Erdoğan kaymakamlık kura töreninde konuştu: 'Bu vazifeyi icra etmek her babayiğidin harcı değildir'
Erdoğan kaymakamlık kura töreninde konuştu: 'Bu vazifeyi icra etmek her babayiğidin harcı değildir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaymakamlık kura töreninde konuştu ve "Bu vazifeyi icra etmek her babayiğidin harcı değildir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaymakamlara seslendi ve "Bu vazifeyi icra etmek her babayiğidin harcı değildir" ifadelerini kullandı.Erdoğan'dan kaymakamlara mesajCumhurbaşkanı Erdoğan, “110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni”nde konuştu:'İnsanımız derdinin reklamını yapmaz'
Erdoğan'dan kaymakamlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni”nde konuştu:
Yarın sizler her biriniz cumhurbaşkanını temsil edeceksiniz. İlçenizdeki sorunlara çözüm arayacaksınız. Bu vazifeyi icra etmek her babayiğidin harcı değildir.
'İnsanımız derdinin reklamını yapmaz'
Yolu devlet kapısına düşen kimseye tepeden bakmayacaksınız. Bizim insanımız derdinin reklamını yapmaz