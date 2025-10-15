Ateşkesin ardından hayalet şehir: Evlerini kaybeden Gazzeliler için mezarlıklar son durak oldu

© AA / Muhammed Eslayeh

UNRWA açıklamasında, bölgede kalacak yeri olmayan 1,3 milyon Filistinli için yeterli barınma malzemesi ve tüm bölgeyi 3 ay beslemeye yetecek gıda stoğunun bulunduğu vurgulandı. Ancak Tel Aviv yönetimi, ateşkese rağmen yardım girişlerini engellemeye devam ediyor.