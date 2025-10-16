https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/bilim-insanlari-acikladi-insanlarin-yasayabilecegi-maksimum-yas-nedir-1100230539.html
Bilim insanları açıkladı: İnsanların yaşayabileceği maksimum yaş nedir?
Bilim insanları açıkladı: İnsanların yaşayabileceği maksimum yaş nedir?
Bilim insanları, mevcut koşullarda sağlıklı bir bireyin en fazla ne kadar yaşayacağını belirledi. Elde edilen verilere göre bir insanın yaşayabileceği en...
Bilim insanları açıkladı: İnsanların yaşayabileceği maksimum yaş nedir?
12:18 16.10.2025 (güncellendi: 12:19 16.10.2025)
Bilim insanları, mevcut koşullarda sağlıklı bir bireyin en fazla ne kadar yaşayacağını belirledi. Elde edilen verilere göre bir insanın yaşayabileceği en yüksek yaş 150 olarak açıklandı. Çünkü insan hücre dayanıklılığı bu yaştan sonra hızla tükeniyor.
Tıp bilimindeki gelişmeler sayesinde insanlar her zamankinden daha uzun yaşıyor ve günümüz gençliğinin giderek artan bir kısmının 100 yaşına kadar yaşayacağı tahmin ediliyor. Hatta 100 yaşını geçen insan sayısı giderek artıyor.
Küresel yaşam beklentisi şu anda 73 yıl civarında, ancak bu süre ülkeler arasında zenginlik de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiyor.
Bilim insanları, 2021'de yaptıkları çalışmayla insan vücudunun yıllara ne kadar süre dayanabileceğini keşfederek yaşın bir sınırı olduğunu tespit etti.
Çalışma, bir insanın yaşayabileceği mutlak maksimum yaşın yaklaşık 150 yıl olduğunu gösteriyor; çünkü insan hücre dayanıklılığının bu noktaya kadar desteklenebileceğini, ancak kısa bir süre sonra tamamen yok olacağını bulmuşlar.
En iyi senaryoda kadınların yalnızca yaklaşık yüzde 15'inin ve erkeklerin ise yüzde 5'inin 100 yaşını geçebileceği öne sürüldü.