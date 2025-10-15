Ateşkesin ardından hayalet şehir: Evlerini kaybeden Gazzeliler için mezarlıklar son durak oldu

İsrail ordusunun ateşkes sonrası Gazze kentinden çekilmesiyle kentteki tahribat gözler önüne serildi.
İsrail ordusunun ateşkes sonrası Gazze kentinden çekilmesiyle kentteki tahribat gözler önüne serildi.
Evlerine dönen binlerce Filistinli, yıkılmış binalarda karşılaştı. Evlerini kaybeden ve kalacak yer bulamayan Filistinli aileler, Han Yunus'taki bir mezarlığın çevresinde kurdukları çadırlarda barınıyor.
Evlerine dönen binlerce Filistinli, yıkılmış binalarda karşılaştı. Evlerini kaybeden ve kalacak yer bulamayan Filistinli aileler, Han Yunus'taki bir mezarlığın çevresinde kurdukları çadırlarda barınıyor.
Şeyh Rıdvan Kliniği saldırılarda büyük hasar gördü; hastanenin birçok bölümü kullanılamaz hale gelirken, tıbbi ekipman ve hastalara ait eşyalar da zarar gördü.
Şeyh Rıdvan Kliniği saldırılarda büyük hasar gördü; hastanenin birçok bölümü kullanılamaz hale gelirken, tıbbi ekipman ve hastalara ait eşyalar da zarar gördü.
İsrail, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) Gazze’ye yardım göndermesine 7 aydan uzun süredir izin vermiyor.
İsrail, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) Gazze’ye yardım göndermesine 7 aydan uzun süredir izin vermiyor.
UNRWA açıklamasında, bölgede kalacak yeri olmayan 1,3 milyon Filistinli için yeterli barınma malzemesi ve tüm bölgeyi 3 ay beslemeye yetecek gıda stoğunun bulunduğu vurgulandı. Ancak Tel Aviv yönetimi, ateşkese rağmen yardım girişlerini engellemeye devam ediyor.
UNRWA açıklamasında, bölgede kalacak yeri olmayan 1,3 milyon Filistinli için yeterli barınma malzemesi ve tüm bölgeyi 3 ay beslemeye yetecek gıda stoğunun bulunduğu vurgulandı. Ancak Tel Aviv yönetimi, ateşkese rağmen yardım girişlerini engellemeye devam ediyor.
Varılan anlaşmaya göre İsrail’in Gazze’ye her gün 600 insani yardım tırının girişine izin vermesi gerekiyordu.
Varılan anlaşmaya göre İsrail’in Gazze’ye her gün 600 insani yardım tırının girişine izin vermesi gerekiyordu.
Ancak Gazze hükümetinin Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, ateşkesten bu yana bölgeye sadece 173 yardım tırının girdiğini belirtti. Bu rakamın, bölgedeki asgari ihtiyaçları dahi karşılamaktan uzak olduğu belirtiliyor.
Ancak Gazze hükümetinin Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, ateşkesten bu yana bölgeye sadece 173 yardım tırının girdiğini belirtti. Bu rakamın, bölgedeki asgari ihtiyaçları dahi karşılamaktan uzak olduğu belirtiliyor.