Müge Anlı'da evlendiler: Çocuklarıyla ormanda yaşadığı iddia edilen aile gündem oldu, bakanlıktan açıklama geldi
Müge Anlı’da evlendiler: Çocuklarıyla ormanda yaşadığı iddia edilen aile gündem oldu, bakanlıktan açıklama geldi
Sputnik Türkiye
İzmir'de iki çocuğuyla ormanda yaşamaya başlayan Avcı Ailesi gündem oldu. Bir dönem Müge Anlı'nın programında evlenen çiftin dramına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.
2025-10-16T11:56+0300
2025-10-16T11:56+0300
İzmir’in Gaziemir ilçesinde yaşayan Aydoğan ve Nazmiye Avcı çifti, çocuklarıyla birlikte evlerinden çıkarılınca ormanlık alanda yaşamaya başladı. Avcı çifti, “Kendimiz için değil, çocuklarımız için kalacak bir yer istiyoruz” diyerek hem yetkililere hem de hayırseverlere yardım çağrısında bulundu.Bir zamanlar Müge Anlı’ya konuk olmuşlardıAvcı çifti, yaklaşık 7 yıl önce Müge Anlı’nın televizyon programına konuk olmuş, o dönem evsiz oldukları ve geçim sıkıntısı yaşadıkları gerekçesiyle gündeme gelmişti. Yardım kampanyalarının ardından birçok kişiden destek alan çiftin canlı yayında nikahları kıyılmış, kamuoyunda uzun süre konuşulmuştu.Ancak aradan geçen yılların ardından, aynı aile bu kez yeniden barınma sorunu nedeniyle gündeme geldi.İddiaya göre çift, kiracı olarak oturdukları evde, ev sahibine ait bazı eşyaların kaybolması nedeniyle tartışma yaşadı. Bu olayın ardından evden çıkarılan Aydoğan ve Nazmiye Avcı, 4 ve 7 yaşındaki çocuklarını da alarak evin karşısındaki ormanlık alanda kalmaya başladı.Bakanlıktan açıklama geldiGündeme gelen haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yapılan inceleme ve görüşmelerin ardından ailenin ormanda yaşamadığı belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Ev sahibi ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu evden çıkarıldıkları tespit edilen aile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ilk etapta ivedilikle bir otele yerleştirilmiştir. Yine vakfımızın desteği ile aileye yönelik uygun bir ev tutulması ve eşya temini için çalışmalarımız devam etmektedir."
Müge Anlı’da evlendiler: Çocuklarıyla ormanda yaşadığı iddia edilen aile gündem oldu, bakanlıktan açıklama geldi

16.10.2025
Abone ol
İzmir’de iki çocuğuyla ormanda yaşamaya başlayan Avcı Ailesi gündem oldu. Bir dönem Müge Anlı’nın programında evlenen çiftin dramına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, “Aile evden çıkarıldıktan sonra otele yerleştirildi, ev temini için çalışmalar sürüyor” dedi.
İzmir’in Gaziemir ilçesinde yaşayan Aydoğan ve Nazmiye Avcı çifti, çocuklarıyla birlikte evlerinden çıkarılınca ormanlık alanda yaşamaya başladı. Avcı çifti, “Kendimiz için değil, çocuklarımız için kalacak bir yer istiyoruz” diyerek hem yetkililere hem de hayırseverlere yardım çağrısında bulundu.

Bir zamanlar Müge Anlı’ya konuk olmuşlardı

Avcı çifti, yaklaşık 7 yıl önce Müge Anlı’nın televizyon programına konuk olmuş, o dönem evsiz oldukları ve geçim sıkıntısı yaşadıkları gerekçesiyle gündeme gelmişti. Yardım kampanyalarının ardından birçok kişiden destek alan çiftin canlı yayında nikahları kıyılmış, kamuoyunda uzun süre konuşulmuştu.
Ancak aradan geçen yılların ardından, aynı aile bu kez yeniden barınma sorunu nedeniyle gündeme geldi.
İddiaya göre çift, kiracı olarak oturdukları evde, ev sahibine ait bazı eşyaların kaybolması nedeniyle tartışma yaşadı. Bu olayın ardından evden çıkarılan Aydoğan ve Nazmiye Avcı, 4 ve 7 yaşındaki çocuklarını da alarak evin karşısındaki ormanlık alanda kalmaya başladı.

Bakanlıktan açıklama geldi

Gündeme gelen haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yapılan inceleme ve görüşmelerin ardından ailenin ormanda yaşamadığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ev sahibi ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu evden çıkarıldıkları tespit edilen aile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ilk etapta ivedilikle bir otele yerleştirilmiştir. Yine vakfımızın desteği ile aileye yönelik uygun bir ev tutulması ve eşya temini için çalışmalarımız devam etmektedir."
