https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/genclik-programina-basvurular-basliyor-haftada-uc-gun-calisacaklar-gunluk-bin-83-lira-harclik-1100199389.html

Gençlik Programı'na başvurular başlıyor: Haftada üç gün çalışacaklar, günlük bin 83 lira harçlık alacaklar

Gençlik Programı'na başvurular başlıyor: Haftada üç gün çalışacaklar, günlük bin 83 lira harçlık alacaklar

Sputnik Türkiye

İSKUR'un devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilere yönelik hayata geçirilen Gençlik Programı'na başvurular başlıyor. Programa katılan öğrenciler haftada üç... 15.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-15T12:07+0300

2025-10-15T12:07+0300

2025-10-15T12:07+0300

yaşam

türkiye i̇ş kurumu

i̇şkur

üniversite öğrencisi

i̇şkur gençlik programı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1e/1070384607_0:48:917:563_1920x0_80_0_0_520a96a69a468f07381b7b10d9ed3a8e.jpg

Üniversite öğrencilerinin, devlet üniversitelerinde okurken, hem iş deneyimi edinmelerini hem de cep harçlığı almalarını sağlayan Gençlik Programı'na başvurular başlıyor. Programa katılan öğrenciler, okudukları üniversite kampüslerinde haftada üç güne kadar çalışarak iş deneyimi kazanacaklar. Öğrencilere günlük bin 83 lira da cep harçlığı verilecek. Kimler Gençlik Programı'na başvurabilir? Gençlik Programı'na başvurular nereden yapılacak? Gençlik Programı'na başvuru şartları neler?Programa kaç kişi katılacak? Başvurular nasıl yapılacak?Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) devlet üniversiteleri ile birlikte düzenlediği programdan geçen yıl 100 bin öğrencinin yararlanırken bu yıl kontenjan 150 bin kişiye çıkartıldı. Başvurular “genclik.iskur.gov.tr” adresindeki “İŞKUR Gençlik” platformundan yapılacak.Gençlik Programı'na katılma şartları neler?Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre, program sadece devlet üniversiteleri ile düzenleniyor. Programa devlet üniversitelerinde okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabiliyor. Gençlik programına katılabilmek için öğrencinin oturduğu hanedeki toplam gelirin net asgari ücretin 3 katını aşmaması gerekiyor. Bu limit, 2025 yılı için 66.314 TL anlamına geliyor. Ailesinin net geliri 66.314 TL’yi aşanlar programa katılamıyorlar.Bazı üniversite öğrencileri sigortalı çalışarak öğrenimlerine devam ediyorlar. Öğrencilerin başka yerde sigortalı olması, programa katılmalarına engel teşkil etmiyor.Kimler programa katılamıyor?Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan yararlanamıyor. Gençlik programından yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler yararlanabiliyor. Türkiye’de okumakta olan yabancı ülke vatandaşı öğrenciler yararlanamıyor.Her bir öğrenci sadece kendi üniversitesinde düzenlenen gençlik programına katılabiliyor.Günde bin 83 lira cep harçlığı verilecekGençlik programı haftada en fazla 3 güne kadar günlük 7,5 saat olarak uygulanıyor. Programa katılan öğrencilere her bir gün için 1083 TL cep harçlığı veriliyor. Ayda 14 gün programa katılan öğrenciye 15 bin 162 TL ödeniyor.Ayrıca öğrencinin genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri karşılanıyor. Bu sigorta, emekliliğe yansımıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/akran-zorbaliginda-korkutan-istatistik-her-3-ogrenciden-1i-zorbalikla-karsi-karsiya--1100142635.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

işkur gençlik programı, iskur gençlik programı nedir, işkur gençlik programı katılma şartları, işkur gençlik programı başvuru, işkur gençlik programı başvuru nasıl yapılır