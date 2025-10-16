https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/beykozda-yol-ortasinda-kadin-cinayeti-nisanlisini-defalarca-bicaklayarak-oldurdu-1100248118.html
Beykoz'da yol ortasında kadın cinayeti: Nişanlısını defalarca bıçaklayarak öldürdü
Beykoz'da Aysel Karakoç tartıştığı nişanlısı tarafından üst üste aldığı bıçak darbeleri sebebiyle hayatını kaybetti. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Beykoz'da bir kadın cinayeti güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülere göre tartıştığı nişanlısına şiddet uygulayan F.Ş. çevrede bulunan bir erkek tarafından durdurulmaya çalışılsa da saldırgana engel olamadı. Olay sırasında yoldan geçen başka bir adam da elindeki poşeti bırakıp saldırgana doğru yaklaşsa da çantasını alıp yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki Aysel Karakoç müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 35 yaşındaki F.Ş. işlemleri için emniyete götürüldü.
İstanbul Beykoz'da bir kadın cinayeti güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülere göre tartıştığı nişanlısına şiddet uygulayan F.Ş. çevrede bulunan bir erkek tarafından durdurulmaya çalışılsa da saldırgana engel olamadı. Olay sırasında yoldan geçen başka bir adam da elindeki poşeti bırakıp saldırgana doğru yaklaşsa da çantasını alıp yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki Aysel Karakoç müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 35 yaşındaki F.Ş. işlemleri için emniyete götürüldü.