Avukat Cingil: Saldırı ikiden fazla kişiyle bağlantılı olabilir
Esenyurt’ta sokak ortasında saldırıya uğrayıp ağır yaralanan ve 13 Ekim’de beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tosun cinayetinde, kamera görüntülerini... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
Gazeteci Hakan Tosun’un avukatı Onur Cingil, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.Cingil, son gelişmeleri şöyle anlattı:Cingil, kamera kayıtlarının şu an dosyada bulunmadığını ancak teknolojik imkanlarla geri getirilebileceğini belirtti. Soruşturma kapsamında iki kişinin tutuklu olduğunu, ancak olayın yalnızca bu kişilerle sınırlı kalmadığını ifade etti. Görüntülerde 18 ve 24 yaşlarında iki şüphelinin net biçimde görüldüğünü söyleyen Cingil, sözlerini şöyle sürdürdü:
Esenyurt’ta sokak ortasında saldırıya uğrayıp ağır yaralanan ve 13 Ekim’de beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tosun cinayetinde, kamera görüntülerini şüphelilerin ailesine veren dükkan sahibi gözaltına alındı.
Gazeteci Hakan Tosun’un avukatı Onur Cingil, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.
Cingil, son gelişmeleri şöyle anlattı:
Hakan Tosun’un saldırıya uğradığı olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinin, şüphelilerin ailesine baskı yoluyla verildi. Bu görüntülerin bir kısmı basına da yansıdı ve tartışmaların ardından dükkan sahibi gözaltına alındı. Delil karartma şüphesinin bulunuyor. Kamera kayıtları bu aşamada kritik öneme sahip ve soruşturma sürecinde bu görüntülerin yeniden elde edilip edilemeyeceği netleşecek. Savcılık sürecinin ardından olayın detaylarının daha belirgin hale gelecek. Eğer basının desteği, ailenin kararlılığı ve kamuoyunun sahiplenmesi olmasaydı bu olay büyük ihtimalle örtbas edilecekti. Hakan Tosun belki de kurtarılabilirdi, ancak yaşanan gecikmeler, 27 saatlik kimlik tespiti boşluğu ve sağlık sürecindeki aksaklıklar bu noktaya getirdi. Şimdi adalet arayışı noktasındayız.
Cingil, kamera kayıtlarının şu an dosyada bulunmadığını ancak teknolojik imkanlarla geri getirilebileceğini belirtti. Soruşturma kapsamında iki kişinin tutuklu olduğunu, ancak olayın yalnızca bu kişilerle sınırlı kalmadığını ifade etti.
Görüntülerde 18 ve 24 yaşlarında iki şüphelinin net biçimde görüldüğünü söyleyen Cingil, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu saldırı ikiden fazla kişiyle bağlantılı olabilir. Olay yerinde başka kişilerin bulunduğunu biliyoruz. Soruşturma genişliyor, biz de ailenin adına bu dosyayı büyük bir dikkatle takip ediyoruz.