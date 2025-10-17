Erdinç’ten SBK operasyonu yorumu: Hangi dağda kurt öldü-5 operasyonu

Bu operasyonlara bir isim vermek gerekirse ‘hangi dağda kurt öldü 4-5’ falan demek lazım. Ama ben olaya şöyle bakıyorum. Arka planı ABD’nin olası İran operasyonu öncesinde birtakım finansal karadeliklere yönelik baskısının veya düzenleme ihtiyacının sonucu diye düşünüyorum. Çünkü kara para var, kamu ihaleleri var, el değiştiren medya var. Ama hep bir kaynağı belirsiz parayla satın alınan varlıklar var. Bir yanıyla da şöyle bir sürece doğru gidiyor iş. TMSF ve Varlık Fonu, Türkiye’nin en büyük holdingi olmuş durumda. El konulan devasa şirketlere sahipler. Bu neyin istihdamıdır tam da bilemiyoruz. Hemen bütün bu operasyonlarda bir bölümü Fidan’ı destekleyen medyaya yönelikti ya da desteklemek üzere kurulan medyaya yönelikti. Operasyonlarda Erdoğan sonrası diyebileceğimiz ya AKP içi mücadele gibi görünüyor. Uluslararası baskı da buna yol açmış olabilir. Ama hazırda tutulan, o zaman üzerine gidilmeyen dosyalar bunlar.