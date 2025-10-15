Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi söz konusu değil
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/telefonunuz-hacklendi-mi-anlamanin-ve-onlem-almanin-6-yolu-1100215504.html
Telefonunuz hacklendi mi? Anlamanın ve önlem almanın 6 yolu
Telefonunuz hacklendi mi? Anlamanın ve önlem almanın 6 yolu
Sputnik Türkiye
Akıllı telefonlar hayatımızın merkezi oldui. Mesajlaşmadan bankacılığa, navigasyondan sosyal medyaya kadar birçok işlem telefon üzerinden yürütülüyor. Peki, telefonunuz ele geçirilirse ne olur?
2025-10-15T18:40+0300
2025-10-15T18:46+0300
yaşam
telefon
hack
hackleme
güvenlik
siber güvenlik
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100215334_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_51adadb7cf58dd7b753f37ac82d6dfc4.jpg
Hacklenip hacklenmediğinizi anlamanın yolları ve almanız gereken önlemler:1- Telefonunuzun pil durumunu kontrol edin2- Faturalarınızı inceleyin3- Uygulamalarınıza bakın4- Şüpheli bildirim ve ayarlara dikkat edin5- Hesaplarınızı kontrol edin6- Antivirüs yazılımı çalıştırınTelefonunuz hacklendiyse hemen yapmanız gerekenlerGelecekteki saldırılardan korunma yöntemleri
https://anlatilaninotesi.com.tr/20180726/kripto-para-sirketinden-100bin-dolar-odullu-hack-yarismasi-1034472209.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100215334_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_e58ffc8bbc1cb5361c3fe2df8f212b1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hack, telefon, telefonum hacklendi mi?, telefonumun hacklendiğini nasıl anlarım?, hacklenen telefona ne yapılır?, telefon güvenliği
hack, telefon, telefonum hacklendi mi?, telefonumun hacklendiğini nasıl anlarım?, hacklenen telefona ne yapılır?, telefon güvenliği

Telefonunuz hacklendi mi? Anlamanın ve önlem almanın 6 yolu

18:40 15.10.2025 (güncellendi: 18:46 15.10.2025)
Telefon güvenliği (Temsili)
Telefon güvenliği (Temsili) - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
Abone ol
Akıllı telefonlar hayatımızın merkezi oldui. Mesajlaşmadan bankacılığa, navigasyondan sosyal medyaya kadar birçok işlem telefon üzerinden yürütülüyor. Peki, telefonunuz ele geçirilirse ne olur?
Hacklenip hacklenmediğinizi anlamanın yolları ve almanız gereken önlemler:

1- Telefonunuzun pil durumunu kontrol edin

Telefonunuzun pilinin normalden hızlı tükenmesi veya cihazın aşırı ısınması, olası bir hack belirtisi olabilir. Eğer kullanım alışkanlıklarınız değişmediyse ama pil hızla bitiyorsa dikkat edin.

2- Faturalarınızı inceleyin

Beklenmedik şekilde artan telefon faturaları veya internet kullanım miktarı, cihazınızın izinsiz veri gönderiyor olabileceğine işaret edebilir.

3- Uygulamalarınıza bakın

Telefonunuzda tanımadığınız uygulamalar görünüyorsa, mevcut uygulamalar normalden yavaş açılıyorsa veya kendi kendine açılıp kapanıyorsa, bu ciddi bir uyarıdır.

4- Şüpheli bildirim ve ayarlara dikkat edin

Beklenmedik bildirimler, istemediğiniz iki faktörlü doğrulama kodları veya kameraya/mikrofona yetki veren ayar değişiklikleri cihazınızın hacklendiğini gösterebilir.

5- Hesaplarınızı kontrol edin

İnternet sağlayıcı, e-posta veya diğer çevrimiçi hesaplarınıza girişte sorun yaşıyorsanız, yetkisiz erişim söz konusu olabilir.

6- Antivirüs yazılımı çalıştırın

Güvenilir bir antivirüs programı yükleyip tarama yaparak telefonunuzda kötü amaçlı yazılım olup olmadığını tespit edebilirsiniz. Şüpheli dosyaları silin, cihazı yeniden başlatın ve tekrar tarayın.

Telefonunuz hacklendiyse hemen yapmanız gerekenler

Banka ve finansal hesaplarınızı kontrol edin: Hesap hareketlerini inceleyin, şüpheli işlemleri bildirip önlem alın.
Şifreleri değiştirin: Tüm uygulamalar ve hesaplar için güçlü, benzersiz şifreler belirleyin.
Şüpheli uygulamaları kaldırın: Tanımadığınız veya güven vermeyen uygulamaları silin.
Gerekirse fabrika ayarlarına dönün: Cihazda ciddi sorunlar varsa, tüm verileri yedekleyip fabrika ayarlarına döndürün.
Arkadaşlarınızı uyarın: Hacklenen telefonunuzdan gelen mesajlara itibar etmemelerini söyleyin.

Gelecekteki saldırılardan korunma yöntemleri

Güncel ve güvenilir bir güvenlik yazılımı kullanın.
Yazılım ve sistem güncellemelerini aksatmayın.
Güçlü ve benzersiz şifreler oluşturun.
Halka açık Wi-Fi ve şarj noktalarına dikkat edin, Bluetooth ve Wi-Fi’yi kullanılmadığında kapatın.
Telefonunuzu şifreleyin, SIM kartınızı kilitleyin ve gerekirse VPN kullanın.
Sadece resmi uygulama mağazalarını kullanın ve üçüncü taraf uygulamalara itibar etmeyin.
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2018
DÜNYA
Kripto para şirketinden 100 bin dolar ödüllü 'hack' yarışması
26 Temmuz 2018, 17:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала