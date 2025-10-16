‘Arap ülkeleri Filistinlilerin sorunu çözüldüğü için değil, Filistin’le ilgili sorun çözüleceği için bu duruma razılar’

“Mısır, Hamas’a karşı her zaman sertti. Zamanında İsrail’in isteği üzerine Mısır, Hamas tünellerini betonla doldurmuştu. Hiçbir zaman da Hamas’a ve diğer örgütlere empati yapmadı. Suudi Arabistan ve BAE’nin Hamas’la ilgili tavrı belli. Müslüman Kardeşler tandanslı bir örgüt olduğu için böyle bir tavırları var. Sadece Türkiye ve Katar, Hamas’a yakın bakın devletler oldu. Ortaya şöyle bir durum da çıkıyor: Mahmud Abbas tarafı, Filistin tarafı hiç anılmıyor. ABD, Mahmud Abbas’ı tamamen dışlıyo zaten. Birleşmiş Milletler toplantısı için vize vermediler. Burada yapmak istedikleri şu: Hamas’ın olmadığı fakat Filistin yönetiminin de aslında olmadığı bir ortam. Bazı ülkeler Filistin’i tanıdığında Trump ‘Çok ileri gittiniz’ diye eleştirmişti. ABD zaten Filistin yönetimini kabul etmiyor ve kabul edecek gibi de gözükmüyor. Ama aynı Mahmud Abbas’ın Suudi Arabistan, BAE, Türkiye vs. tarafından elde tutulmak istendiğini de düşünmeliyiz. Biz mesela bu Mahmud Abbas’ın ABD gibi, BAE gibi, Suudi Arabistan gibi Hamas hakkında ‘köpeğin çocukları’ ifadesini kullandığını biliyoruz. Yakın zamanda da söyledi bunu. Mahmud Abbas, Gazze halkının yaşadıklarından Hamas’ı sorumlu tuttu. Yani Mahmud Abbas’ın görüşleri, BAE ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin bakış açısına yakın. Ortaya dolayısıyla şöyle bir durum ortaya çıkıyor: Herkes Hamas’tan kurtulmaya çalışıyor.

Eskiden Tahran’dan Beyrut’a uzanan bir ‘direniş ekseni’ vardı. O kırıldıktan sonra Hamas’ı destekleyecek herhangi bir ülke kalmadı. Kimileri Türkiye ve Katar’ın desteklediğini iddia edebilir ancak hayır, doğru değil. Türkiye siyaseten destekliyor olabilir ancak silah ve lojistik desteği olamaz. Türkiye’nin böyle bir yolu yok. Katar da yapamaz. Katar, kriz yaşandığı zaman Hamas’ı ikna etmek için üç-beş milyon dolar gönderiyordu. Yani geriye Hamas’ı destekleyebilecek herhangi bir ülke kalmadı. Hamas’ın var olmasını istemiyorlar. Mahmud Abbas’ın bakış açısı hakim. Trump bu planı önerirken mevcut zemini görmüş zaten. Filistin’de şu anda karşı çıkacak, mukavemet gösterecek bir yapı söz konusu değil. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de, İslami Cihad da bir şeyler yaptı. Hatta şu anda ortak bir oluşum içerisindeler. Ancak bu oluşumun İsrail’e somut bir şekilde karşı koyabilmesi için zaman gerekiyor. Hemen olabilecek bir şey değil. Gazze mahvolmuş durumda. Batı Şeria’nın kolunu kıpırdatacak hali yok. Eminim orada da birtakım iç mücadeleler başlayacaktır. 7 Ekim 2023 başladığı zaman, İzzettin Kassam Tugayları’nın siyasi kanatta olan İsmail Haniye gibi isimlere dahi Aksa Tufanı’nı haber vermediği söyleniyordu. Bu iddialar bana mantıksız gelmiyor. Dolayısıyla Hamas içerisinde görüş ayrılıkları olabilir. Yahya Sinvar gibi meseleye idealist yaklaşanlar olduğu gibi Halid Meşal ve İsmail Haniye gibi ‘diplomasiye’ açık olan kişiler de var. Hamas’ın bugünlerde infaz ettiği kişiler mesela gerçekte kim? Sıradan İsrail’e çalışan, orada yaşayan vatandaşlar mı yoksa bunlar örgüt mensupları mıydı? Yine İsrail tarafından yeni bir örgüt kurulmaya çalışıldığı iddiaları da söz konusu. Biz yakında Gazze ve Batı Şeria’da alternatiflerin filizlenmeye başladığını görebiliriz.”