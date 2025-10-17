https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/ekonomiden-sorumlu-eski-devlet-bakani-soylemez-her-3-cocuktan-1i-aclik-cekiyor-1100278454.html

Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Söylemez: Her 3 çocuktan 1’i açlık çekiyor

Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, Türkiye’de ağır bir gıda krizi yaşandığını dile getirdi. Söylemez, “Her üç çocuktan biri açlık çekiyor... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programının konuğu Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez oldu. Türkiye’deki mevcut ekonomik tabloyu değerlendiren Söylemez, şunları söyledi:‘4.1 milyon çocuk, bir öğün bile et, balık, tavuk gibi proteinli gıda yiyemiyor’Türkiye’nin ağır bir gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu belirten Söylemez, BAYETAV Vakfı’nın araştırmasına göre 4 milyondan fazla çocuğun günde bir öğün bile et, balık veya tavuk gibi proteinli gıdalara erişemediğini söyledi. Söylemez, araştırmanın detaylarını şöyle aktardı:‘Türkiye’nin yüzde 5’i Avrupa’daki zenginlerden 2 kat daha zengin’Gelir dağılımındaki farkın tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını söyleyen Söylemez, Türkiye’de en zengin yüzde 5’lik kesimin Avrupa’daki zenginlerden bile daha varlıklı hale geldiğini belirtti. Söylemez, konuya ilişkin veriler de paylaştı:‘Ekonomide başımızda yeni bir bela var’Söylemez, hükümetin altın borçlanma politikasını da eleştirerek, “Altın fiyatları yükseliyor. Bizimkiler altın borçlanıyor. Bir hesaba göre 10, bir hesaba göre ise 12 milyar dolar zararımız var. Altın bugün yükselmedi, bir yıldır böyle gidiyor. Peki neden bu kadar altın borçlanmasına gidildi? Bunu öngörebilmek gerekir. Türkiye Cumhuriyeti hazinesi ne kadar altın borçlandı ve şu anda ne kadar fiili zararı var? Yani yeni bir bela başımızda. Korkunç bir zararla karşı karşıyayız diye tahmin ediyorum” dedi.‘OVP hedefleri tutmuyor’Söylemez, açıklanan Orta Vadeli Plan’ın (OVP) güven vermediğini belirterek, ekonomi yönetiminin inandırıcılığını kaybettiğini ifade etti. Resmî enflasyon ile halkın hissettiği pahalılık arasındaki farkın büyüdüğünü söyleyen Söylemez, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Şimşek, IMF’siz IMF programı uyguluyor’Söylemez, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in politikalarını “IMF’siz IMF programı” olarak tanımlarken, ücretlilerin ve emeklilerin gelirleri baskılanarak enflasyonun düşük gösterildiğini belirtti:‘L tipi’ krizdeyiz’Ekonomide yaşanan durgunluğu “L tipi kriz” olarak tanımlayan Söylemez, şunları kaydetti:

