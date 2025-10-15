https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/pankreas-kanserinde-cigir-acan-turk-bulusu-1100212431.html
Pankreas kanserinde çığır açan Türk buluşu
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu pankreas kanseri tedavisinde çığır açan bir buluş... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
Serhat Ayan’ın konuğu olan Acıbadem Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güralp Ceyhan, pankreas kanseri tedavisinde çığır açan buluşlarını aktardı.Uzun yıllardır bu konu üzerinde çalışan Ceyhan, araştırma sonuçlarını Yeni Şeyler Rehberi programında şöyle aktardı:
Serhat Ayan’ın konuğu olan Acıbadem Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güralp Ceyhan, pankreas kanseri tedavisinde çığır açan buluşlarını aktardı.
Uzun yıllardır bu konu üzerinde çalışan Ceyhan, araştırma sonuçlarını Yeni Şeyler Rehberi programında şöyle aktardı:
“Sinirler ve kanser hücreleriyle ilgili araştırmam 25 seneden daha fazla. Ne kadar çok sinir görürsek bu demek oluyor ki buradaki bağlantı aslında ciddi bir şekilde etkileniyor. Pankreas kanserinde esas ağır basan sinirlerle ilgili bağlantı, bunu ortaya çıkardık. Anladık ki pankreas kanserinin tekrarlamasını etkileyen ana neden sinir ve kanserler arasındaki bağ. İlk tanı da konduktan sonra hastaların neredeyse yarısı maalesef metastaz yapmış bir durumda geliyorlar. Bu hastalık her şeye rağmen tekrarlayabiliyor. Pankreasta nüksetme durumu istisnasız damarların üstünde olan ve sinirlerin içinde büyüyen kanser hücrelerinde oluyor. Bu hücreler sinirlerin üzerinde o kadar rahat hissediyorlar ki kemoterapiyi bile atlatıp metastaz yapabiliyorlar. Bulgularımız sonrası ilaçlar üretime geçilecek ve hastalar üzerinde denemeye başlanacak. Önceden ameliyat edemediğimiz hastaları artık ameliyat edebilecek duruma sokabiliyoruz.”