Meteoroloji uzmanı sevindiren haberi verdi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji uzmanı sevindiren haberi verdi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji mühendisi Adil Tek Sputnik Türkiye'ye konuştu, İstanbul ve Ankara'da ilk kar tarihi için beklentisini paylaştı.

Hava sıcaklıkları düşeli birkaç hafta oldu ancak 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak', 'Ankara'ya ilk kar ne zaman yağar' gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kar beklentisi karşılanmadı: İstanbul ve Ankara'ya 2024 kışında kar yağmadı2024 yılı sonu ve 2025 yılı başında kış ayları kar yağışı bekleyerek geçti ancak doğu illerinde yoğun kar yağışı görülse de İstanbul ve Ankaralılar kar yağışı göremedi. Bölgesel kar yağışları geçişleri olsa da geçtiğimiz yıllardaki gibi bir yağışa ulaşılamadı.İstanbul'a ne zaman kar yağacak?Sputnik Türkiye'ye konuşan meteoroloji uzmanı Adil Tek, 'İstanbul'a kar ne zaman yağar?' sorusunun net bir cevabı olmadığını ifade etti ancak "Geçtiğimiz yıla nazaran kar yağışı olasılıkları çok daha fazla" dedi ve kar yağışı için elverişli durumdan bahsetti:'Kasım ayı sıcaklıkları mevsim normallerinde''Yağış olasılığı bu yıl daha fazla'Geçen kış beklenen kar gelmedi: Ankara'da kar yağışı bekleniyor mu?Kayak merkezleri yüksek rakımlara taşınabilir2024 sonu-2025 başındaki kurak geçen kış ayları, kayak merkezlerini de sarstı. Öyle ki Uludağ gibi kayak merkezlerinde zaman zaman pistlere yapay kar yağdırıldı. Kayak merkezlerine bu yıl yağış düşecek mi?Meteoroloji uzmanı Tek, "Kayak merkezlerinde önümüzdeki yıllarda sıkıntılar olacak, bazı seneler doğru düzgün kar olmayacak. Gittikçe azalan bir kar miktarı olacak" dedi ve kayak merkezlerinin de daha fazla yağış potansiyeli olan bölgelere kaydırabileceğini söyledi:

