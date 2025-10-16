Avukat Nahit Eren: Rojin Kabaiş’in ölümünde cinsel istismar olgusunun yeniden değerlendirilmesi lazım

"Vajinal bölgede ya da göğüs bölgesinde elde edilen bir DNA örneği erkek genotipine aitse cinsel istismar olgusu üzerinde yapılan önceki değerlendirmenin eksik kaldığı sonucunu verir. Evet iki erkek şahsa ait DNA tespit edildi fakat iki erkek DNA’sı ayrı ayrı mı bulundu yoksa her bölgede iki şahsa ait DNA var mı yok mu? Bu şüpheler de dosyada sabit değil, bunun da giderilmesi lazım. Bir bölgede ikisinin de DNA örneği olabilir, bu konuda savcılıktan talebimiz var. Cinsel istismar olgusunun yeniden değerlendirilmesi lazım. Özellikle ocak ayından sonra dosyaya atanan yeni bir cumhuriyet savcısı var. Ve söz konusu savcı bizlerin ya da kendisinin tespit ettiği tüm soruşturmayı aydınlatacak talepleri yerine getiren biri. Telefon bizim için bu dosyadaki en önemli delil. Şifreyi kırmak için yapılacak bir müdahalenin telefonu sıfırlama ihtimali de var. Ama bakan bey yeniden sürecin başladığı şeklinde bir paylaşım yapmış. Bu yönde bir çalışma da varsa tabii ki sevindirici.”