https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/avrupa-birligi-turkiye-haric-her-meselede-abd-ile-ayni-cizgide-politika-yurutuyor-1100261852.html
‘Avrupa Birliği, Türkiye hariç her meselede ABD ile aynı çizgide politika yürütüyor'
‘Avrupa Birliği, Türkiye hariç her meselede ABD ile aynı çizgide politika yürütüyor'
Sputnik Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Barış Adıbellİ'ye göre Çin, Trump'ın Bagram planını düşmanca olarak nitelendirdi. Trump'ın Çin'i denizden kuşatma planına son verdiğini ifade... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T11:26+0300
2025-10-17T11:26+0300
2025-10-17T11:26+0300
eksen
radyo sputnik
radyo
barış adıbelli
donald trump
çin
abd
rusya
avrupa birliği
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605477_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_08823ba80482581cd95af3d89dfacfeb.jpg
Çin, küresel arzın büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementleri ve üretim teknolojilerinin ihracatına yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu.Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, nadir toprak elementlerini çıkarma, eritme, ayırma işlemleri, mıknatıs malzemelerinin imalatı ile nadir toprak elementlerinin ikincil kaynak olarak kullanımı ve geri dönüşümüyle bağlantılı teknolojilerin ihracatına kısıtlama getirildi.Nadir toprak elementlerinin işlendiği tesislerde montaj hatlarının kurulması, tamir, hata giderme, bakım ve güncelleme işlemlerine ilişkin teknolojilerin transferi de kontrol kapsamına alındı. Ayrıca, Çin'de üretilen nadir toprak elementlerini ihraç eden yabancı şirketlerin, sivil ve askeri ikili kullanıma sahip ürünlerin ihracatı için Ticaret Bakanlığından lisans alması zorunlu tutuldu. Açıklamada söz konusu kısıtlamaların, duyuru tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtildi. Öte yandan yurt dışında üretilen fakat Çin'den ithal edilen ürünleri ve teknolojileri kullanan üreticilerin aynı kısıtlamalara tabi tutulacağı, söz konusu kısıtlamaların bu şirketler için 1 Aralık'tan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.Bakanlık, yaptığı açıklamada, karara gerekçe olarak, nadir toprak elementlerinin askeri ve sivil kullanıma sahip ürün niteliği taşıdığını ve kontrolünün de normal olduğuna dikkati çekti. Bazı yabancı kuruluşların ve bireylerin Çin'den ham veya işlenmiş halde nadir toprak elementleri edinerek bunları askeri operasyonlar gibi hassas alanlarda doğrudan veya dolaylı olarak kullanan kuruluşlara ve bireylere transfer ettiğinin aktarıldığı açıklamada, bunun Çin'in ulusal güvenliği ve çıkarlarına zarar verdiği veya potansiyel tehdit oluşturduğu kaydedildi. Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, 27 Eylül'de, yabancı ülkelerin ihracat kontrolü uygulanan bazı kritik mineralleri ülkeden kaçırmaya yönelik girişimleri olduğu uyarısında bulunmuştu. Açıklamada bazı yabancı gizli servislerin, Çin'deki suç şebekeleriyle iş birliği yaptığı iddia edilen iki antimon kaçakçılığı vakasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.Kararın, ABD ile Çin arasında devam eden tarife müzakerelerinin sürdüğü ve iki ülke liderlerinin bu ayın sonunda Güney Kore'de düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında yüz yüze görüşmeye hazırlandığı bir dönemde alınması dikkati çekti.Çin, ABD'nin çip sektörü başta olmak üzere teknoloji alanında uyguladığı kısıtlamalara karşılık, küresel arzın büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerine daha önce de kısıtlama ve kontroller getirmişti.ABD'nin önceki Başkanı Joe Biden'ın Aralık 2024'te çip sektörüne getirdiği ihracat kısıtlamalarına galyum, germanyum ve antimon ihracatını kısıtlayarak karşılık veren Çin, yeniden göreve gelen Başkan Donald Trump'ın şubat ayındaki ilk tarife artışına karşılık ise tungsten, tellür, bizmut, molibden ve indiyum ihracatına kontrol getirmişti.Pekin yönetimi, Trump'ın nisanda duyurduğu "karşılıklı tarifeler" kapsamındaki tarife artışına karşı samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, lütesyum, skandiyum, itriyum ve alaşımlarının olduğu 7 kategorideki nadir toprak elementini ihracat kontrol listesine almıştı.Çin Halk Cumhuriyeti’nin nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği kısıtlamayı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Bagram üzerinden Avrasya’ya yerleşme planını ve Avrupa Birliği’nin ticaret savaşlarındaki politikasını, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Barış Adıbelli ile konuştuk.‘Çin, Trump’ın Bagram çıkışını ‘düşmanca bir politika’ şekinde yorumladı.ABD’nin Afganistan’daki Bagram Üssü’ne dönme planında Çin'in nükleer tesislerini hedef aldığını açıkça belirtmesine karşılık Çin'in de bu tehdidi ciddiye aldığını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Adıbelli, Pekin'in nadir elementlere ihracat kısıtlaması getirerek ABD'nin hamlelerine bir yanıt verdiğini söyledi:‘Her şeye rağmen ABD ve Çin birbirinden kopamıyor’Çin'in artık Batı dayatmalarının kabul edildiği "utanç asrı" dönemini aştığını ve yükselişe geçtiği "övünç asrı" içerisinde bulunduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Adıbelli, tüm gerilime rağmen ABD ve Çin'in birbirinden kopamadığını ve buna "karşılıklı bağımlılık" denildiğini ifade etti:'Birçok Küresel Güney ülkesi, bir Çin-Rus ittifakı bekliyor'Barış Adıbelli'ye göre Batı'nın Çin ve Rusya'ya yönelik tehditleri, gelecekte yeni bir ittifakı doğurabilir:‘Avrupa Birliği, Türkiye hariç her meselede ABD ile aynı çizgide politika yürütüyor'Avrupa Birliği'nin güvenlik ve ticaret politikalarında, Türkiye hariç her daim ABD'nin yönlendirmesini izlediğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Barış Adıbelli, Çin'in Avrupa'nın ihracat pazarını ele geçirmesi sonucunda AB'nin adeta panik içinde olduğunu belirtti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Kafkaslar-Orta Asya hattına yerleşmeyi arzuladığını belirten Adıbelli, Afganistan ve Pakistan çatışmasının Trump'ın Bagram söyleminden ayrı okunamayacağını vurguladı:
çin
abd
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ceyda Karan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg
Ceyda Karan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605477_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_aa1ef2ed718cfec417e3582a1e9020b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ceyda Karan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg
radyo sputnik, radyo, barış adıbelli, donald trump, çin, abd, rusya, avrupa birliği, ab, f-35, tomahawk, demir kubbe
radyo sputnik, radyo, barış adıbelli, donald trump, çin, abd, rusya, avrupa birliği, ab, f-35, tomahawk, demir kubbe
‘Avrupa Birliği, Türkiye hariç her meselede ABD ile aynı çizgide politika yürütüyor'
Yrd. Doç. Dr. Barış Adıbellİ'ye göre Çin, Trump'ın Bagram planını düşmanca olarak nitelendirdi. Trump'ın Çin'i denizden kuşatma planına son verdiğini ifade eden Adıbelli, bunun yerine ABD'nin yeni dönemde Avrasya'ya odaklanacağını dile getirdi.
Çin, küresel arzın büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementleri ve üretim teknolojilerinin ihracatına yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu.
Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, nadir toprak elementlerini çıkarma, eritme, ayırma işlemleri, mıknatıs malzemelerinin imalatı ile nadir toprak elementlerinin ikincil kaynak olarak kullanımı ve geri dönüşümüyle bağlantılı teknolojilerin ihracatına kısıtlama getirildi.
Nadir toprak elementlerinin işlendiği tesislerde montaj hatlarının kurulması, tamir, hata giderme, bakım ve güncelleme işlemlerine ilişkin teknolojilerin transferi de kontrol kapsamına alındı. Ayrıca, Çin'de üretilen nadir toprak elementlerini ihraç eden yabancı şirketlerin, sivil ve askeri ikili kullanıma sahip ürünlerin ihracatı için Ticaret Bakanlığından lisans alması zorunlu tutuldu. Açıklamada söz konusu kısıtlamaların, duyuru tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtildi. Öte yandan yurt dışında üretilen fakat Çin'den ithal edilen ürünleri ve teknolojileri kullanan üreticilerin aynı kısıtlamalara tabi tutulacağı, söz konusu kısıtlamaların bu şirketler için 1 Aralık'tan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.
Bakanlık, yaptığı açıklamada, karara gerekçe olarak, nadir toprak elementlerinin askeri ve sivil kullanıma sahip ürün niteliği taşıdığını ve kontrolünün de normal olduğuna dikkati çekti. Bazı yabancı kuruluşların ve bireylerin Çin'den ham veya işlenmiş halde nadir toprak elementleri edinerek bunları askeri operasyonlar gibi hassas alanlarda doğrudan veya dolaylı olarak kullanan kuruluşlara ve bireylere transfer ettiğinin aktarıldığı açıklamada, bunun Çin'in ulusal güvenliği ve çıkarlarına zarar verdiği veya potansiyel tehdit oluşturduğu kaydedildi. Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, 27 Eylül'de, yabancı ülkelerin ihracat kontrolü uygulanan bazı kritik mineralleri ülkeden kaçırmaya yönelik girişimleri olduğu uyarısında bulunmuştu. Açıklamada bazı yabancı gizli servislerin, Çin'deki suç şebekeleriyle iş birliği yaptığı iddia edilen iki antimon kaçakçılığı vakasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.
Kararın, ABD ile Çin arasında devam eden tarife müzakerelerinin sürdüğü ve iki ülke liderlerinin bu ayın sonunda Güney Kore'de düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında yüz yüze görüşmeye hazırlandığı bir dönemde alınması dikkati çekti.
Çin, ABD'nin çip sektörü başta olmak üzere teknoloji alanında uyguladığı kısıtlamalara karşılık, küresel arzın büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerine daha önce de kısıtlama ve kontroller getirmişti.
ABD'nin önceki Başkanı Joe Biden'ın Aralık 2024'te çip sektörüne getirdiği ihracat kısıtlamalarına galyum, germanyum ve antimon ihracatını kısıtlayarak karşılık veren Çin, yeniden göreve gelen Başkan Donald Trump'ın şubat ayındaki ilk tarife artışına karşılık ise tungsten, tellür, bizmut, molibden ve indiyum ihracatına kontrol getirmişti.
Pekin yönetimi, Trump'ın nisanda duyurduğu "karşılıklı tarifeler" kapsamındaki tarife artışına karşı samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, lütesyum, skandiyum, itriyum ve alaşımlarının olduğu 7 kategorideki nadir toprak elementini ihracat kontrol listesine almıştı.
Çin Halk Cumhuriyeti’nin nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği kısıtlamayı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Bagram üzerinden Avrasya’ya yerleşme planını ve Avrupa Birliği’nin ticaret savaşlarındaki politikasını, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Barış Adıbelli ile konuştuk.
‘Çin, Trump’ın Bagram çıkışını ‘düşmanca bir politika’ şekinde yorumladı.
ABD’nin Afganistan’daki Bagram Üssü’ne dönme planında Çin'in nükleer tesislerini hedef aldığını açıkça belirtmesine karşılık Çin'in de bu tehdidi ciddiye aldığını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Adıbelli, Pekin'in nadir elementlere ihracat kısıtlaması getirerek ABD'nin hamlelerine bir yanıt verdiğini söyledi:
“Aslında bu tip stratejik meselelerde ‘neden şimdi’ sorusunun cevabını bulmak çok kolay değil. Fakat şöyle bir durum var: ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinde Afganistan’daki Bagram Üssü’ne ‘döneceğiz’ dedi. Gerekçe olarak da Çin’in nükleer tesislerine bir saat uzaklıkta olduğunu söyledi. Bu da Çin’e karşı bakış açısını ortaya koyuyor. Zaten Çin uzun zamandan beri Afganistan’ı yakından takip ediyor. Özellikle IŞİD Horasan’ın Çin’e yakın bölgelere konuşlanıp kamp kurmasından rahatsız. ABD’nin de Bagram Üssü’nü izleme-dinleme istasyonlarıyla donatıp Çin’i takip etmek istediği de biliniyor. Çin dolayısıyla bunu düşmanca bir eylem olarak yorumladı ve ABD’nin hiçbir şekilde bundan vazgeçmediğini gördüler. Biden döneminde Pentagon’da oluşturulan bir Çin görev gücü var. Trump, Biden dönemine ait her şeyi tasfiye etti ama bu görev gücünü kapatmadı.
