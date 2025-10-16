Hamas: Teslim edilen Filistinlilerin cenazelerinde işkence ve infaz izleri var

Büyük günler yaşıyoruz ve Allah, direnişimiz ve halkımızın kararlılığı sayesinde Gazze'deki halkımızdan düşmanın kudretini uzaklaştırdı. Direniş, halkımızın mücadele tarihinde yeni bir sayfa yazıyor ve kurtuluş ve geri dönüş hedeflerine ulaşma yolunda ilerliyor. Gazze düşmanlarına karşı her zaman yenilmez olmuştur ve olmaya devam edecektir; teslim olmayı veya dağılmayı reddediyor. Mahkumlarımızı, şehitlerin kanıyla gelen özgürlüklerinden dolayı kutluyoruz. Bu özgürlük, direniş yolunda ilerlemeye devam etme sözü anlamına geliyor. Şehit Ebu İbrahim Sinvar ve diğer liderlerin verdiği söz, hapishane kapılarını mahkumlarımıza açan bir umut kapısıdır. El-Aksa Sel Anlaşması, halkımızın tarihindeki en büyük dönüm noktalarından biri.

El-Aksa Sel Anlaşması, işgalcinin iradesi dışında müebbet hapse mahkûm edilen 500'ü de dahil olmak üzere 4.000'den fazla mahkumun prangalarını kırdı. Suçlu düşmana, haklarımızın pazarlığa tabi olmadığını, Filistin devletinin kimsenin lütfu olmadığını, halkımızın hakkı olduğunu söylüyoruz. Bölgede barışı isteyen herkes, Filistin devletinin kurulması ve geride kalanların serbest bırakılmasıyla esirler sorununun sona erdirilmesi için uluslararası alanda ortak tutum sergilemelidir. Tutukluları hapiste tutmak sadece çatışmayı körükleyecektir. Batı Şeria'nın ilhak, yerleşim genişletme ve Kudüs'ün Yahudileştirilmesi girişimleri bölgeyi patlamaya hazır bir barut fıçısına dönüştürecek.

Esirlerimize şunu söylüyorum; özgürlüğünüz bizim ellerimizde bir emanettir ve sizi kurtarmak için çalışmak size verdiğimiz sözdür. Esirlerimizi kurtarma meselesi, işgalciye karşı mücadele doktrininin bir parçası olarak kuşaktan kuşağa devam edecek. Hareketin, ateşkesi, halkımızın haklarının saldırılardan korunmasını ve yeniden yapılanmaya başlanmasını içeren anlaşmayı uygulamaya kararlı olduğunu vurguluyoruz. Halkımız üzerinde her türlü uluslararası vesayet biçimini reddediyoruz.

Halkımıza kendi kaderini tayin hakkını tanımanın ve bağımsız devletini inşa etmenin zamanı geldi. İşgal güçlerinin teslim ettiği şehit cenazelerinde görülen dehşet verici manzaralar ve üzerlerinde açıkça görülen işkence, kötü muamele ve infaz izleri; işgal ordusunun suçlu ve faşist doğasını, ayrıca bu varlığın ulaştığı ahlaki ve insani çöküşü açıkça ortaya koymaktadır. Netanyahu liderliğindeki, çocukları ve kadınları katleden Siyonist savaş suçlularının yargılanmaya devam etmesini istiyoruz. Filistin halkımızın hakları pahasına normalleşme yoluna geri dönülmesine karşı uyarıyoruz. Tufan el-Aksa Muharebesi'nin yarattığı tarihi an, Arap ve İslam dünyasında bir Filistin devleti kurulması için değerlendirilmeli. Şehit liderlerimiz, vatanın özgürlüğünün fedakarlığa değer olduğuna inandılar ve kahramanca bir mücadele vererek Filistin davasının tasfiyesini durdurmayı seçtiler.

Şehitlerimize söz verdik, aynı yolda yürümeye devam edeceğiz, suikast girişimleri bizi korkutamayacak, irademizi kıramayacak. Halkımızın özgürlüğü ve meşru hakları için bedel ödemeye hazırız. Savaş, silah seslerinin kesilmesiyle sona ermedi ve ermeyecek. Aksine, devam ediyor ve sloganı ulusal haklar, toprakların savunulması, mahkumların özgürlüğü ve kutsal mekanların korunması.