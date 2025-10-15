Ali Çağatay: 85 milyon olarak 600 vekilin emrine amadeyiz

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilleri için ağız bakım suyu otomatı konuldu. Bu cihazdan alınan bir bardak suyla ağız çalkalanıyor ve ağız kokusu gideriliyor. Aslında güzel bir haber gibi görünse de, okulların tuvaletlerinde sabun, tuvalet kağıdı yokken milletvekillerinin kulislerine ağız bakım suyu otomatı yerleştirmek çelişkili bir durum. Elbette milletvekilleri arasında çok onurlu, vatanını seven, görevini layıkıyla yapan insanlar var. Ancak konu kendi ayrıcalıkları olduğunda hepsinin bir bütün haline geldiğini görüyoruz. Keşke biraz da milleti düşünseler. Ama biz 85 milyon olarak 600 vekilin emrine amadeyiz, onları daha iyi yaşatmakla yükümlüyüz.