Yapay zeka tabanlı Türk dizisi çekiliyor
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu yapay zeka dünyasından son gelişmeler ve haberler... 16.10.2025, Sputnik Türkiye
Ay Yapım'dan yapılan açıklamaya göre şirket, yeni iştiraki AI Yapım bünyesinde hayata geçirilen ilk yapay zeka tabanlı dizi ile yeni bir döneme adım atıyor.İlk tanıtımı bugün yayınlanan ve 15 dakikadan oluşan 3 bölümlük mini dizinin senaryosunu Kerem Deren ile Çisil Hazal Tenim kaleme aldı. Dizi, son dönemde Assassin's Creed Mirage video oyunuyla yeniden popüler hale gelen Alamut Kalesi'ni merkezine alıyor.Projeyi Yapay Zeka Günlüğü programında değerlendiren gazeteci Serhat Ayan, şunları aktardı:
Ay Yapım'dan yapılan açıklamaya göre şirket, yeni iştiraki AI Yapım bünyesinde hayata geçirilen ilk yapay zeka tabanlı dizi ile yeni bir döneme adım atıyor.
İlk tanıtımı bugün yayınlanan ve 15 dakikadan oluşan 3 bölümlük mini dizinin senaryosunu Kerem Deren ile Çisil Hazal Tenim kaleme aldı. Dizi, son dönemde Assassin's Creed Mirage video oyunuyla yeniden popüler hale gelen Alamut Kalesi'ni merkezine alıyor.
“Yapay zeka son zamanlarda filmlerde de kullanılıyor. Enteresan şekilde yapay zeka tabanlı bir Türk dizisi çekilmesi planlanıyor. Alamut Kalesi’nin gizemli hikayesini anlatan bir film olacakmış. Ay yapımın açıklamasına göre AI yapım bünyesinde hayata geçirilen ilk yapay zeka tabanlı dizi yeni bir döneme imzasını atacak deniyor. 15 dakikadan oluşan üç bölümlük bir mini dizi olacak. Senaryosu Kerem Deren tarafından yazılmış. Bunlar olacak, kaçış yok. Eminim ki Ay Yapım’da senaryoları hayata geçiren insanların yazdığı senaryolarda yapay zekayı kullanmaları onları bambaşka bir yere getirir. Çünkü yapay zekanın inanılmaz bir zihin toparlayıcı etkisi var. Sizi dört beş kişinin bir araya gelip senaryo yazması gibi bir noktaya getiriyor. Yaptırmak istediğiniz şeyleri detaylıca anlattığınızda ortaya güzel bir şey çıkıyor.