Avukatı Hakan Bozyurt anlattı: Hakan Tosun cinayetinde yanıt bekleyen sorular

“Dosya kapsamında iki kişi tutuklandı. Ama birçok soru var. Dosyaya yeni ulaştık ve görüntüleri incelemeye yeni başladık. Görüntüleri ilk olarak sosyal medyada gördük. Onlara baktığımızda direkt saldırıya maruz kaldığı görünüyor. Ama tabii ki bunlar parçalanmış görüntüler. Hakan gece 12 buçuk gibi saldırıya uğruyor ve entübe halde hastaneye kaldırılıyor. Aslında saldırıya uğradıktan sonra durumunun kritik olduğu anlaşılıyor. Tutuklananların ise ‘Bize hakaret etti’ gibi bir ifadeleri var. Ama görüntülerde anlaşılıyor ki bir anlık bir saldırı gerçekleştirilmiş. Aynı zamanda saldırganların ailelerinin en net kamera kayıtlarını aldığını öğrendik. Bu bilgi dosya kapsamında yok ama bu haberle bir sürü delilin karartılmış olabileceği görülüyor. Kişilerin de telefonla aranarak gözaltına alındığını öğreniyoruz. O süre zarfında delillerin karartılmış olma ihtimali çok yüksek. ‘Bu kişiler kim?’ sorusunu açıkça sormak lazım.”