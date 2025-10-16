https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/akdenizde-43-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1100225269.html
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.34 km olduğu açıklandı. 16.10.2025, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.20'de merkez üssü Akdeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 6,34 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.20'de merkez üssü Akdeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6,34 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.