Hatta bu görev gücü, Biden koltuğa oturduktan birkaç ay sonra tesis edildi. Kararı Trump’ın ilk döneminde alınmış bir şeydi ve Biden bunu devam ettirmişti. Bu da düşmanca bir adım olarak Çin tarafından değerlendirildi. 2005-2006 yıllarında yazdığımız yazılarda, Çin’in temel hedefi, dünyadaki fiyatları belirlemek demiştik. Çin’in temel amacı dünyadaki fiyatları belirlemektir. Hammadde kaynakları üzerinde tekel olmaktır. Bunların bugün hepsi gerçekleşti. Dünyadaki tüm hammadde kaynaklarının neredeyse tamamı Çin’in kontrolünde şu anda Çin, on yıllarca buna yönelik politika izledi ve büyük mali yüklerin altına girdi. Nihayetinde bugün gelinen noktada Çin, dünyanın en büyük alüminyum ve çelik üreticisi. Bunların hammaddeleri de onların elinde. Nadir toprak elementlerinde de zirvedeler. Trump geldikten sonra biz bu nadir toprak elementlerin ne olduğunu öğrendik. Öncesinde kimse bilmiyordu. Trump’la birlikte dünya bunu öğrendi. Çin artık bunu yapmıyor. Çin, uzun zamandır kıymetli madenleri hem topluyor, hem işliyor hem de satıyor. ABD’de rafineri yok, üretim yok, pazar yok ama Çin’e kafa tutacağını söylüyor. Çin yıllardır ‘Rahatsızsanız üretim tesisini kendi ülkenizde kurun ve devam edin. Kimse sizi zorlamıyor’ diyor. Güneş paneli üreticileri üzerinden İtalya ile tartışmıştı Çin. Sonra Çin, tesisi alıp götürmelerini söylediler. Ama olmadı: Sendikası, işçi hakkı vs. üretim çok pahalıya geldi İtalya için. Batı, ‘ucuz iş gücü’ diye yani kendi ahlaksızlıkları sebebiyle tüm üretimi Çin’e kaydırdı. Uzun zamandır Çin’in sırtından geçindiler. Çin artık ‘Para kazanma sırası bizde’ dedi. Güneş paneli üretiminde mesela Çin birinci sırada. Trump şimdi diyor ki ‘Niye güneş enerjisine geçelim? Rüzgara niye geçelim? Hepsi Çin’de üretiliyor’ diyor. Yani bunların hammaddesi, üretimi, yedek parçası ve teknik servisi Çin’de. Çin zengin olacak. Trump bu yüzden istemiyor bu enerji türlerini. Son noktada nükleer silahta, yapay zekada, F-35’te, iletişimde, bilişimde, reaktörlerin soğutulmasında vs. ismini daha önce hiç duymadığımız çok fazla önemli elementler var. Eskiden ABD bunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Eskiden Çin’in kendilerini hiçbir zaman tehdit edebilecek seviyeye gelemeyeceğini düşünüyorlardı. Parayı verip istediklerini alıyorlardı. Ama gelinen noktada Çin sadece üretip satmıyor, artık kendi teknolojilerini de geliştiriyor. Artık bu nadir elementleri kendileri için kullanıyorlar. İş değişti. Çin ‘Ben kısıtladım’ diyor. Aldığı ülkeler var bu nadir elementleri.
ABD’ye de ‘Git sen de alıp işle’ diyor. Mesela Afrika’dan aldılar bu elementleri. Nasıl işleyecekler? Teknoloji yok, know-how yok, işçi ve mühendis kadrosu yok. Çin bir de son dönemde rafineri süreçlerine yapay zekayı da eklemiş. ABD’de alarm zilleri çalıyor neticede. Hep ‘Trump’ diyoruz ama Trump bir anda uyanıp ‘Çin kısıtlama getirmiş hadi gümrük tarifesi getireyim’ demesinde mesela tarifenin yüzde 100 olması ona aittir ama tepki göstermesini müesses nizam ve Pentagon söylüyor. ‘Trump Çin düşmanı’ diyorlar ama Trump’ın Çin’e şahsi bakışı olumlu. Torunu Çince öğrendiği için övünen bir başkan. Ama Trump’ın da geri planda bir ekibi ve stratejik aklı var. Gazze meselesi olurken bir anda gümrük tarifelerini koydu fakat önümüzdeki günlerde Güney Kore’de bir araya gelirler yine düşürebilir gümrük vergilerini.”
