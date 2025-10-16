Yapay zeka tabanlı Türk dizisi çekiliyor

“Yapay zeka son zamanlarda filmlerde de kullanılıyor. Enteresan şekilde yapay zeka tabanlı bir Türk dizisi çekilmesi planlanıyor. Alamut Kalesi’nin gizemli hikayesini anlatan bir film olacakmış. Ay yapımın açıklamasına göre AI yapım bünyesinde hayata geçirilen ilk yapay zeka tabanlı dizi yeni bir döneme imzasını atacak deniyor. 15 dakikadan oluşan üç bölümlük bir mini dizi olacak. Senaryosu Kerem Deren tarafından yazılmış. Bunlar olacak, kaçış yok. Eminim ki Ay Yapım’da senaryoları hayata geçiren insanların yazdığı senaryolarda yapay zekayı kullanmaları onları bambaşka bir yere getirir. Çünkü yapay zekanın inanılmaz bir zihin toparlayıcı etkisi var. Sizi dört beş kişinin bir araya gelip senaryo yazması gibi bir noktaya getiriyor. Yaptırmak istediğiniz şeyleri detaylıca anlattığınızda ortaya güzel bir şey çıkıyor.