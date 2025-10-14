Dimitris Zotos: 571 yıllık bir eğitim geleneği kesintiye uğramamalı

Fener Rum Okulu, 1454 yılında Fatih Sultan Mehmet’in izniyle Patrik Genadios tarafından kuruldu. Bu okul yalnızca bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda İstanbul’un çok kültürlü tarihinin yaşayan bir simgesidir. 571 yıldır kesintisiz süren bu geleneğin, yapısal bir sorun nedeniyle durmasını istemiyoruz. Güçlendirme çalışmaları için belirlenen maliyet 10 milyon euronun üzerinde ve okulun bunu karşılayacak bütçesi yok. Şu anda cemaat vakıflarıyla ve bağışçılarla kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Eğer kendi imkânlarımızla bunu başaramazsak, o zaman devletten destek talep etmeyi değerlendirebiliriz. Patrikhane, Rum cemaat vakıfları ve okul yönetimi bu süreçte dayanışma içinde hareket ediyor. İnsanların ve kurumların bu kültürel mirasa sahip çıkacaklarına inanıyorum. Bu yapı başka bir amaçla kullanılmamalı, kullanılmasın, hatta düşünülmesin bile. Kültür mirasımız, değerlerimiz. Bu değerlerle oynamamak gerektiğini ve aksine desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Gerekli işlemler tamamlandığında Fener Rum Okulu yeniden öğrencileriyle buluşacak ve bu köklü hikaye kaldığı yerden devam edecektir.