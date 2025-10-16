Avukat Nahit Eren: Rojin Kabaiş’in ölümünde cinsel istismar olgusunun yeniden değerlendirilmesi lazım
12:10 16.10.2025 (güncellendi: 12:13 16.10.2025)
yeri ve zamanı
Abone ol
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Rojin Kabaiş’in ailesinin avukatlarından Nahit Eren oldu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da kaybolmasının ardından cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Tunç, Adli Tıp Kurumu'nun raporuna ilişkin ek uzman mütaalası istendiğini duyurdu.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan avukat Nahit Eren, şunları aktardı:
“Raporlar arasındaki çelişki ya da daha önceki raporların yetersiz olduğu gibi bir sonuca varılabiliyor, bizdeki algı öyle. Dosya avukatları olarak daha önce Van Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan mevcut raporların eksikliğine yönelik yeni rapor alınması konusunda taleplerimiz vardı. Sayın bakanın yaptığı açıklama da yeni bir rapor ihtiyacını ortaya koymuş oluyor. Yeni bir rapor tanzim edilmedi, aslında daha önceki raporda yer alması gereken bir ibarenin dosyaya bir yıl sonra gelmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Adli Tıp Kurumu tarafından bu tür şüpheli ölümlerde alınan tüm numunelerle rapor hazırlanır. Ancak hazırlanan rapor eksik kalıyor."
'Dosyadaki en önemli delil telefon'
"Vajinal bölgede ya da göğüs bölgesinde elde edilen bir DNA örneği erkek genotipine aitse cinsel istismar olgusu üzerinde yapılan önceki değerlendirmenin eksik kaldığı sonucunu verir. Evet iki erkek şahsa ait DNA tespit edildi fakat iki erkek DNA’sı ayrı ayrı mı bulundu yoksa her bölgede iki şahsa ait DNA var mı yok mu? Bu şüpheler de dosyada sabit değil, bunun da giderilmesi lazım. Bir bölgede ikisinin de DNA örneği olabilir, bu konuda savcılıktan talebimiz var. Cinsel istismar olgusunun yeniden değerlendirilmesi lazım. Özellikle ocak ayından sonra dosyaya atanan yeni bir cumhuriyet savcısı var. Ve söz konusu savcı bizlerin ya da kendisinin tespit ettiği tüm soruşturmayı aydınlatacak talepleri yerine getiren biri. Telefon bizim için bu dosyadaki en önemli delil. Şifreyi kırmak için yapılacak bir müdahalenin telefonu sıfırlama ihtimali de var. Ama bakan bey yeniden sürecin başladığı şeklinde bir paylaşım yapmış. Bu yönde bir çalışma da varsa tabii ki sevindirici.”