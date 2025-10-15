Meteoroloji'den iki bölge için sağanak uyarısı: Tüm gün yağışlı
© AA / Hakan Akgünİstanbul yağmur, Taksim yağmur, İstanbul sağanak, yağmur
© AA / Hakan Akgün
Abone ol
Meteoroloji'nin 15 Ekim Çarşamba günü hava tahminlerine göre sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağış etkili olurken diğer bölgelerde güneşli ve az bulutlu bir hava hakim olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), 15 Ekim Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları yükselerek mevsim normallerine gelecek.
Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul aralıklı sağanak yağışlı 19 derece, İzmir bulutlu 25 derece ve Ankara parçalı bulutlu 18 derece olacak.
MARMARA
Bursa – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Çanakkale – 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İstanbul – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Kırklareli – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Çanakkale – 20°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İstanbul – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Kırklareli – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Afyonkarahisar – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli – 23°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir – 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Manisa – 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli – 23°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir – 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Manisa – 23°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Adana – 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya – 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay – 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta – 21°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya – 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay – 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta – 21°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çankırı – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
Konya – 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Çankırı – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
Konya – 19°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Düzce – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Sinop – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Zonguldak – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Düzce – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Sinop – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Zonguldak – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 22°C – Parçalı bulutlu
Rize – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı
Samsun – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Trabzon – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı
Rize – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı
Samsun – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Trabzon – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Kars – 16°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Malatya – 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Van – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars – 16°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Malatya – 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Van – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 23°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep – 25°C – Az bulutlu ve açık
Mardin – 22°C – Az bulutlu ve açık
Siirt – 23°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep – 25°C – Az bulutlu ve açık
Mardin – 22°C – Az bulutlu ve açık
Siirt – 23°C – Az bulutlu ve açık