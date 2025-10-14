https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/erdogandan-konut-fiyatlari-ve-yuksek-kiralarla-ilgili-mesaj-cok-onemli-bir-projeyi-hayata-1100175841.html
Erdoğan'dan konut fiyatları ve yüksek kiralarla ilgili mesaj: 'Çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz'
Erdoğan'dan konut fiyatları ve yüksek kiralarla ilgili mesaj: 'Çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz'
Erdoğan, "Yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet...
Yüksek konut fiyatları ve yüksek kiralara ilişkin Erdoğan, yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti:Erdoğan'dan konut projesi duyurusu
Erdoğan'dan konut fiyatları ve yüksek kiralarla ilgili mesaj: 'Çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz'
14:52 14.10.2025 (güncellendi: 14:56 14.10.2025)
Erdoğan, "Yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak" dedi.
Yüksek konut fiyatları ve yüksek kiralara ilişkin Erdoğan, yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti:
Yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Devlet sosyal konutları kendisi kiraya verip samimi ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız
Erdoğan'dan konut projesi duyurusu
Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, bilhassa dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız. Konut projemiz sadece sosyal politikalarda değil enflasyonla mücadelede de elimizi güçlendirecek, tek haneli enflasyon hedefine ulaşmamıza katkı sunacaktır