Emekli maaşlarında zam için son durum ne?

“2026 Ocak ayında emekli maaşları ne olacak? Eylül ayı enflasyon verisi açıklandı. Bununla birlikte bizim şu anda SSK Bağkur için garanti altında 7 buçukluk bir zammımız var. Bu da geriye dönük altı aylık enflasyona göre belirleniyor. Memur ve memur emeklileri için de toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 13.65’lik bir zam garanti altında. Böylece hedef dışı olarak halihazırda yıl sonu enflasyonumuz yüzde 33.29’da. Normalde bizim hedef enflasyon sistemimiz yüzde 24’tü. Baktılar olmuyor, ‘Bunu hedefte bırakıyoruz ama muhtemelen yıl sonu beklentimiz yüzde 27-28 civarında diye bir açıklama yapılmıştı. Gidişata baktığımızda bu rakamlar biraz zor görünüyor. Yıl sonu enflasyonumuz yüzde 29 olursa SSK ve Bağkur yüzde 10.14 zam alır. Bu da ne demek olur, en düşük emekli aylığına göre 16 bin 881 TL alan bir birey 18 bin 600 TL civarı bir rakama ulaşacak. Memurun ise bu durumda alacağı zam yüzde 16.88 olacak.”