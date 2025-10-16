Türkiye
Kenya'da Odinga'nın cenazesinde arbede: Polis kalabalığa ateş açtı
Kenya’da Odinga’nın cenazesinde arbede: Polis kalabalığa ateş açtı
Kenya'nın başkenti Nairobi'de, eski Başbakan Raila Odinga'nın naaşını görmek için toplanan binlerce kişinin oluşturduğu kalabalığa polis göz yaşartıcı gaz ve... 16.10.2025
Eski Kenya Başbakanı Raila Odinga’nın cenazesinin getirildiği stadyumda yaşanan arbedede çok sayıda kişi yaralandı. Naaşın stadyuma ulaşmasının ardından bir grup, stadyum kapısını zorlayarak içeri girmeye çalıştı. Bunun üzerine polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin gerçek mermi mi yoksa plastik mermi mi kullandığının henüz netleşmediğini belirtti.Panik yaşanırken çok sayıda kişi kaçmaya çalıştı. Yerel kaynaklar, sivil giyimli kişilerin bazı protestocuları sopalarla dövdüğünü aktardı. Olayda en az üç kişi yaralandı, bir kişinin ise başından ağır yara aldığı bildirildi.Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto, ülkede yedi günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. 80 yaşındaki Raila Odinga, Çarşamba sabahı Hindistan’da yürüyüş yaptığı sırada fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Kenya’da Odinga’nın cenazesinde arbede: Polis kalabalığa ateş açtı

Kenya’nın başkenti Nairobi’de, eski Başbakan Raila Odinga’nın naaşını görmek için toplanan binlerce kişinin oluşturduğu kalabalığa polis göz yaşartıcı gaz ve uyarı ateşiyle müdahale etti.
Eski Kenya Başbakanı Raila Odinga’nın cenazesinin getirildiği stadyumda yaşanan arbedede çok sayıda kişi yaralandı.
Naaşın stadyuma ulaşmasının ardından bir grup, stadyum kapısını zorlayarak içeri girmeye çalıştı. Bunun üzerine polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin gerçek mermi mi yoksa plastik mermi mi kullandığının henüz netleşmediğini belirtti.
Panik yaşanırken çok sayıda kişi kaçmaya çalıştı. Yerel kaynaklar, sivil giyimli kişilerin bazı protestocuları sopalarla dövdüğünü aktardı. Olayda en az üç kişi yaralandı, bir kişinin ise başından ağır yara aldığı bildirildi.
Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto, ülkede yedi günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. 80 yaşındaki Raila Odinga, Çarşamba sabahı Hindistan’da yürüyüş yaptığı sırada fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
