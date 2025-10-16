https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/meteoroloji-uzmani-sevindiren-haberi-verdi-istanbula-ne-zaman-kar-yagacak-1100137545.html
Meteoroloji uzmanı sevindiren haberi verdi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Meteoroloji uzmanı sevindiren haberi verdi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Meteoroloji mühendisi Adil Tek Sputnik Türkiye'ye konuştu, İstanbul ve Ankara'da ilk kar tarihi için beklentisini paylaştı.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0e/1100177183_0:390:2948:2048_1920x0_80_0_0_553874fec2271fcc18fcc60c6fe060e9.jpg
Hava sıcaklıkları düşeli birkaç hafta oldu ancak 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak', 'Ankara'ya ilk kar ne zaman yağar' gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kar beklentisi karşılanmadı: İstanbul ve Ankara'ya 2024 kışında kar yağmadı2024 yılı sonu ve 2025 yılı başında kış ayları kar yağışı bekleyerek geçti ancak doğu illerinde yoğun kar yağışı görülse de İstanbul ve Ankaralılar kar yağışı göremedi. Bölgesel kar yağışları geçişleri olsa da geçtiğimiz yıllardaki gibi bir yağışa ulaşılamadı.İstanbul'a ne zaman kar yağacak?Sputnik Türkiye'ye konuşan meteoroloji uzmanı Adil Tek, 'İstanbul'a kar ne zaman yağar?' sorusunun net bir cevabı olmadığını ifade etti ancak "Geçtiğimiz yıla nazaran kar yağışı olasılıkları çok daha fazla" dedi ve kar yağışı için elverişli durumdan bahsetti:'Kasım ayı sıcaklıkları mevsim normallerinde''Yağış olasılığı bu yıl daha fazla'Geçen kış beklenen kar gelmedi: Ankara'da kar yağışı bekleniyor mu?Kayak merkezleri yüksek rakımlara taşınabilir2024 sonu-2025 başındaki kurak geçen kış ayları, kayak merkezlerini de sarstı. Öyle ki Uludağ gibi kayak merkezlerinde zaman zaman pistlere yapay kar yağdırıldı. Kayak merkezlerine bu yıl yağış düşecek mi?Meteoroloji uzmanı Tek, "Kayak merkezlerinde önümüzdeki yıllarda sıkıntılar olacak, bazı seneler doğru düzgün kar olmayacak. Gittikçe azalan bir kar miktarı olacak" dedi ve kayak merkezlerinin de daha fazla yağış potansiyeli olan bölgelere kaydırabileceğini söyledi:
Meteoroloji uzmanı sevindiren haberi verdi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Meteoroloji mühendisi Adil Tek Sputnik Türkiye'ye konuştu, İstanbul ve Ankara'da ilk kar tarihi için beklentisini paylaştı. 'Soğuk hava dalgası geldiğinde, kasım sonu gibi yağış olma olasılığı bulunuyor' ifadelerini kullanan Tek, kurak geçen yılın ardından bu yıl kar yağışı olasılıklarının çok daha fazla olduğunu ifade etti.
Hava sıcaklıkları düşeli birkaç hafta oldu ancak 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak', 'Ankara'ya ilk kar ne zaman yağar' gibi soruların yanıtları merak ediliyor.
Kar beklentisi karşılanmadı: İstanbul ve Ankara'ya 2024 kışında kar yağmadı
2024 yılı sonu ve 2025 yılı başında kış ayları kar yağışı bekleyerek geçti ancak doğu illerinde yoğun kar yağışı görülse de İstanbul ve Ankaralılar kar yağışı göremedi.
Bölgesel kar yağışları geçişleri olsa da geçtiğimiz yıllardaki gibi bir yağışa ulaşılamadı.
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Sputnik Türkiye'ye konuşan meteoroloji uzmanı Adil Tek, 'İstanbul'a kar ne zaman yağar?' sorusunun net bir cevabı olmadığını ifade etti ancak "Geçtiğimiz yıla nazaran kar yağışı olasılıkları çok daha fazla" dedi ve kar yağışı için elverişli durumdan bahsetti:
'Kasım ayı sıcaklıkları mevsim normallerinde'
"Mevsimsel tahminlere göre; kasım ayı sıcaklıkları mevsim normalleri civarında ve biraz altında İstanbul için. Soğuk hava dalgası geldiğinde, kasım sonu gibi yağış olma olasılığı bulunuyor. Ama İstanbul'a kar yağışı 15 Ocak- 15 Şubat arası düşüyor ağırlıklı olarak. Ocak ayında ortalama üzerinde olur. Geçtiğimiz senelerdeki gibi mevsim normalleri üzerinde seyreden bir sıcaklık bu yıl yok."
'Yağış olasılığı bu yıl daha fazla'
"İstanbul'da kar yağışı olması için kutup kökenli havanın İstanbul üzerine gelmesi gerekiyor. O havanın gelmesi için de şartlar var. Jet akımlarının, kutupta olan bir girdabın ritminin bozulması gerekiyor. O bozulmalar çok olmadı, o bozulma lazım ki kutup havası kutupta hapsolup kalmasın ve güneye sarksın. Bu sene bozulacağı yönünde beklenti var. Bozulma olmasından dolayı da ülke genelinde kutupsal hava gelecek. Yeterli nem olacak ve kar yağacak. Geçtiğimiz yıla nazaran kar yağışı olasılıkları çok daha fazla."
Geçen kış beklenen kar gelmedi: Ankara'da kar yağışı bekleniyor mu?
"Ankara normalde kuru soğukları ve gece ayazları olan bir kent. Geçen sene Marmara ve Karadeniz kıyılarında kış ve ilkbaharda yağış oluşturacak mekanizma oldu ancak bu, güneye inmedi. Ankara'da yeterli nem kente ulaşmadığı için yağış alamadı. Bu sene kuzeye sarkan sistemin güneye de ineceğini öngörüyoruz. Böylece Ankara'da İstanbul'un etkilendiği sistemden etkilenecek."
Kayak merkezleri yüksek rakımlara taşınabilir
2024 sonu-2025 başındaki kurak geçen kış ayları, kayak merkezlerini de sarstı. Öyle ki Uludağ gibi kayak merkezlerinde zaman zaman pistlere yapay kar yağdırıldı.
Kayak merkezlerine bu yıl yağış düşecek mi?
Meteoroloji uzmanı Tek, "Kayak merkezlerinde önümüzdeki yıllarda sıkıntılar olacak, bazı seneler doğru düzgün kar olmayacak. Gittikçe azalan bir kar miktarı olacak" dedi ve kayak merkezlerinin de daha fazla yağış potansiyeli olan bölgelere kaydırabileceğini söyledi:
"Rakım olarak çok daha yüksek yerlere taşınacak belki. Karadeniz Kaçkarlar belki kayak merkezleri oraya yapılacak. Bu tür yatırımların oraya kayması lazım."