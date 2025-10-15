Prof. Dr. Ünal: Ateşkes uzun sürmeyebilir, bu konuda İsrail’in sicili bozuk

“Soy kırımın geçici olarak da olsa sonlandırılması. İki, bu Arap devletlerinin yeniden Amerika'nın etki alanı içerisine alınması. Bunlar sağlandı şu an itibariyle. Buradan çok kapsamlı çözüme gidilmesi ihtimali şu an itibariyle oldukça zayıf. İsrail'in feci şekilde radikal ve giderek dinci hale gelmiş olan politikaları dikkate alındığında buradan böyle kolaylıkla bir iki devletli çözüme gidileceğini söylemek mümkün görünmüyor. Evet. Gazze'deki ateşkes de uzun vadeli tutmayabilir. Onun da uygulanabilir olması için birtakım koşulları var. Mesela Hamas silahlarını bırakacaksa kime bırakacak? Yani mesela Filistin yönetimine mi bırakacak? Bunu kabul edecek mi? Hamas silahlarını bıraktığı takdirde İsrail, Hamas'ı rahat bırakır mı? Yani İsrail çok kolaylıkla yalan söyleyen, anlaşmaları bozan, ateşkesleri ciddiye almayan, hatta kalleşlikle insan öldüren bir devlete dönüşmüş durumda. Yani haydut devlet gibi. Sicili de bozuk yani. Sicili çok bozuk. Daha önceki anlaşmaları hep o bozmuş. Tabii tabii. Bu çok belirgin. Şimdi Amerika'da İsrail'e sürekli destek veren bir devlet olduğu için onun açısından da benzer durumlar söz konusu. Yani kısa vadede bu işin bu şekilde bir yatıştırılmasına ihtiyaç vardı. Ama iki devletli çözüm planı buradan çıkacak, bu pilav daha çok su kaldırır."