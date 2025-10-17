Ceyda Aysuna: Z kuşağı "bugünü" yaşamak istiyor

Z kuşağı, istemedikleri bir şeyi yapmak zorunda olmadıklarını düşünüyorlar. Bu, bencillik değil kendi sınırlarını tanımak. Önceki kuşaklar başkaları ne der diye yaşarken, Z kuşağı kendi doğrularının peşinde.

Z kuşağının hızlı iş değiştirmesinin tembellikle değil, “adalet ve denge arayışıyla” ilgili Onlar az çalışıp çok para kazanmak istemiyorlar. Emeklerinin karşılığını almak istiyorlar. 9-5 çalışma sistemini de sorguluyorlar. Şirketler artık bu kuşağı elde tutmak için esnek çalışma ve ofis içi sosyalleşme alanları yaratıyor. Z kuşağının motivasyon eksikliğinin en büyük nedenlerinden birinin sürekli ekran maruziyeti. Saatlerce sosyal medyada vakit geçiriyorlar. Sürekli kaydır, geç tüketimi zihni pasifleştiriyor. Bu bir alışkanlık haline geldiğinde üretkenliği ve düşünme becerisini zayıflatıyor.