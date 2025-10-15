https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/bakanliktan-hayat-kurtaracak-adim-sok-cihazi-zorunlu-hale-geliyor-1100191848.html
Bakanlıktan hayat kurtaracak adım: Şok cihazı zorunlu hale geliyor
Sağlık Bakanlığı, artan ani kalp durması vakalarına karşı kapsamlı bir adım atıyor. Bakanlık, olay yerinde hızlı ve etkili müdahaleyi artırmak amacıyla, halka açık alanlarda Taşınabilir Otomatik Şok Cihazı (OED) bulundurulmasını zorunlu kılacak yeni bir mevzuat hazırladı.Hazırlanan taslak yönetmelik, cihazın standartlarını, kullanım ve bakım esaslarını, yerleşim kriterlerini ve takip sistemini ayrıntılı biçimde düzenliyor. Böylece ani kalp durması vakalarında “ilk 4 dakika” olarak bilinen kritik müdahale süresinde, vatandaşların hayatta kalma şansı önemli ölçüde artırılacak.Nüfus yoğunluğu ve erişim önceliği belirlenecekTaslağa göre, yalnızca Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi’ne kayıtlı OED cihazları kullanılabilecek. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bu cihazların takibi için ulusal bir veri sistemi kurulacak ve düzenli olarak denetlenecek.OED’lerin konumlandırılmasında nüfus yoğunluğu, erişim kolaylığı ve kurtarıcı sayısı gibi kriterler dikkate alınacak. Cihazları sadece sağlık çalışanları değil, ilk yardımcılar ve eğitimli vatandaş kurtarıcılar da kullanabilecek.2026’da başlıyor: Büyük alanlarda zorunluluk geliyorYeni düzenlemeyle birlikte 2026 yılının sonuna kadar;gibi yerlerde OED cihazlarının bulundurulması zorunlu hale gelecek. Bu sayede kalabalık ortamlarda meydana gelen ani kalp durmalarına ilk müdahale süresi en aza indirilecek.2028’te benzin i̇stasyonlarına zorunlulukUygulamanın ikinci aşamasında, 2028 yılı itibarıyla tüm benzin istasyonlarında da OED bulundurulması mecburi olacak. Bu karar, şehirler arası yolculuklarda yaşanan acil kalp durmalarına karşı kritik bir güvenlik ağı oluşturacak.
