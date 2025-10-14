Ceyhun Bozkurt: İsrail psikolojik üstünlüğü kaybetti

Trump’ın hazırladığı anlaşma. Anladığımız kadarıyla aşamaları var. Acil yapılması gerekenler var. Dört madde öne çıkıyor. İsrail’in saldırılarını durdurup belli bir hatta çekilmesi var. Hamas’ın elindeki 48 esirin İsrail’e iadeleri. Bugün tüm esirler iade edildi. Hamas’ın elinde sağ olan İsrailli esir kalmadı. İsrail’in elindekileri teslim edecek olması da önemli. İlk aşamada yapılması planlananlar yapılıyor. 250 hükümlü Filistinli tutuklu ve gözaltındaki bin 700 Gazzeliyi İsrail serbest bırakacak. Naaşı teslim edilen her bir İsrailliye karşılık 15 Filistinlinin naaşı teslim edilecek. İnsani yardım tırlarının Gazze’ye giriş yapması bekleniyor, 600 tır. Gazze’nin ilaca, yaşam malzemelerine acil ihtiyacı var. Altyapıya yönelik çalışmalar da var. Yaşam alanının tekrar oluşturulması gerekiyor. İnsanlar bu plana güveniyor. Yaşadıkları yere dönmeye çalışıyor insanlar. İsrail Gazze’den tamamen çekilmeyecek. Plana göre ilk olarak sarı hatta çekilecek. Sonra Hamas’ın rehinelerin tamamını serbest bırakması gereken 72 saat boyunca Gazze’nin yüzde 53’lük bölümünü kontrol etmeye devam edecek. Sonra kırmızı hatta çekilecek, en son Gazze’nin sınır hattında, sınırın tamamında tampon bölge oluşturulacak. Bu kapsamda İsrail çekilmeyi buraya kadar gerçekleştirecek. İsrail’e güven var mı, yok. Zor aşamalar, İsrail’e duyulan güvensizlik. İsrail’in gücü azaldı mı, azaldı. İsrail doğrudan kendisi saldırmayıp Gazze içinde kendisine bağlı çeteleri, kabile görüntüsünde grupları kontrol ediyor. Bunların en bilineni Ebu Şebab isminde ele başıyla aynı isimli bir çete. Yardımları yağmalıyor, Hamas’a saldırıyor. Bu çeteleri İsrail’in Gazze’de istikrarsızlığı sürdürmek için kullanacağını düşünüyorum. Bu çetelerin varlığı Gazze’de siyaseten sıkıntılar oluşturacaktır. İsrail bunları kullanabilir. Bu çetelerin çoğu da İsrail’in çekilmediği alanlarda güçlü duruyor. İsrail’in boş duracağını zannetmiyorum. Ama kalıcı bir ateşkese gidecek yol açısından ABD’yi bu tarafa çekmek avantaj. İsrail psikolojik üstünlüğü kaybetti. Filistin devletine duyulan sempati yukarı çıkıyor.