Banu Avar: Barış ödülleri artık savaşın finansörlerine veriliyor

Gazze konusunda anlatılanların büyük bölümünün medya eliyle kurgulandığını düşünüyorum. Bugün tanık olduğumuz şey bana 1950’lerin Amerika’sındaki Mockingbird yani “Alaycı Kuş Operasyonu”nu hatırlatıyor. O dönemde gazeteciler satın alınmış, duyduklarını sorgulamadan tekrarlayan bir medya düzeni kurulmuştu. Şimdi aynı düzenin içindeyiz. “Trump’ın getirdiği barış” olarak lanse edilen süreç, aslında uluslararası finans çevrelerinin yeni bir sömürge planı. BlackRock’un hazırladığı bir raporda, Gazze’den Türkiye sınırına kadar uzanacak bir özel ekonomik bölge öngörülüyor. Bu bölge Singapur veya Suudi Arabistan’daki Neom City benzeri bir yapıya dönüştürülmek isteniyor. Filistinliler ya zorla göç ettirilecek ya da orada işçi olarak çalıştırılacak. Yönetim, emirleri dışarıdan alan kukla bir Filistin hükümetine bırakılacak. Bu planın arkasında ABD garantörlüğü, Katar ve Mısır’ın finans desteği, Türkiye’nin ise askerî varlığı yer alıyor.

Bu planın “Great”. İçinde Lockheed, Tesla, Ikea gibi çok uluslu şirketler bulunuyor. Hatta özel güvenlik şirketi Blackwater’ın yeni adıyla Academi de dahil. Tüm bunlar, Gazze’nin trilyon dolarlık doğalgaz rezervleriyle bağlantılı. British Gas bu kaynakları 1990’larda keşfetmişti. 2023’te ise BP ve ENI öncülüğündeki iki konsorsiyuma on iki ayrı işletme lisansı verildi. Katliamın ardından sahaların ihaleye açılması tesadüf değil. Avrupa’nın Gazze’deki enerjiye ilgisi insani nedenlerden değil, tamamen ekonomik çıkarlardan kaynaklanıyor. 1990’lardan beri planlanan bu enerji paylaşımı şimdi sahaya indirildi. Bu sürecin medyada “barış anlaşması” olarak yansıtılması ise kamuoyunu manipüle etme çabası. Atilla İlhan’ın yıllar önce bana söylediği bir şey vardır: “Yeşili takip et kızım. Kimin cebinden çıkıyor, kimin cebine giriyor, ona bak.” Bugün bu sözün anlamı çok daha net ortada.