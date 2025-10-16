https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/kenyada-odinganin-cenazesinde-arbede-polis-kalabaliga-ates-acti-1100244112.html
Kenya’da Odinga’nın cenazesinde arbede: Polis kalabalığa ateş açtı
Kenya’da Odinga’nın cenazesinde arbede: Polis kalabalığa ateş açtı
Sputnik Türkiye
Kenya’nın başkenti Nairobi’de, eski Başbakan Raila Odinga’nın naaşını görmek için toplanan binlerce kişinin oluşturduğu kalabalığa polis göz yaşartıcı gaz ve... 16.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-16T17:13+0300
2025-10-16T17:13+0300
2025-10-16T17:13+0300
dünya
kenya
nairobi
stadyum
polis
polis müdahalesi
polis baskını
polis şiddeti
protesto
protesto gösterisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100243777_0:150:1440:960_1920x0_80_0_0_85b6da6c399490ee3e7ecea59e4ce3e5.jpg
Eski Kenya Başbakanı Raila Odinga’nın cenazesinin getirildiği stadyumda yaşanan arbedede çok sayıda kişi yaralandı. Naaşın stadyuma ulaşmasının ardından bir grup, stadyum kapısını zorlayarak içeri girmeye çalıştı. Bunun üzerine polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin gerçek mermi mi yoksa plastik mermi mi kullandığının henüz netleşmediğini belirtti.Panik yaşanırken çok sayıda kişi kaçmaya çalıştı. Yerel kaynaklar, sivil giyimli kişilerin bazı protestocuları sopalarla dövdüğünü aktardı. Olayda en az üç kişi yaralandı, bir kişinin ise başından ağır yara aldığı bildirildi.Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto, ülkede yedi günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. 80 yaşındaki Raila Odinga, Çarşamba sabahı Hindistan’da yürüyüş yaptığı sırada fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20211230/kenya-meclisinde-iktidar-ve-muhalefet-partisi-milletvekilleri-yumruk-yumruga-kavga-etti-1052272698.html
kenya
nairobi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100243777_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_7efb402bfe84be81027b97448afc8d03.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kenya, nairobi, stadyum, polis, polis müdahalesi, polis baskını, polis şiddeti, protesto, protesto gösterisi
kenya, nairobi, stadyum, polis, polis müdahalesi, polis baskını, polis şiddeti, protesto, protesto gösterisi
Kenya’da Odinga’nın cenazesinde arbede: Polis kalabalığa ateş açtı
Kenya’nın başkenti Nairobi’de, eski Başbakan Raila Odinga’nın naaşını görmek için toplanan binlerce kişinin oluşturduğu kalabalığa polis göz yaşartıcı gaz ve uyarı ateşiyle müdahale etti.
Eski Kenya Başbakanı Raila Odinga’nın cenazesinin getirildiği stadyumda yaşanan arbedede çok sayıda kişi yaralandı.
Naaşın stadyuma ulaşmasının ardından bir grup, stadyum kapısını zorlayarak içeri girmeye çalıştı. Bunun üzerine polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin gerçek mermi mi yoksa plastik mermi mi kullandığının henüz netleşmediğini belirtti.
Panik yaşanırken çok sayıda kişi kaçmaya çalıştı. Yerel kaynaklar, sivil giyimli kişilerin bazı protestocuları sopalarla dövdüğünü aktardı. Olayda en az üç kişi yaralandı, bir kişinin ise başından ağır yara aldığı bildirildi.
Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto, ülkede yedi günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. 80 yaşındaki Raila Odinga, Çarşamba sabahı Hindistan’da yürüyüş yaptığı sırada fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.