu operasyonlara bir isim vermek gerekirse ‘hangi dağda kurt öldü 4-5’ falan demek lazım. Ama ben olaya şöyle bakıyorum. Arka planı ABD’nin olası İran operasyonu öncesinde birtakım finansal karadeliklere yönelik baskısının veya düzenleme ihtiyacının sonucu diye düşünüyorum. Çünkü kara para var, kamu ihaleleri var, el değiştiren medya var. Ama hep bir kaynağı belirsiz parayla satın alınan varlıklar var. Bir yanıyla da şöyle bir sürece doğru gidiyor iş. TMSF ve Varlık Fonu, Türkiye’nin en büyük holdingi olmuş durumda. El konulan devasa şirketlere sahipler. Bu neyin istihdamıdır tam da bilemiyoruz. Hemen bütün bu operasyonlarda bir bölümü Fidan’ı destekleyen medyaya yönelikti ya da desteklemek üzere kurulan medyaya yönelikti. Operasyonlarda Erdoğan sonrası diyebileceğimiz ya AKP içi mücadele gibi görünüyor. Uluslararası baskı da buna yol açmış olabilir. Ama hazırda tutulan, o zaman üzerine gidilmeyen dosyalar bunlar.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала