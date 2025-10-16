https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/kenyada-odinganin-cenazesinde-arbede-polis-kalabaliga-ates-acti-1100244112.html

Kenya’da Odinga’nın cenazesinde arbede: Polis kalabalığa ateş açtı

Kenya’da Odinga’nın cenazesinde arbede: Polis kalabalığa ateş açtı

Sputnik Türkiye

Kenya’nın başkenti Nairobi’de, eski Başbakan Raila Odinga’nın naaşını görmek için toplanan binlerce kişinin oluşturduğu kalabalığa polis göz yaşartıcı gaz ve... 16.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-16T17:13+0300

2025-10-16T17:13+0300

2025-10-16T17:13+0300

dünya

kenya

nairobi

stadyum

polis

polis müdahalesi

polis baskını

polis şiddeti

protesto

protesto gösterisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100243777_0:150:1440:960_1920x0_80_0_0_85b6da6c399490ee3e7ecea59e4ce3e5.jpg

Eski Kenya Başbakanı Raila Odinga’nın cenazesinin getirildiği stadyumda yaşanan arbedede çok sayıda kişi yaralandı. Naaşın stadyuma ulaşmasının ardından bir grup, stadyum kapısını zorlayarak içeri girmeye çalıştı. Bunun üzerine polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin gerçek mermi mi yoksa plastik mermi mi kullandığının henüz netleşmediğini belirtti.Panik yaşanırken çok sayıda kişi kaçmaya çalıştı. Yerel kaynaklar, sivil giyimli kişilerin bazı protestocuları sopalarla dövdüğünü aktardı. Olayda en az üç kişi yaralandı, bir kişinin ise başından ağır yara aldığı bildirildi.Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto, ülkede yedi günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. 80 yaşındaki Raila Odinga, Çarşamba sabahı Hindistan’da yürüyüş yaptığı sırada fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20211230/kenya-meclisinde-iktidar-ve-muhalefet-partisi-milletvekilleri-yumruk-yumruga-kavga-etti-1052272698.html

kenya

nairobi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kenya, nairobi, stadyum, polis, polis müdahalesi, polis baskını, polis şiddeti, protesto, protesto gösterisi