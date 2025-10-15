https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/meteorolojiden-iki-bolge-icin-saganak-uyarisi-tum-gun-yagisli-1100189935.html

Meteoroloji'den iki bölge için sağanak uyarısı: Tüm gün yağışlı

Meteoroloji'den iki bölge için sağanak uyarısı: Tüm gün yağışlı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 15 Ekim 2025 için uyardı: Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak.

2025-10-15T06:55+0300

2025-10-15T06:55+0300

2025-10-15T06:55+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

istanbul hava durumu

bugün hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077362918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d63d7ce1137533bc01c8a2af34d8392.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), 15 Ekim Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları yükselerek mevsim normallerine gelecek. Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İstanbul aralıklı sağanak yağışlı 19 derece, İzmir bulutlu 25 derece ve Ankara parçalı bulutlu 18 derece olacak. MARMARABursa – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıÇanakkale – 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutluİstanbul – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKırklareli – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutluEGEAfyonkarahisar – 17°C – Parçalı ve az bulutluDenizli – 23°C – Parçalı ve az bulutluİzmir – 25°C – Parçalı ve az bulutluManisa – 23°C – Parçalı ve az bulutluAKDENİZAdana – 28°C – Parçalı ve az bulutluAntalya – 28°C – Parçalı ve az bulutluHatay – 27°C – Parçalı ve az bulutluIsparta – 21°C – Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAnkara – 18°C – Parçalı ve çok bulutluÇankırı – 19°C – Parçalı ve çok bulutluEskişehir – 17°C – Parçalı ve çok bulutluKonya – 19°C – Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBolu – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıDüzce – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSinop – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıZonguldak – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 22°C – Parçalı bulutluRize – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlıSamsun – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıTrabzon – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum – 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutluKars – 16°C – Parçalı, yer yer çok bulutluMalatya – 20°C – Parçalı ve az bulutluVan – 17°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 23°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep – 25°C – Az bulutlu ve açıkMardin – 22°C – Az bulutlu ve açıkSiirt – 23°C – Az bulutlu ve açık

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/marsta-saatler-daha-hizli-donuyor-nedeni-hakkinda-yeni-teori-1100179492.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

15 ekim hava durumu, meteoroloji, sağanak yağış, marmara, batı karadeniz, i̇stanbul hava durumu, i̇zmir hava durumu, ankara hava durumu, mgm tahmin, günlük hava raporu, türkiye hava durumu, 15 ekim çarşamba hava