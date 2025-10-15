https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/tuzlada-tersanede-patlama-1-isci-yasamini-yitirdi-4-isci-yarali-1100209900.html

Tuzla'da tersanede patlama: 1 işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi yaralı

İstanbul Tuzla'da bir tersanede tadilatta olan bir gemide patlama meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı. 15.10.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Tuzla'da bir tersanede tadilatta olan bir gemide çalışmalar sırasında karbondioksit tpü patladı. Patlamada 1 işçi hayatını kaybetti. Yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı. Karbondioksit tüpü patladıAydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'ta faaliyet gösteren Torlak Tersanesi'nde tadilat için havuza çekilen gemide, karbondioksit tüpünün bakım onarımı esnasında patlama meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Patlamanın ardından çıkan gazdan etkilenen 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

