Osimhen, Nijerya milli maçında korkuttu: Durumu kontrollerin ardından netlik kazanacak
Osimhen, Nijerya milli maçında korkuttu: Durumu kontrollerin ardından netlik kazanacak
Sputnik Türkiye
15.10.2025
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı formasıyla Benin karşısında oynanan Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında 3. dakikada, 37. dakikada ve 51. dakikada 3 gol kaydetti. Nijeryalı forvet, maç boyunca gösterdiği performansla dikkat çekti. Fileleri havalandıran Osimhen, hat-trick yaparak takımının skor yükünü taşıdı. Ancak karşılaşmanın son bölümlerinde yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.Yıldız golcü Osimhen mücadelenin 81. dakikasında yerde kalıp değişiklik işareti yaparak oyundan çıktı.Yıldız oyuncunun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Osimhen, daha önce Nijerya’nın Ruanda ile oynadığı karşılaşmada da sakatlık yaşamış ve bir süre sahalardan uzak kalmıştı.
Osimhen, Nijerya milli maçında korkuttu: Durumu kontrollerin ardından netlik kazanacak

07:57 15.10.2025
© İHA / SAMET YALÇIN-AW326410
Osimhen, Nijerya milli maçında korkuttu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
© İHA / SAMET YALÇIN-AW326410
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı formasıyla Benin karşısında oynanan Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında sakatlandı. Mücadelenin 81. dakikasında yerde kalan Osimhen, değişiklik işareti yaparak oyundan çıktı.
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı formasıyla Benin karşısında oynanan Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında 3. dakikada, 37. dakikada ve 51. dakikada 3 gol kaydetti.
Nijeryalı forvet, maç boyunca gösterdiği performansla dikkat çekti. Fileleri havalandıran Osimhen, hat-trick yaparak takımının skor yükünü taşıdı. Ancak karşılaşmanın son bölümlerinde yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Yıldız golcü Osimhen mücadelenin 81. dakikasında yerde kalıp değişiklik işareti yaparak oyundan çıktı.
Yıldız oyuncunun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Osimhen, daha önce Nijerya’nın Ruanda ile oynadığı karşılaşmada da sakatlık yaşamış ve bir süre sahalardan uzak kalmıştı.
