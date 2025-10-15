Telefonunuz hacklendi mi? Anlamanın ve önlem almanın 6 yolu
18:40 15.10.2025 (güncellendi: 18:46 15.10.2025)
Akıllı telefonlar hayatımızın merkezi oldui. Mesajlaşmadan bankacılığa, navigasyondan sosyal medyaya kadar birçok işlem telefon üzerinden yürütülüyor. Peki, telefonunuz ele geçirilirse ne olur?
Hacklenip hacklenmediğinizi anlamanın yolları ve almanız gereken önlemler:
1- Telefonunuzun pil durumunu kontrol edin
Telefonunuzun pilinin normalden hızlı tükenmesi veya cihazın aşırı ısınması, olası bir hack belirtisi olabilir. Eğer kullanım alışkanlıklarınız değişmediyse ama pil hızla bitiyorsa dikkat edin.
2- Faturalarınızı inceleyin
Beklenmedik şekilde artan telefon faturaları veya internet kullanım miktarı, cihazınızın izinsiz veri gönderiyor olabileceğine işaret edebilir.
3- Uygulamalarınıza bakın
Telefonunuzda tanımadığınız uygulamalar görünüyorsa, mevcut uygulamalar normalden yavaş açılıyorsa veya kendi kendine açılıp kapanıyorsa, bu ciddi bir uyarıdır.
4- Şüpheli bildirim ve ayarlara dikkat edin
Beklenmedik bildirimler, istemediğiniz iki faktörlü doğrulama kodları veya kameraya/mikrofona yetki veren ayar değişiklikleri cihazınızın hacklendiğini gösterebilir.
5- Hesaplarınızı kontrol edin
İnternet sağlayıcı, e-posta veya diğer çevrimiçi hesaplarınıza girişte sorun yaşıyorsanız, yetkisiz erişim söz konusu olabilir.
6- Antivirüs yazılımı çalıştırın
Güvenilir bir antivirüs programı yükleyip tarama yaparak telefonunuzda kötü amaçlı yazılım olup olmadığını tespit edebilirsiniz. Şüpheli dosyaları silin, cihazı yeniden başlatın ve tekrar tarayın.
Telefonunuz hacklendiyse hemen yapmanız gerekenler
Banka ve finansal hesaplarınızı kontrol edin: Hesap hareketlerini inceleyin, şüpheli işlemleri bildirip önlem alın.
Şifreleri değiştirin: Tüm uygulamalar ve hesaplar için güçlü, benzersiz şifreler belirleyin.
Şüpheli uygulamaları kaldırın: Tanımadığınız veya güven vermeyen uygulamaları silin.
Gerekirse fabrika ayarlarına dönün: Cihazda ciddi sorunlar varsa, tüm verileri yedekleyip fabrika ayarlarına döndürün.
Arkadaşlarınızı uyarın: Hacklenen telefonunuzdan gelen mesajlara itibar etmemelerini söyleyin.
Gelecekteki saldırılardan korunma yöntemleri
Güncel ve güvenilir bir güvenlik yazılımı kullanın.
Yazılım ve sistem güncellemelerini aksatmayın.
Güçlü ve benzersiz şifreler oluşturun.
Halka açık Wi-Fi ve şarj noktalarına dikkat edin, Bluetooth ve Wi-Fi’yi kullanılmadığında kapatın.
Telefonunuzu şifreleyin, SIM kartınızı kilitleyin ve gerekirse VPN kullanın.
Sadece resmi uygulama mağazalarını kullanın ve üçüncü taraf uygulamalara itibar etmeyin.