‘Her şeye rağmen ABD ve Çin birbirinden kopamıyor’
Çin'in artık Batı dayatmalarının kabul edildiği "utanç asrı" dönemini aştığını ve yükselişe geçtiği "övünç asrı" içerisinde bulunduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Adıbelli, tüm gerilime rağmen ABD ve Çin'in birbirinden kopamadığını ve buna "karşılıklı bağımlılık" denildiğini ifade etti:
“Şu anki Çin, yüz yıl önceki Çin değil. Yüz yıl önce Çin’e dayatmalarla istediklerini yaptırıyorlardı. Bugün o bitti. Batı’nın o dönemi bitti. Çin o dönemlerine ‘utanç asrı’ diyor ve o asır çok geride kaldı. Şimdi ‘övünç asrı’ dedikleri Çin yüzyılı geldi. Daha geçen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde ‘Eşitlikçi, herkesin birbirine saygı duyduğu kazan-kazan esasına dayalı bir dünya’ diyorlar. ‘Biz ne kimseyi hakir görürüz, ne kimseyi üstümüzde görürüz’ diyorlar. Eşit görüyorlar. Zayıfı da güçlüyü de küçüğü de büyüğü de bir görüyorlar. Şi Çinping bu işi düzeltebilir yani. Trump el yükseltiyor ama oturacaklar görüşecekler. Trump kendine pazarlık kartı buldu bu tarifelerle. Çin, ABD’yi gevşetir. ABD ve Çin birbirine bağımlı aslında. Ticari ve ekonomik anlamda birbirine bağlı iki ülkeden bahsediyoruz. Çin istese Amerika, Amerika istese Çin bırakmaz. Öyle bir ilişki kurmuşlar ki birbirlerini bağımlı hale getirmişler. Karşılıklı bağımlılık diye bir kavram var. Yani komşu komşunun külüne muhtaçtır. Bu karşılıklı bağımlılık herkes için geçerlidir. Birisi çıkıp ‘Ben yerli kaynaklara dayalı, kimseye bağımlı olmadan yaparım’ dese pek anlamı olmaz. ABD için de geçerli bu. MAGA dedi, ‘ABD’ye dönüyoruz’ dedi. Amerikalı üreticiler de ‘Neyle dönüyorsun?’ dedi. Yazılım dışarıdan, çip dışarıdan. Patriot füzelerini Japonya’ya yaptırıyorsun. Hipersonik füzeyi kendi yapamıyor, Japonya ile zar zor yaptı onu da seri üretime geçiremedi. Demir Kubbe’de füze bitti, Japonya’dan merdiven altı ürettirmeye çalıştılar. Uzay mekiklerinin beynini Japonlar yapıyor. Çin’le araları iyi olsa Çin yapacak. Güney Kore ve Tayvan’da çip fabrikaları kuruyor. Yani ABD’nin ürettiği bir şey kalmadığı için üreten Çin, Amerika’nın gözünde büyümeye başladı. Çin’in geçmişten bugüne değişen pek bir şeyi yok. Dün de üretiyordu Çin bugün de üretiyor. Aslında ilerleyen Çin ama geriye giden de ABD. Amerika geriye gittiği, zayıfladığı, gücü yavaş yavaş azaldığı için Rusya ve Çin gibi ülkeler giderek gözüne batmaya başladı. Hindistan da dahil buna. Çok şişmanlayan Amerika, zayıflamaya başladıkça diğer tombul ülkeler gözüne batmaya başladı. ABD aynı paralelde büyümüyor gerilediği için. Çin’i büyük görme meselesi sadece nadir elementlerden ibaret değil. O meselenin patladığı nokta. İthalat-ihracat dengesinden patlayabilirdi. Tayvan’dan da patlayabilirdi.”
