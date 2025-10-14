Murat Tülü: En pahalı ilaç yok ilaçtır

Eczacılar olarak elimizdeki ilaçları hastalarımıza ulaştırmak için çabalıyoruz ama depolardan yeni ürün alamıyoruz. Raflarımız boşalıyor, stoklarımız eriyor. İlaç zamlandığında biz de aynı ilacı zamlı fiyattan almak zorunda kalıyoruz; bu da işletmelerimizi ciddi biçimde zorluyor. Ancak en büyük sıkıntıyı yine vatandaş çekiyor. Öncelikle ilacın fiyatlandırma sisteminin değişmesi gerektiğini belirtti. 48,4’lük reel kurla 21,67’lik hesaplama arasında uçurum var. Bu formül artık işlemez hale geldi. Eğer hastaya ‘ucuz ilaç temin ediyoruz ama ilaç yok’ diyorsak, bu büyük bir hatadır. Yeni bir fiyatlandırma modeli oluşturulmalı; ya belirli ilaç gruplarına özel formüller getirilmeli ya da firmalara stok bulundurma zorunluluğu getirilmeli. Ne yazık ki bugün bu sorunlarla ilgilenmek yerine eczacıların beyaz önlüklerini tartışıyoruz. Beyaz önlük eczacının kimliğidir, sembolüdür. Ancak şu anda Bakanlık, ilaca erişimi konuşmak yerine önlük rengiyle meşgul. Oysa bizim önceliğimiz hastanın ilacına ulaşabilmesidir. Her yıl özellikle Aralık ile Şubat ayları arasında bu kriz yaşanıyor. Oysa ilaç tüketiminin azaldığı yaz aylarında fiyat güncellemesi yapmak çok daha mantıklı olurdu. Bu sistem günün koşullarına uygun hale getirilmezse aynı sıkıntılar tekrar yaşanacak. İlaç fiyat kararnamesi yenilenmeli, sektörün ve hastaların ihtiyaçlarına göre sürdürülebilir bir model kurulmalıdır.