‘Avrupa Birliği, Türkiye hariç her meselede ABD ile aynı çizgide politika yürütüyor'

“Aslında bu tip stratejik meselelerde ‘neden şimdi’ sorusunun cevabını bulmak çok kolay değil. Fakat şöyle bir durum var: ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinde Afganistan’daki Bagram Üssü’ne ‘döneceğiz’ dedi. Gerekçe olarak da Çin’in nükleer tesislerine bir saat uzaklıkta olduğunu söyledi. Bu da Çin’e karşı bakış açısını ortaya koyuyor. Zaten Çin uzun zamandan beri Afganistan’ı yakından takip ediyor. Özellikle IŞİD Horasan’ın Çin’e yakın bölgelere konuşlanıp kamp kurmasından rahatsız. ABD’nin de Bagram Üssü’nü izleme-dinleme istasyonlarıyla donatıp Çin’i takip etmek istediği de biliniyor. Çin dolayısıyla bunu düşmanca bir eylem olarak yorumladı ve ABD’nin hiçbir şekilde bundan vazgeçmediğini gördüler. Biden döneminde Pentagon’da oluşturulan bir Çin görev gücü var. Trump, Biden dönemine ait her şeyi tasfiye etti ama bu görev gücünü kapatmadı.

Hatta bu görev gücü, Biden koltuğa oturduktan birkaç ay sonra tesis edildi. Kararı Trump’ın ilk döneminde alınmış bir şeydi ve Biden bunu devam ettirmişti. Bu da düşmanca bir adım olarak Çin tarafından değerlendirildi. 2005-2006 yıllarında yazdığımız yazılarda, Çin’in temel hedefi, dünyadaki fiyatları belirlemek demiştik. Çin’in temel amacı dünyadaki fiyatları belirlemektir. Hammadde kaynakları üzerinde tekel olmaktır. Bunların bugün hepsi gerçekleşti. Dünyadaki tüm hammadde kaynaklarının neredeyse tamamı Çin’in kontrolünde şu anda Çin, on yıllarca buna yönelik politika izledi ve büyük mali yüklerin altına girdi. Nihayetinde bugün gelinen noktada Çin, dünyanın en büyük alüminyum ve çelik üreticisi. Bunların hammaddeleri de onların elinde. Nadir toprak elementlerinde de zirvedeler. Trump geldikten sonra biz bu nadir toprak elementlerin ne olduğunu öğrendik. Öncesinde kimse bilmiyordu. Trump’la birlikte dünya bunu öğrendi. Çin artık bunu yapmıyor. Çin, uzun zamandır kıymetli madenleri hem topluyor, hem işliyor hem de satıyor. ABD’de rafineri yok, üretim yok, pazar yok ama Çin’e kafa tutacağını söylüyor. Çin yıllardır ‘Rahatsızsanız üretim tesisini kendi ülkenizde kurun ve devam edin. Kimse sizi zorlamıyor’ diyor. Güneş paneli üreticileri üzerinden İtalya ile tartışmıştı Çin. Sonra Çin, tesisi alıp götürmelerini söylediler. Ama olmadı: Sendikası, işçi hakkı vs. üretim çok pahalıya geldi İtalya için. Batı, ‘ucuz iş gücü’ diye yani kendi ahlaksızlıkları sebebiyle tüm üretimi Çin’e kaydırdı. Uzun zamandır Çin’in sırtından geçindiler. Çin artık ‘Para kazanma sırası bizde’ dedi. Güneş paneli üretiminde mesela Çin birinci sırada. Trump şimdi diyor ki ‘Niye güneş enerjisine geçelim? Rüzgara niye geçelim? Hepsi Çin’de üretiliyor’ diyor. Yani bunların hammaddesi, üretimi, yedek parçası ve teknik servisi Çin’de. Çin zengin olacak. Trump bu yüzden istemiyor bu enerji türlerini. Son noktada nükleer silahta, yapay zekada, F-35’te, iletişimde, bilişimde, reaktörlerin soğutulmasında vs. ismini daha önce hiç duymadığımız çok fazla önemli elementler var. Eskiden ABD bunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Eskiden Çin’in kendilerini hiçbir zaman tehdit edebilecek seviyeye gelemeyeceğini düşünüyorlardı. Parayı verip istediklerini alıyorlardı. Ama gelinen noktada Çin sadece üretip satmıyor, artık kendi teknolojilerini de geliştiriyor. Artık bu nadir elementleri kendileri için kullanıyorlar. İş değişti. Çin ‘Ben kısıtladım’ diyor. Aldığı ülkeler var bu nadir elementleri.

ABD’ye de ‘Git sen de alıp işle’ diyor. Mesela Afrika’dan aldılar bu elementleri. Nasıl işleyecekler? Teknoloji yok, know-how yok, işçi ve mühendis kadrosu yok. Çin bir de son dönemde rafineri süreçlerine yapay zekayı da eklemiş. ABD’de alarm zilleri çalıyor neticede. Hep ‘Trump’ diyoruz ama Trump bir anda uyanıp ‘Çin kısıtlama getirmiş hadi gümrük tarifesi getireyim’ demesinde mesela tarifenin yüzde 100 olması ona aittir ama tepki göstermesini müesses nizam ve Pentagon söylüyor. ‘Trump Çin düşmanı’ diyorlar ama Trump’ın Çin’e şahsi bakışı olumlu. Torunu Çince öğrendiği için övünen bir başkan. Ama Trump’ın da geri planda bir ekibi ve stratejik aklı var. Gazze meselesi olurken bir anda gümrük tarifelerini koydu fakat önümüzdeki günlerde Güney Kore’de bir araya gelirler yine düşürebilir gümrük vergilerini.”