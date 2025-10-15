Türkiye
Erdoğan kaymakamlık kura töreninde konuştu: 'Bu vazifeyi icra etmek her babayiğidin harcı değildir'
Erdoğan kaymakamlık kura töreninde konuştu: 'Bu vazifeyi icra etmek her babayiğidin harcı değildir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaymakamlık kura töreninde konuştu ve "Bu vazifeyi icra etmek her babayiğidin harcı değildir." dedi. 15.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaymakamlara seslendi ve "Bu vazifeyi icra etmek her babayiğidin harcı değildir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan kaymakamlara mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni"nde konuştu:
Erdoğan kaymakamlık kura töreninde konuştu: 'Bu vazifeyi icra etmek her babayiğidin harcı değildir'

15:04 15.10.2025 (güncellendi: 15:32 15.10.2025)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaymakamlık kura töreninde konuştu ve "Bu vazifeyi icra etmek her babayiğidin harcı değildir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaymakamlara seslendi ve "Bu vazifeyi icra etmek her babayiğidin harcı değildir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan kaymakamlara mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni”nde konuştu:
Yarın sizler her biriniz cumhurbaşkanını temsil edeceksiniz. İlçenizdeki sorunlara çözüm arayacaksınız. Bu vazifeyi icra etmek her babayiğidin harcı değildir.

'İnsanımız derdinin reklamını yapmaz'

Yolu devlet kapısına düşen kimseye tepeden bakmayacaksınız. Bizim insanımız derdinin reklamını yapmaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Erdoğan yanıtladı: Gazze'deki görev gücünün yapısına dair değerlendirmeler şu anda devam ediyor
Dün, 12:01
