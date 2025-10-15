Avukatı Hakan Bozyurt anlattı: Hakan Tosun cinayetinde yanıt bekleyen sorular
yeri ve zamanı
Abone ol
Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın bugünkü konuğu, hayatını kaybeden gazeteci Hakan Tosun’un avukatı Hakan Bozyurt oldu.
Saldırıya uğradıktan sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi gören gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti. Saldırı anına ilişkin görüntüler yayımlanırken, Tosun’un avukatı Hakan Bozyurt, Tosun'a saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 2001 ve 2007 doğumlu iki kişinin "kasten yaralama" suçlamasıyla bir gün sonra tutuklandığını açıklamıştı.
Tosun, kafasına aldığı darbe sonucu yol kenarında baygın halde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan Tosun’un, bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği ancak kaydı bulunmadığı için ailesine ulaşılamadığı ifade edildi.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan avukat Hakan Bozyurt, şunları söyledi:
“Dosya kapsamında iki kişi tutuklandı. Ama birçok soru var. Dosyaya yeni ulaştık ve görüntüleri incelemeye yeni başladık. Görüntüleri ilk olarak sosyal medyada gördük. Onlara baktığımızda direkt saldırıya maruz kaldığı görünüyor. Ama tabii ki bunlar parçalanmış görüntüler. Hakan gece 12 buçuk gibi saldırıya uğruyor ve entübe halde hastaneye kaldırılıyor. Aslında saldırıya uğradıktan sonra durumunun kritik olduğu anlaşılıyor. Tutuklananların ise ‘Bize hakaret etti’ gibi bir ifadeleri var. Ama görüntülerde anlaşılıyor ki bir anlık bir saldırı gerçekleştirilmiş. Aynı zamanda saldırganların ailelerinin en net kamera kayıtlarını aldığını öğrendik. Bu bilgi dosya kapsamında yok ama bu haberle bir sürü delilin karartılmış olabileceği görülüyor. Kişilerin de telefonla aranarak gözaltına alındığını öğreniyoruz. O süre zarfında delillerin karartılmış olma ihtimali çok yüksek. ‘Bu kişiler kim?’ sorusunu açıkça sormak lazım.”
‘Görüntülerde çantası var ama hastanede üzerinde hiçbir eşyası bulunamıyor’
“Ulaştığımız kadarıyla saldırı öncesinde tehditler aldığına dair bir bilgi yok. Görüntülere bakıldığında Hakan’ın çantası var ama hastane aileye herhangi bir eşyasının olmadığını söylemiş. Hakan’ın fotoğraf makinesi her zaman yanındadır. Cep telefonu, akbili ve cüzdanı da üzerinde bulunamıyor. Bugün bir kişinin fotoğrafını çektiğinizde ve Google’da arattığınızda bile o kişinin fotoğrafları çıkıyor. Ama bu işlemler çok geç saatlere kadar yapılmıyor. Hatta çoğu işlem Hakan nerede sorusundan sonra yapılıyor.”