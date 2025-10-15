https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/mimar-sinan-guzel-sanatlar-universitesi-rektoru-handan-inci-elci-hayatini-kaybetti-1100211068.html

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi hayatını kaybetti

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk edebiyatı araştırmaları ve Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan ve bir süredir kanser tedavisi gören Mimar Sinan Güzel... 15.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-15T16:35+0300

2025-10-15T16:35+0300

2025-10-15T16:35+0300

türki̇ye

handan i̇nci elçi

türkiye

mimar sinan güzel sanatlar üniversitesi (msgsü)

ahmet hamdi tanpınar

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100210912_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b365cdac545a37a4bf6afc41dc688139.jpg

Prof. Dr. Handan İnci Elçi hayatını kaybetti.Handan İnci Elçi hayatını kaybetti: Güzel Sanatlardaki ilk kadın rektörGörevini sürdürdüğü MSGSÜ'nün 138 yıllık tarihindeki ilk kadın rektörü ünvanını taşıyan Elçi, 1964'te dünyaya geldi.Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1984'te mezun olan Elçi, akademik kariyerine, hayatının sonuna kadar hizmet edeceği MSGSÜ'de 1985 yılında araştırma görevlisi olarak başladı.MSGSÜ'de yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Elçi, 2007'de profesör ünvanını aldı.Tanpınar çalışmalarına ömrünü adadıProf. Dr. Handan İnci Elçi, akademik hayatı boyunca modern Türk Edebiyatı alanında derinlemesine çalışmalar yürüttü. Özellikle, Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı titiz ve kapsamlı araştırmalarla tanınan Elçi, Tanpınar'ın daha önce yayımlanmamış mektuplarını, günlüklerini ve notlarını gün yüzüne çıkararak edebiyat dünyasına kazandırdı."Tanpınar'ın Mektupları", "Günlüklerin Işığında Tanpınar'la Baş Başa" ve "Şiire Ses Veren Roman: Huzur" adlı eserleriyle, Tanpınar külliyatının en önemli uzmanlarından biri olarak kabul edilen yazar, 2015'te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezinin kurulmasına öncülük ederek bu alandaki çalışmaların kurumsallaşmasını sağladı.MSGSÜ'nün ilk kadın rektörü olduElçi, bölüm başkanlığı ve dekanlık görevlerinin ardından 2019'da MSGSÜ Rektörlüğüne atandı.Rektörlük göreviyle Türkiye'nin en köklü sanat kurumlarından birinin tarihindeki ilk kadın rektör olarak tarihe geçen Elçi, görevi boyunca üniversitenin sanatsal ve akademik gelişimine yönelik önemli projelere imza attı.Prof. Dr. Elçi, Tanpınar'ın yanı sıra Safiye Erol gibi yazarların eserlerini de yayına hazırlayarak deneme kitaplarını okurla buluşturdu.Edebiyata ve akademik hayata yaptığı katkılar dolayısıyla 2021'de Necip Fazıl Kısakürek Saygı Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Handan İnci Elçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Elçi'nin cenazesi Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.Handan İnci Elçi ayrıca, "Tanpınar'ın Mektupları, Günlüklerin Işığında Tanpınar'la Baş Başa, Ahmet Hamdi Tanpınar: 'Bir Gül Bu Karanlıklarda', Cevdet Kudret'e Mektuplar, Şiire Ses Veren Roman: Huzur, Safiye Erol Kitabı, Ciğerdelen (Safiye Erol), Edebiyat ve Sair, Işığa Tutunmak." adlı eserlere de imza attı.Handan İnci Elçi kimdir?1986 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede Prof. Dr. Zeynep Kerman danışmanlığında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.1993 sonrasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde çeşitli düzeylerde dersler verdi. Türk romanı ve Türk romancıları üzerine çalışmalar yaptı. Ağırlıklı olarak Ahmed Midhat Efendi, Beşir Fuad, Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay ve Tomris Uyar üzerine yoğunlaştı. Edebi yorumlarını salt edebiyat alanıyla değil, sosyoloji, psikoloji ve felsefe gibi disiplinlerle de birleştirdi. 1999'da Beşir Fuad'ın yazı ve tartışmalarını topladığı Şiir ve Hakikati kitap haline getirdi. 2002'de Ahmet Mithat'ın sürgün yıllarını içeren Menfayı biçimsel düzenlemeler ile yayına hazırladı. Aynı yıl içinde Abdullah Uçman'la beraber Bir Gül Bu Karanlıklarda/Tanpınar Üzerine Yazılar adlı eseri yayımlandı. Sonraki yıl Türk romanında ev unsurunu işleyen eserini çıkardı. 2009 ve 2011 yılları arasında ise Tanpınar ve Tomris Uyar'ı inceleyen eserlerini yayımlattı. 2015 yılında Ayfer Tunç'la yaptığı söyleyişiyi kitaplaştırdı. Ocak 2017'de Tanpınar Merkezi için beraberindekiler ile çalışmalara başladı. Aralık 2017'de ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi açıldı. İnci, Tanpınar arşivi oluşturmak ve yayımlanması konusunda faaliyetlerde bulundu. 2018'de Kültür Bakanlığı tarafından 11-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenen İstanbul Kültür Çalıştayı'na katılım gösterdi. 15 Mayıs 2018'de MSGSÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı'na atandı. 18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Böylelikle üniversitenin ilk kadın rektörü oldu.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mimar sinan güzel sanatlar üniversitesi rektörü handan i̇nci elçi hayatını kaybetti, handan inci elçi, handan inci elçi kimdir,