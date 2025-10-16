https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/beykozda-yol-ortasinda-kadin-cinayeti-nisanlisini-defalarca-bicaklayarak-oldurdu-1100248118.html

Beykoz'da yol ortasında kadın cinayeti: Nişanlısını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Beykoz'da yol ortasında kadın cinayeti: Nişanlısını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Sputnik Türkiye

Beykoz'da Aysel Karakoç tartıştığı nişanlısı tarafından üst üste aldığı bıçak darbeleri sebebiyle hayatını kaybetti. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. 16.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-16T19:38+0300

2025-10-16T19:38+0300

2025-10-16T19:38+0300

türki̇ye

türkiye

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

beykoz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099232725_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e4b72df6e02b9314837012d831afc037.jpg

İstanbul Beykoz'da bir kadın cinayeti güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülere göre tartıştığı nişanlısına şiddet uygulayan F.Ş. çevrede bulunan bir erkek tarafından durdurulmaya çalışılsa da saldırgana engel olamadı. Olay sırasında yoldan geçen başka bir adam da elindeki poşeti bırakıp saldırgana doğru yaklaşsa da çantasını alıp yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki Aysel Karakoç müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 35 yaşındaki F.Ş. işlemleri için emniyete götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani-goktas-siddeti-baslamadan-onlemeyi-hedefliyoruz-1099343854.html

türki̇ye

beykoz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, beykoz