Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
Ceyhun Bozkurt: Öcalan’ın İmralı’dan çıkarılması gündemde değil’
Ceyhun Bozkurt: Öcalan’ın İmralı’dan çıkarılması gündemde değil’
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'İmralı'dan çıkarılma' olasılığını yorumladı. 16.10.2025
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Terörsüz Türkiye görüşmelerinin soru işaretlerinden olan PKK terör örgütü elebaşı Öcalan’ın salıveirlmesi olasılığının detaylarını paylaştı. ‘Öyle bir şey yok, Öcalan’ın talebi de yok’ diyen Bozkurt, şunları söyledi:
12:03 16.10.2025
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın ‘İmralı’dan çıkarılma’ olasılığını yorumladı.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Terörsüz Türkiye görüşmelerinin soru işaretlerinden olan PKK terör örgütü elebaşı Öcalan’ın salıveirlmesi olasılığının detaylarını paylaştı. ‘Öyle bir şey yok, Öcalan’ın talebi de yok’ diyen Bozkurt, şunları söyledi:
Öcalan’ın Meclis’e getirilmesi gibi bir durum yok. Öcalan’ın İmralı’dan çıkarılması diye de bir şey yok. Bunu uyduranlara gidin sorun öyle bir şey yok. Hukuk dediğiniz şeyin içinde umut hakkı var. Bir kere konuşuldu sonra gündemden çıkarıldı. Devletten yetkililerle görüşmelerde Öcalan’ın böyle bir talebinin olmadığı Öcalan tarafından aktarılıyor. Devlet de can güvenliğini sağlayamayacğaını söylüyor o da talebinin olmadığını söyledi. Bu yazıldı ve yalanlanmadı. DEM’in istediği şey oradaki koşulların iyileştirilmesi. Öcalan’a özgürlük diyenlerin amacı olası bir MOSSAD suikastinde öldürülmesi ve bu olayın Ogün Samast gibi gerçek milliyetçilere bu işin kumpas haline getirilmesi.
