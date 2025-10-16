Ece Gürsel: 'Yapım şirketleri modelliği bırakıp sadece şarkıcılığa odaklanmamı istedi, kabul etmedim'
Şarkıcı ve model Ece Gürsel, Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk oldu. Modellik kariyerinde 27. yılını kutladığını aktaran Ece Gürsel, müzik yapım şirketini neden kurduğunu anlattı.
Modellik kariyerinden vazgeçmeyeceğini söyleyen Ece Gürsel, müzik yapım şirketlerinin kendisine modelliği bırakıp sadece şarkıcılığa odaklanması yönündeki baskıyı kabul etmediğini belirtti:
“Her insan kendinde kusurlar bulur ama her zaman Allah beni böyle yarattığı için şükrediyorum. Kendim iyi buluyorum. Yaş aldıkça daha da iyi göründüğümü düşünüyorum. Yaş almadığımı, yaşlanmadığımı söyleyenler de var. Kendime iyi bakıyorum. Spora ve beslenmeye dikkat ediyorum. Kendime özen gösteriyorum. Cildime özen gösteriyorum. Hep böyleydim. Sporcu bir aileden geliyorum ve hala aktif spor yapıyorum. Çocukluğumdan beri spor yapıyorum. Atletizm ile başladım. Sonra profesyonel basketbolla devam ettim. Uzun yıllar Antalya Koleji’nde ve Akdeniz Üniversitesi’nde oynadım. Sakatlanınca modellik kariyerim başladı. Zaten basketbol oynarken de ufak ufak modellik yapıyordum. Spora verdiğim önem sayesinde modellikte 27. yılımı kutluyorum. Hala daha podyumda yürüyorum. Modelliği bırakmayacağım. ‘Bırak’ diyen yapımcılara inat kendi müzik şirketimi kurdum. ‘Modelliği bırak, onu bırak, hayatında sadece müzik olsun’ diyorlar. Neden? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yokken sen nasıl böyle diyorsun? Dünyada bir sürü örneği var. Oyunculuk da yapıyorlar, podyuma da çıkıyorlar, şarkıcılık da yapıyorlar. Ülkemizde başımıza ne geldiyse sığ fikirli yapımcılar yüzünden geliyor. Çok şükür hepsinden kurtuldum; kendi yolumda Ece Gürsel Müzik Yapım’la kendi işlerimi çıkartıp ilerliyorum.”
Farklı alanlarda yakaladığı başarıların arkasında ailesinden gelen eğitim geleneğinin olduğunu aktaran Ece Gürsel, şunları söyledi:
“Burnumuzdan getirdiler. 2011 yılında başlayan müzik hayatımda, yapımcıların tüm engellemelerine rağmen ayakta kalarak devam ediyorum. Rus-Bulgar kökenli bir aileden geliyorum. Eğitim esastır. Eğitimini almadan bir işe başlamama ailem izin vermez zaten. Mesela oyunculuk mu yapacaksın? Eğitimini alıp sahneye öyle çıkacaksın. En iyi şekilde eğitimini alacaksın. Modellikte de aynı şekilde. Her işe eğitimini alarak başladım ve karşılığında da olumlu sonuçlar aldım. Sahneye çıktığımda insanlar hep benden iyi şekilde bahsetti. Tiyatro sahnesindeki tiyatro eleştirmenleri tarafından tam not almak çok zordur ki bir modelin tiyatro yapması da çok zordur. İlk oyunumla aldım bu tam notu. Sunuculukta da böyle. Bu tamamen eğitimle alakalı.”