'Birçok Küresel Güney ülkesi, bir Çin-Rus ittifakı bekliyor'
Barış Adıbelli'ye göre Batı'nın Çin ve Rusya'ya yönelik tehditleri, gelecekte yeni bir ittifakı doğurabilir:
“Mesela Mark Rutte’nin Tayvan ve Rusya meselesi hakkındaki açıklaması var. Rutte hayatında tarih okumamış. Çin niye Tayvan’a saldırsın? Çin’in Tayvan’daki sıkıntısı Demokratik İlerleme Partisi. ABD burayı sürekli suistimal ediyor. Çin’in öteki siyasi partilerle ve Tayvan halkıyla sıkıntısı yok. Rutte, ‘Çin Tayvan’a saldırınca Rusya da meşgul etmek için Avrupa’ya saldıracak’ dedi. Tamam da Tayvan’ın NATO ile alakası ne? Rusya, Ukrayna meselesinden dahi NATO ile karşı karşıya gelmemiş. Aslında burada şunu yapıyor Rutte: Çin-Rusya ittifakının sınırı ne? Acaba burada Tayvan’a bir şey olursa, Rusya bir şey yapar mı? Rusya’dan sert bir cevap gelmesini sağlayarak Çin’i gücendirmek istiyorlar. Çinliler de bakacak, ‘Rusya ne diyecek burada’ diye bekleyecekler. Rusya, ‘Çin’in yanındayız’ mı diyecek yoksa ‘Tayvan ile alakamız yok’ mu diyecek? Böyle bir askeri ittifak mı var Çin ve Rusya arasında? Kuzey Kore ve Rusya arasında var mesela. Kuzey Kore askerleri Ukrayna’da şu anda. Bunun bir anlaşması var, paktı var. Çin bu tür pakt işlerine girmez. Fakat Batı işi öyle bir noktaya getiriyor ki Rusya ve Çin bu ittifakı kurmaya yaklaşıyor. Bu, Batı’nın zararına olur. Böyle bir ittifaka katılmayı bekleyen, bunu gözleyen çok ülke var. Bu Varşova Paktı’na benzemez. Temelini ideoloji oluşturmayacak; çok kutupluluk, çok merkezlilik, çok seslilik ve Küresel Güney oluşturacak. Yani Küresel Güney fikriyatını oluşturan yapı orada olacak. Bu kadar tahrik yeter. Daha fazla tahrik etmeye gerek yok. Trump’ın Ukrayna açıklamaları da tahrik edici. Tomahawk füzelerini konuşuyor. Cuma günü Zelenskiy geliyor. Çin’e uygulanan gümrükten kazanılan parayla Zelenskiy’nin silahlarını finanse etmekte kullanacakmış Trump. Rusya ve Çin’i niye bu kadar karşı karşıya getirme çabası var? Rusya ve Çin’in arasına nifak tohumu sokmak istiyorlar yani. Şi Çinping hiç cevap vermiyor bunlara. Çin ‘Barış istiyorsan barış var, savaş istiyorsan savaş var’ diyor. Pazar esnafı gibi ‘bizde her beden var’ diyor. Bu da Amerika’yı çıldırtıyor.
‘Avrupa Birliği, Türkiye hariç her meselede ABD ile aynı çizgide politika yürütüyor'
Avrupa Birliği'nin güvenlik ve ticaret politikalarında, Türkiye hariç her daim ABD'nin yönlendirmesini izlediğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Barış Adıbelli, Çin'in Avrupa'nın ihracat pazarını ele geçirmesi sonucunda AB'nin adeta panik içinde olduğunu belirtti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Kafkaslar-Orta Asya hattına yerleşmeyi arzuladığını belirten Adıbelli, Afganistan ve Pakistan çatışmasının Trump'ın Bagram söyleminden ayrı okunamayacağını vurguladı:
