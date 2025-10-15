https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/ali-cagatay-85-milyon-olarak-600-vekilin-emrine-amadeyiz-1100192727.html
Ali Çağatay: 85 milyon olarak 600 vekilin emrine amadeyiz
Ali Çağatay: 85 milyon olarak 600 vekilin emrine amadeyiz
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) iki aylık aranın ardından yeni dönem çalışmalarına başlarken ekipler, Meclis'teki son hazırlıkları da tamamladı.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekilleri için yerleştirilen ağız bakım suyu otomatı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ali Çağatay, halkın temel ihtiyaçlara erişimde zorlandığı bir dönemde Meclis'e bu tür ayrıcalıklar sağlanmasını eleştirirken, diş sağlığına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) iki aylık aranın ardından yeni dönem çalışmalarına başlarken ekipler, Meclis'teki son hazırlıkları da tamamladı. Yeni dönemde milletvekillerinin kullanması için yerleştirilen ağız bakım suyu makinesi dikkat çekti.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne milletvekilleri için yerleştirilen ağız bakım suyu otomatı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Ali Çağatay, halkın temel ihtiyaçlara erişimde zorlandığı bir dönemde Meclis’e bu tür ayrıcalıklar sağlanmasını eleştirirken, diş sağlığına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilleri için ağız bakım suyu otomatı konuldu. Bu cihazdan alınan bir bardak suyla ağız çalkalanıyor ve ağız kokusu gideriliyor. Aslında güzel bir haber gibi görünse de, okulların tuvaletlerinde sabun, tuvalet kağıdı yokken milletvekillerinin kulislerine ağız bakım suyu otomatı yerleştirmek çelişkili bir durum. Elbette milletvekilleri arasında çok onurlu, vatanını seven, görevini layıkıyla yapan insanlar var. Ancak konu kendi ayrıcalıkları olduğunda hepsinin bir bütün haline geldiğini görüyoruz. Keşke biraz da milleti düşünseler. Ama biz 85 milyon olarak 600 vekilin emrine amadeyiz, onları daha iyi yaşatmakla yükümlüyüz.