Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
Ateşkesin ardından hayalet şehir: Evlerini kaybeden Gazzeliler için mezarlıklar son durak oldu
Ateşkesin ardından hayalet şehir: Evlerini kaybeden Gazzeliler için mezarlıklar son durak oldu
Sputnik Türkiye
Gazze’de sağlanan ateşkese rağmen bölgeye insani yardımların girişi ciddi şekilde kısıtlanıyor. Binlerce Filistinli evlerine dönse de yıkılmış binalarla... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
gazze
i̇srail-filistin
han yunus
ateşkes
фото, fotoğraf, fotoğraf, gazze, i̇srail-filistin, han yunus, ateşkes
фото, fotoğraf, fotoğraf, gazze, i̇srail-filistin, han yunus, ateşkes

Ateşkesin ardından hayalet şehir: Evlerini kaybeden Gazzeliler için mezarlıklar son durak oldu

14:34 15.10.2025
Gazze’de sağlanan ateşkese rağmen bölgeye insani yardımların girişi ciddi şekilde kısıtlanıyor. Binlerce Filistinli evlerine dönse de yıkılmış binalarla karşılaşıyor, Han Yunus’ta bir mezarlık çevresine kurdukları çadırlarda barınıyor.
© AA / Muhammed Eslayeh

İsrail ordusunun ateşkes sonrası Gazze kentinden çekilmesiyle kentteki tahribat gözler önüne serildi.

© AA / Muhammed Eslayeh

© AA / Muhammed Eslayeh

Evlerine dönen binlerce Filistinli, yıkılmış binalarda karşılaştı. Evlerini kaybeden ve kalacak yer bulamayan Filistinli aileler, Han Yunus'taki bir mezarlığın çevresinde kurdukları çadırlarda barınıyor.

© AA / Muhammed Eslayeh

© AA / Khalil Ramzi Alkahlut

Şeyh Rıdvan Kliniği saldırılarda büyük hasar gördü; hastanenin birçok bölümü kullanılamaz hale gelirken, tıbbi ekipman ve hastalara ait eşyalar da zarar gördü.

© AA / Khalil Ramzi Alkahlut

© AA / Khalil Ramzi Alkahlut

İsrail, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) Gazze’ye yardım göndermesine 7 aydan uzun süredir izin vermiyor.

© AA / Khalil Ramzi Alkahlut

© AA / Muhammed Eslayeh

UNRWA açıklamasında, bölgede kalacak yeri olmayan 1,3 milyon Filistinli için yeterli barınma malzemesi ve tüm bölgeyi 3 ay beslemeye yetecek gıda stoğunun bulunduğu vurgulandı. Ancak Tel Aviv yönetimi, ateşkese rağmen yardım girişlerini engellemeye devam ediyor.

© AA / Muhammed Eslayeh

© AA / Muhammed Eslayeh

Varılan anlaşmaya göre İsrail’in Gazze’ye her gün 600 insani yardım tırının girişine izin vermesi gerekiyordu.

© AA / Muhammed Eslayeh

© AA / Muhammed Eslayeh

Ancak Gazze hükümetinin Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, ateşkesten bu yana bölgeye sadece 173 yardım tırının girdiğini belirtti. Bu rakamın, bölgedeki asgari ihtiyaçları dahi karşılamaktan uzak olduğu belirtiliyor.

© AA / Muhammed Eslayeh