“Amerika kıtasında en çok elektrikli araç alan ülke Meksika’ydı. Çin’den alıyorlardı. Şimdi ona da ABD baskısıyla Meksika tarife getirdi. Avrupa çok konforcu. Rahatlarına bakıyorlar. ABD, her zaman stratejik olarak Avrupa Birliği’nin ayağına basıyor fakat hala daha Çin’le ittifak yapacaklarına güvenlik mimarilerini ABD’nin verdiği direktiflerle çiziyorlar. ‘Biz kendi güvenlik politikamızı oluşturacağız’ diyorlar fakat aynı kalıpları kullanıyorlar. ABD’nin dümen suyuna giderek Çin’e yönelik, Rusya’ya yönelik tutum ve davranış belirliyorlar. ABD ‘Karadeniz’ diyor, AB de ‘Karadeniz’ diyor. ABD Kafkasya, Gürcistan, Moldova diyor, AB de aynı şeyi tekrarlıyor. AB’nin ABD’den bağımsız tek politikası Türkiye meselesi. Avrupa Birliği herhalde tek orada farklılaşıyor. Çin meselesinde tamamen ABD’yi takip ediyorlar. Tarife korkusundan yapmıyorlar bunu. Avrupa’da da bir Çin korkusu veya Çin nefreti var. Irkçılık anlamında demiyorum. Daha ziyade Çin’in bu kadar büyümesi, teknoloji ve savunma alanında bu kadar büyümesi sonucunda Asya, pazar olarak Avrupa’ya kapatıldı. Avrupa yaşlandı, dinamik nüfus yok ve hiçbir şey satamıyorlar. Otomotiv sektörü bitmiş. Muazzam bir teknolojiyle gelen Çin tüm pazarları almış. Avrupa haliyle ‘Kime mal satacağım’ diyor. Avrupa nereye mal satacak? Afrika ve Asya Çin’e gitti. Türkiye bile Çin’e göz kırpıyor. Ortadoğu zaten Çin’de. Böyle bir Avrupa’nın Çin’e sevgi duyacak hali yok. Eğer AB düzgün bir şekilde ticaret yapıp para kazanamazsa birlik dağılır. Milliyetçi söylemler, yerelleşme artıyor. Eski Sovyet ülkeleri bir türlü entegre olamadılar. Milli kimliklerini bırakmadılar. İngiltere zaten bıraktı AB’yi. Fransa ve Almanya’nın eli kulağında. Onlar da bunu yaptıktan sonra Macaristan ve Polonya bunları takip eder. Bundan sonra AB’ye Allah rahmet eylesin. Ekonomik refah ve tatmin artık yok. Güvenlik de yok. Durup dururken Rusya ile kanlı bıçaklı oldular. Ukrayna ile anlaşma imzalansa dahi AB, Rusya ile meseleyi elli yıl çözemez. Artık güven problemi var. Üstüne Çin’i ekleyin. Tayvan’ı karıştırmak istiyorlar. Tayvan sessiz sakin duruyor. Filipinler sakinleşti çünkü Trump prim vermiyor. Japonya ve Tayvan’a da prim vermedi. Trump onun yerine Afganistan-Pakistan çatışmasını getirdi. Bu hat zayıftı ve patladı gitti. Trump şimdi Kafkaslar’dan girecek. Azerbaycan’dan başlayacak, Pakistan’a ve Orta Asya’ya girecek. Çin ve Rusya’nın arasına yerleşecek. Denizden kuşatma bitti. ABD artık ‘Hem Rusya, hem Çin var’ diyor. Öyle bir plan yapmak istiyorlar ki bir boyutuyla Rusya’yı bir boyutuyla Çin’i etkilesinler. Büyük Avrasya ortaklığını bozmak istiyorlar. Gazze’ye getirdikleri otuz devlet sıradan devlet değil. Azerbaycan falan da geldi. Orada Türkiye, Mısır, Katar, İslam İşbirliği Teşkilatı Sekreteri falan gelse yeterliydi. En fazla beş-altı lider yeterdi. Paraguay’dan Japonya’ya kadar devletler Mısır’daydı. Onlar ne yaptı Gazze konusunda da geldiler? Rusya ve Çin yetkilileri davet edilmedi. BM Güvenlik Konseyi’nin veto yetkisi sahibi ülkeleri değil mi bunlar? Yarın öbür gün bu planı BMGK’da veto ederlerse Trump ne yapacak? Onun için ben Trump’ın Ortadoğu merkezli yeni bir ittifak kurmak istediğini düşünüyorum. BRICS var ya. Trump da AB dışında bir yapılanma peşinde. Dikkat edin, ‘Türkiye ve Pakistan, ordunuz çok güçlü. Araplar, paranız çok’ diyor. Bir tarafın parası çok bir tarafın ordusu güçlü. Şeker bir tarafta un bir tarafta, helva mı yapacaklar? İşte öte taraftan Afganistan-Pakistan çatışması başladı. ‘Bagram’a döneceğim’ dediğinde Taliban ‘Olmaz’ dedi. Trump da ‘Başınıza kötü şeyler gelecek’ dedi ve ardından Pakistan’ın saldırıları başladı. F-16’larla vuruyorlar Taliban’ı.”