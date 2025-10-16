https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/ceyhun-bozkurt-ocalanin-imralidan-cikarilmasi-gundemde-degil-1100231446.html
Ceyhun Bozkurt: Öcalan’ın İmralı’dan çıkarılması gündemde değil’
Ceyhun Bozkurt: Öcalan’ın İmralı’dan çıkarılması gündemde değil’
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın ‘İmralı’dan çıkarılma’ olasılığını yorumladı. 16.10.2025, Sputnik Türkiye
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Terörsüz Türkiye görüşmelerinin soru işaretlerinden olan PKK terör örgütü elebaşı Öcalan’ın salıveirlmesi olasılığının detaylarını paylaştı. ‘Öyle bir şey yok, Öcalan’ın talebi de yok’ diyen Bozkurt, şunları söyledi:
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Terörsüz Türkiye görüşmelerinin soru işaretlerinden olan PKK terör örgütü elebaşı Öcalan’ın salıveirlmesi olasılığının detaylarını paylaştı. ‘Öyle bir şey yok, Öcalan’ın talebi de yok’ diyen Bozkurt, şunları söyledi:
Öcalan’ın Meclis’e getirilmesi gibi bir durum yok. Öcalan’ın İmralı’dan çıkarılması diye de bir şey yok. Bunu uyduranlara gidin sorun öyle bir şey yok. Hukuk dediğiniz şeyin içinde umut hakkı var. Bir kere konuşuldu sonra gündemden çıkarıldı. Devletten yetkililerle görüşmelerde Öcalan’ın böyle bir talebinin olmadığı Öcalan tarafından aktarılıyor. Devlet de can güvenliğini sağlayamayacğaını söylüyor o da talebinin olmadığını söyledi. Bu yazıldı ve yalanlanmadı. DEM’in istediği şey oradaki koşulların iyileştirilmesi. Öcalan’a özgürlük diyenlerin amacı olası bir MOSSAD suikastinde öldürülmesi ve bu olayın Ogün Samast gibi gerçek milliyetçilere bu işin kumpas haline getirilmesi.