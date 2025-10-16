Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/akdenizde-43-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1100225269.html
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.34 km olduğu açıklandı. 16.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-16T08:07+0300
2025-10-16T08:07+0300
son depremler
akdeniz
afad
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.20'de merkez üssü Akdeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 6,34 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/prof-dr-sozbilir-izmir-icin-uyardi-uc-faya-dikkat-cekti-deprem-uretme-zamanlari-geldi-1100202548.html
akdeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akdeniz, afad, deprem
akdeniz, afad, deprem

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

08:07 16.10.2025
Deprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
Abone ol
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.34 km olduğu açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.20'de merkez üssü Akdeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6,34 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Hasan Sözbilir - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
TÜRKİYE
Prof. Dr. Sözbilir bir kent için uyardı, üç faya dikkat çekti: 'Deprem üretme zamanları geldi'
Dün, 13:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала