Ali Çağatay: Savaştan galip çıkacak olan üretim gücünü elinde bulunduran ülkedir

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi ve tarifelere ilişkin açıklamalarda bulundu. 16.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile uzun süreli bir ticaret savaşına girilip girilmeyeceği sorusuna "Şu anda zaten içindeyiz" yanıtını verdi.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında ABD Başkanı Donald Trump’ın “Çin ile ticaret savaşı içindeyiz” açıklamasını değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi ve tarifelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile uzun süreli bir ticaret savaşına girilip girilmeyeceği sorusuna "Şu anda zaten içindeyiz" yanıtını verdi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında ABD Başkanı Donald Trump’ın “Çin ile ticaret savaşı içindeyiz” açıklamasını değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin’le ticaret savaşının içindeyiz dedi. Trump’a uzun süreli bir ticaret savaşına girilip girilmeyeceği sorulunca ‘zaten içindeyiz, farkında değil misiniz, savaşıyoruz’ dedi. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. 2008 küresel finans krizinden bu yana dünya bir savaşın, ticaret savaşının içinde. Bu savaşın taraflarından biri Amerika, diğeri dünyanın geri kalanı. Dünyanın geri kalanına Amerika savaş açmış durumda. Çin ile Amerika arasındaki bu savaş aynı zamanda planlı ekonomiyle piyasa ekonomisi arasındaki rekabetin bir görüntüsüdür. Hangisinin daha hızlı büyüdüğünü birlikte görüyoruz. Amerika karşılığı olmayan bir metayla, yani dolarla üstünlük sağlıyor. Doların karşılığı yoktur, istedikleri kadar para basıp dünyaya saçabiliyorlar ve bu paralarla ekonomilerini ayakta tutabiliyorlar. Çin’in böyle bir gücü olmadığı halde, Amerika Birleşik Devletleri’yle rekabet edebiliyor. Çünkü Çin üretim yapıyor, Amerika ise üretim yapar gibi görünüyor. Bu savaştan galip çıkacak olan da üretim yapan, üretim gücünü elinde bulunduran ülke, yani Çin olacaktır.