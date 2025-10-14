https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/dimitris-zotos-571-yillik-bir-egitim-gelenegi-kesintiye-ugramamali-1100165668.html
Dimitris Zotos: 571 yıllık bir eğitim geleneği kesintiye uğramamalı
Dimitris Zotos: 571 yıllık bir eğitim geleneği kesintiye uğramamalı
571 yıllık tarihe sahip Özel Fener Rum Okulu, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde yeni öğrenci kaydı alamamasından sonra yeni bir sorun ile karşı karşıya. 14.10.2025, Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul binasının dayanıklılığının artırılması için resmî bir yazı göndererek okulun 90 gün içinde boşaltılması gerektiğini bildirdi. Okul Müdürü Dimitris Zotos'a göre güçlendirme maliyeti 10 milyon euronun üzerinde ve okul yönetimi bunu karşılayacak bütçeye sahip değil.
Dimitris Zotos: 571 yıllık bir eğitim geleneği kesintiye uğramamalı
09:29 14.10.2025 (güncellendi: 09:58 14.10.2025)
571 yıllık tarihe sahip Özel Fener Rum Okulu, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde yeni öğrenci kaydı alamamasından sonra yeni bir sorun ile karşı karşıya.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul binasının dayanıklılığının artırılması için resmî bir yazı göndererek okulun 90 gün içinde boşaltılması gerektiğini bildirdi. Okul Müdürü Dimitris Zotos’a göre güçlendirme maliyeti 10 milyon euronun üzerinde ve okul yönetimi bunu karşılayacak bütçeye sahip değil.
Fener Rum Okulu Müdürü Dimitris Zotos, Radyo Sputnik’te yayınlanan Ali Çağatay’la Seyir Hali programında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul binasının depreme karşı güçlendirilmesi amacıyla 90 gün içinde boşaltılması yönündeki kararını değerlendirdi.
Zotos, konuya ilişkin şunları söyledi:
Fener Rum Okulu olarak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan binanın depreme dayanıklılığının ölçülmesi için destek istedik. Bakanlık, İstanbul Valiliği aracılığıyla gerekli çalışmaları başlattı ve yapılan inceleme sonunda okulun bazı bölümlerinde yapısal zayıflıklar tespit edildi. Eylül ayında bize iletilen yazıda, okulun 90 gün içinde boşaltılması ve güçlendirme çalışmalarının yapılması gerektiği belirtildi. Bu uygulamanın sadece bize özgü olmadığını, deprem sonrası alınan genel güvenlik tedbirlerinin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Okulumuzun bazı bölümlerinde zamanla çatıdan gelen suyun oluşturduğu yıpranmalar, demirlerde paslanma ve duvarlarda çatlaklar vardı. Ancak binanın tamamını tahliye etmemiz gerektiğini o zaman öğrendik. Biz yalnızca hasarlı kule bölümünün onarılması yönünde bir öneri sunmuştuk fakat yetkililer, okulun genel güçlendirme sürecine girmesinin daha uygun olacağını belirttiler.
Zotos, sözlerini şöyle sürdürdü:
Fener Rum Okulu, 1454 yılında Fatih Sultan Mehmet’in izniyle Patrik Genadios tarafından kuruldu. Bu okul yalnızca bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda İstanbul’un çok kültürlü tarihinin yaşayan bir simgesidir. 571 yıldır kesintisiz süren bu geleneğin, yapısal bir sorun nedeniyle durmasını istemiyoruz. Güçlendirme çalışmaları için belirlenen maliyet 10 milyon euronun üzerinde ve okulun bunu karşılayacak bütçesi yok. Şu anda cemaat vakıflarıyla ve bağışçılarla kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Eğer kendi imkânlarımızla bunu başaramazsak, o zaman devletten destek talep etmeyi değerlendirebiliriz. Patrikhane, Rum cemaat vakıfları ve okul yönetimi bu süreçte dayanışma içinde hareket ediyor. İnsanların ve kurumların bu kültürel mirasa sahip çıkacaklarına inanıyorum. Bu yapı başka bir amaçla kullanılmamalı, kullanılmasın, hatta düşünülmesin bile. Kültür mirasımız, değerlerimiz. Bu değerlerle oynamamak gerektiğini ve aksine desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Gerekli işlemler tamamlandığında Fener Rum Okulu yeniden öğrencileriyle buluşacak ve bu köklü hikaye kaldığı yerden devam edecektir.