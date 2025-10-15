Hakan Tosun avukatı: İhmaller maksatlı, cinayet göründüğü gibi değil

Türkiye
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Avukat Onur Cingil oldu. 15.10.2025, Sputnik Türkiye
Sokak ortasında darp edilerek katledilen gazeteci Hakan Tosun'un avukatı Onur Cingil, soruşturmanın detaylarını canlı yayında anlattı. Cingil, şunları söyledi:
19:19 15.10.2025
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Avukat Onur Cingil oldu.
Sokak ortasında darp edilerek katledilen gazeteci Hakan Tosun'un avukatı Onur Cingil, soruşturmanın detaylarını canlı yayında anlattı. Cingil, şunları söyledi:
Dosyaya, birçok ihmalin olduğunu fark ederek ulaştık, dosyadaki görüntüleri izledik bütün belgeleri inceledik ve aslında çok da şaşırmadık. Tam olarak tespit ettiğimiz gibi ihmaller serisi tam bir ülkenin mevcut anlamdaki klasiği. Emniyet hemen olay yerine gelip incelemesini yapıp oradaki çantayı, cüzdanı ve telefonu alıp muhafaza edip sonra olay yerindeki tüm kameraları elde edip daha sonra da tek tek kapıları çalarak oradaki görgü tanıklarına ulaşması gerekiyordu. Hukuk devletinde olması gereken bir şeydi. Ancak öyle bir şey ki faillerin yakınları kamera kayıtlarına ulaşıyor, emniyetin yapacağı işi onlar yapıyor. Oradaki görgü tanıklarının bir çoğunu tanık olarak kendileri getiriyor. Tanığı bulan da delile ilk ulaşan da emniyet değil failler ya da faillerin yakınları. Sessizliği ben manidar buluyorum konuyla ilgili hala bir açıklama gelmedi. Kamera kayıtlarını emniyet neden elde edemedi, neden oraya gitmedi, bunlara cevap vermesi lazım. Kimliği üzerinde yoksa parmak izinden neden bulunmadı? Tutanaklara baktığımızda hastanede parmak izi ile olay yeri incelemenin kimlik tespiti yapılmasıyla ilişkin tutanak tutulmuş. Uzun süre kimlik tespiti yapılmamış, olay yeri beklenmiş arada saat boşlukları var. Üç kişi fail var iki kişi tutuklu. Motoru kullanan kişi olayın içine dahil edilmemiş. Organize bir suçtan çıkarılması, sayının ikide tutulması isteniyor. Bu işin görüldüğü gibi olmadığına, ihmallerin maksatlı olduğuna adım gibi eminim.
