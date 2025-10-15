Pankreas kanserinde çığır açan Türk buluşu

“Sinirler ve kanser hücreleriyle ilgili araştırmam 25 seneden daha fazla. Ne kadar çok sinir görürsek bu demek oluyor ki buradaki bağlantı aslında ciddi bir şekilde etkileniyor. Pankreas kanserinde esas ağır basan sinirlerle ilgili bağlantı, bunu ortaya çıkardık. Anladık ki pankreas kanserinin tekrarlamasını etkileyen ana neden sinir ve kanserler arasındaki bağ. İlk tanı da konduktan sonra hastaların neredeyse yarısı maalesef metastaz yapmış bir durumda geliyorlar. Bu hastalık her şeye rağmen tekrarlayabiliyor. Pankreasta nüksetme durumu istisnasız damarların üstünde olan ve sinirlerin içinde büyüyen kanser hücrelerinde oluyor. Bu hücreler sinirlerin üzerinde o kadar rahat hissediyorlar ki kemoterapiyi bile atlatıp metastaz yapabiliyorlar. Bulgularımız sonrası ilaçlar üretime geçilecek ve hastalar üzerinde denemeye başlanacak. Önceden ameliyat edemediğimiz hastaları artık ameliyat edebilecek duruma sokabiliyoruz.”