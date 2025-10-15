Türkiye
'Rusya-Suriye ilişkileri açısından önemli bir gün'
- Sputnik Türkiye, 1920
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/avukat-cingil-saldiri-ikiden-fazla-kisiyle-baglantili-olabilir-1100200800.html
Avukat Cingil: Saldırı ikiden fazla kişiyle bağlantılı olabilir
Avukat Cingil: Saldırı ikiden fazla kişiyle bağlantılı olabilir
Sputnik Türkiye
Esenyurt’ta sokak ortasında saldırıya uğrayıp ağır yaralanan ve 13 Ekim’de beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tosun cinayetinde, kamera görüntülerini... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-15T12:42+0300
2025-10-15T12:42+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
haberler
onur cingil
radyo sputnik
radyo
radyo
gazeteci
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Gazeteci Hakan Tosun’un avukatı Onur Cingil, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.Cingil, son gelişmeleri şöyle anlattı:Cingil, kamera kayıtlarının şu an dosyada bulunmadığını ancak teknolojik imkanlarla geri getirilebileceğini belirtti. Soruşturma kapsamında iki kişinin tutuklu olduğunu, ancak olayın yalnızca bu kişilerle sınırlı kalmadığını ifade etti. Görüntülerde 18 ve 24 yaşlarında iki şüphelinin net biçimde görüldüğünü söyleyen Cingil, sözlerini şöyle sürdürdü:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, onur cingil, radyo sputnik, radyo, radyo, gazeteci
haberler, onur cingil, radyo sputnik, radyo, radyo, gazeteci

Avukat Cingil: Saldırı ikiden fazla kişiyle bağlantılı olabilir

12:42 15.10.2025
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Okan Aslan
Tüm yazılar
Esenyurt’ta sokak ortasında saldırıya uğrayıp ağır yaralanan ve 13 Ekim’de beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tosun cinayetinde, kamera görüntülerini şüphelilerin ailesine veren dükkan sahibi gözaltına alındı.
Gazeteci Hakan Tosun’un avukatı Onur Cingil, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.
Cingil, son gelişmeleri şöyle anlattı:

Hakan Tosun’un saldırıya uğradığı olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinin, şüphelilerin ailesine baskı yoluyla verildi. Bu görüntülerin bir kısmı basına da yansıdı ve tartışmaların ardından dükkan sahibi gözaltına alındı. Delil karartma şüphesinin bulunuyor. Kamera kayıtları bu aşamada kritik öneme sahip ve soruşturma sürecinde bu görüntülerin yeniden elde edilip edilemeyeceği netleşecek. Savcılık sürecinin ardından olayın detaylarının daha belirgin hale gelecek. Eğer basının desteği, ailenin kararlılığı ve kamuoyunun sahiplenmesi olmasaydı bu olay büyük ihtimalle örtbas edilecekti. Hakan Tosun belki de kurtarılabilirdi, ancak yaşanan gecikmeler, 27 saatlik kimlik tespiti boşluğu ve sağlık sürecindeki aksaklıklar bu noktaya getirdi. Şimdi adalet arayışı noktasındayız.

Cingil, kamera kayıtlarının şu an dosyada bulunmadığını ancak teknolojik imkanlarla geri getirilebileceğini belirtti. Soruşturma kapsamında iki kişinin tutuklu olduğunu, ancak olayın yalnızca bu kişilerle sınırlı kalmadığını ifade etti.
Görüntülerde 18 ve 24 yaşlarında iki şüphelinin net biçimde görüldüğünü söyleyen Cingil, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu saldırı ikiden fazla kişiyle bağlantılı olabilir. Olay yerinde başka kişilerin bulunduğunu biliyoruz. Soruşturma genişliyor, biz de ailenin adına bu dosyayı büyük bir dikkatle takip ediyoruz.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала