Avukat Cingil: Saldırı ikiden fazla kişiyle bağlantılı olabilir

Hakan Tosun’un saldırıya uğradığı olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinin, şüphelilerin ailesine baskı yoluyla verildi. Bu görüntülerin bir kısmı basına da yansıdı ve tartışmaların ardından dükkan sahibi gözaltına alındı. Delil karartma şüphesinin bulunuyor. Kamera kayıtları bu aşamada kritik öneme sahip ve soruşturma sürecinde bu görüntülerin yeniden elde edilip edilemeyeceği netleşecek. Savcılık sürecinin ardından olayın detaylarının daha belirgin hale gelecek. Eğer basının desteği, ailenin kararlılığı ve kamuoyunun sahiplenmesi olmasaydı bu olay büyük ihtimalle örtbas edilecekti. Hakan Tosun belki de kurtarılabilirdi, ancak yaşanan gecikmeler, 27 saatlik kimlik tespiti boşluğu ve sağlık sürecindeki aksaklıklar bu noktaya getirdi. Şimdi adalet arayışı noktasındayız.