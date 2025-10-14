TKP Genel Sekreteri Okuyan: CHP, NATO’ya dehşet bir rapor sunmuş. Rapor, Körfez ülkelerinin NATO’ya alınmasını öneriyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/tkp-genel-sekreteri-okuyan-chp-natoya-dehset-bir-rapor-sunmus-rapor-korfez-ulkelerinin-natoya-1100185503.html
CHP Milletvekili Utku Çakırözer'in NATO'ya sunduğu 28 sayfalık "İran tehdidi" raporunu Sputnik Türkiye'ye değerlendiren TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan... 14.10.2025
Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP Milletvekili Utku Çakırözer’in NATO Parlamenterler Asamblesi’ne sunduğu İran tehdidi konulu raporu Sputnik Türkiye'ye değerlendirdi.Okuyan, ''CHP dış politika başlığında Amerikancı çizgide sürekliliği olan bir parti. Amerikancı, NATO'cu bir şey taşıyor. Geçenlerde CHP'nin Machado'yla ilgili açıklaması da tepki gördü. Rapor çok uzun, 28 sayfa uzunluğunda. İran'ın Hamas'ı ve Yemen'deki Husileri kullanarak İsrail'i nasıl kuşattığı paylaşılıyor. Çok üzüldüm ben rapor karşısında'' ifadelerini kullandı.Tepkisinin doğal olduğunu belirten Okuyan, ''Türkiye gibi toplumlarda ABD ve NATO konusunda bir karşıtlık var. Hele hele Erdoğan hükümeti açık açık ABD yanlısı bir tutum almışken. Bu raporlar MİT'ten de çıkmıştı. Demek ki iktidar, muhalefet ve devlet kurumları İran konusunda ortak bir mutabakata varmışlar. Bu çok ciddi bir durum. Belki sert bir tepki verdim ancak bu doğaldı'' dedi.'Bir düşmanla nasıl mücadele edilir görüşü var'Hazırlanan raporda İran'ın düşman gibi gösterildiğini belirten TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, şöyle konuştu:'Gerçekten dehşet verici'TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, raporu sosyal medya hesabından da paylaşarak tepki gösterdi. Okuyan, paylaşımında “CHP’li olup da ‘yurtsever’ olmayı sürdürmeye çalışan herkes bu raporu incelemeli. Bir noktada okumayı bıraktım. Gerçekten dehşet verici” dedi.CHP'nin NATO'ya sunduğu raporda neler var?Raporda, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkelerinin NATO’ya dahil edilmesi önerildi. Ayrıca, NATO’nun Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da istikrarı artırmak için İstanbul İşbirliği Girişimi (ICI) çerçevesini geliştirmesi gerektiği vurgulandı.İran’ın Çin, Rusya ve Kuzey Kore'yle oluşturduğu 'Kargaşa Ekseni'nin Avrupa-Atlantik güvenliği için tehdit oluşturduğu savunuldu. Ayrıca, Kürecik’teki NATO radar üssüne övgüyle değinilerek Türkiye’nin bölgesel güvenlikteki rolü vurgulandı.Çakırözer, raporda ayrıca müttefik ülkelerin İran’a yönelik yaptırımları genişletmesini, Rusya'yla iş birliğini sonlandırması çağrısında bulunurken, balistik füze, İHA ve ilgili teknolojilerin transferine karşı önlem alınmasını tavsiye etti.CHP'den henüz bir açıklama gelmediTürkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, raporu kendisinin okuduğunu belirtirken, Cumhuriyet Halk Partisi’nden raporla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
20:10 14.10.2025 (güncellendi: 20:15 14.10.2025)
CHP Milletvekili Utku Çakırözer’in NATO’ya sunduğu 28 sayfalık “İran tehdidi” raporunu Sputnik Türkiye'ye değerlendiren TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ''Rapor bayağı NATO'da çalışan bir istihbarat biriminin raporu gibiydi'' dedi.
Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP Milletvekili Utku Çakırözer’in NATO Parlamenterler Asamblesi’ne sunduğu İran tehdidi konulu raporu Sputnik Türkiye'ye değerlendirdi.
Okuyan, ''CHP dış politika başlığında Amerikancı çizgide sürekliliği olan bir parti. Amerikancı, NATO'cu bir şey taşıyor. Geçenlerde CHP'nin Machado'yla ilgili açıklaması da tepki gördü. Rapor çok uzun, 28 sayfa uzunluğunda. İran'ın Hamas'ı ve Yemen'deki Husileri kullanarak İsrail'i nasıl kuşattığı paylaşılıyor. Çok üzüldüm ben rapor karşısında'' ifadelerini kullandı.
Tepkisinin doğal olduğunu belirten Okuyan, ''Türkiye gibi toplumlarda ABD ve NATO konusunda bir karşıtlık var. Hele hele Erdoğan hükümeti açık açık ABD yanlısı bir tutum almışken. Bu raporlar MİT'ten de çıkmıştı. Demek ki iktidar, muhalefet ve devlet kurumları İran konusunda ortak bir mutabakata varmışlar. Bu çok ciddi bir durum. Belki sert bir tepki verdim ancak bu doğaldı'' dedi.
'Bir düşmanla nasıl mücadele edilir görüşü var'
Hazırlanan raporda İran'ın düşman gibi gösterildiğini belirten TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, şöyle konuştu:
Rapor bayağı NATO'da çalışan bir istihbarat biriminin raporu gibiydi. Raporda İran'ın bölge barışına bir tehdit olduğu düşünülüyor. Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri düzeltmesi ve İran'a dönük olarak bir 'düşmanla nasıl mücadele edilir' görüşü var. İran sürekli tehdit altında bir ülke; bu rapor beni bu sebeple dehşete düşürdü.
'Gerçekten dehşet verici'
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, raporu sosyal medya hesabından da paylaşarak tepki gösterdi. Okuyan, paylaşımında “CHP’li olup da ‘yurtsever’ olmayı sürdürmeye çalışan herkes bu raporu incelemeli. Bir noktada okumayı bıraktım. Gerçekten dehşet verici” dedi.
CHP'nin NATO'ya sunduğu raporda neler var?
Raporda, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkelerinin NATO’ya dahil edilmesi önerildi. Ayrıca, NATO’nun Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da istikrarı artırmak için İstanbul İşbirliği Girişimi (ICI) çerçevesini geliştirmesi gerektiği vurgulandı.
İran’ın Çin, Rusya ve Kuzey Kore'yle oluşturduğu 'Kargaşa Ekseni'nin Avrupa-Atlantik güvenliği için tehdit oluşturduğu savunuldu. Ayrıca, Kürecik’teki NATO radar üssüne övgüyle değinilerek Türkiye’nin bölgesel güvenlikteki rolü vurgulandı.
Çakırözer, raporda ayrıca müttefik ülkelerin İran’a yönelik yaptırımları genişletmesini, Rusya'yla iş birliğini sonlandırması çağrısında bulunurken, balistik füze, İHA ve ilgili teknolojilerin transferine karşı önlem alınmasını tavsiye etti.
CHP'den henüz bir açıklama gelmedi
Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, raporu kendisinin okuduğunu belirtirken, Cumhuriyet Halk Partisi’nden raporla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.