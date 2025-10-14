https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/banu-avar-baris-odulleri-artik-savasin-finansorlerine-veriliyor-1100171675.html
Banu Avar: Barış ödülleri artık savaşın finansörlerine veriliyor
Banu Avar: Barış ödülleri artık savaşın finansörlerine veriliyor
Gazeteci ve yazar Banu Avar, Radyo Sputnik'te Fethi Yılmaz'la yayınlanan Yazı-Yorum programının konuğu oldu. Avar, Gazze'deki gelişmelerden Nobel Barış... 14.10.2025
Gazeteci ve yazar Banu Avar, Gazze'de yaşananların "barış süreci" olarak sunulamayacağını belirterek, "Ortada yeni bir sömürgecilik planı var. Gazze'nin yıkımı, enerji ve sermaye düzeninin parçası haline getirildi," dedi.Avar, şöyle konuştu:'Nobel'in kurucusu servetini savaşlardan kazandı'Nobel Barış Ödülü hakkında konuşan Avar, şunları söyledi: 'Amerikan üsleriyle birlikte Türkiye'nin çevresinde bir askeri çember kuruldu'PKK/YPG'nin Abdullah Öcalan'a verdiği yanıt da değinen Avar, sözlerini şöyle sürdürdü:'NATO'nun beşinci maddesi artık bir güvence değil'İsrailli bürokratın 'NATO Türkiye'yi korumaz' itirafına ilişkin değerlendirmelerde bulanan Banu Avar, şunları kaydetti:
Fethi Yılmaz
Fethi Yılmaz
Banu Avar: Barış ödülleri artık savaşın finansörlerine veriliyor
Gazeteci ve yazar Banu Avar, Radyo Sputnik’te Fethi Yılmaz’la yayınlanan Yazı-Yorum programının konuğu oldu. Avar, Gazze’deki gelişmelerden Nobel Barış Ödülü’ne, Suriye ve Doğu Akdeniz’deki güç dengelerinden Türkiye’nin dış politikasına uzanan geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulundu.
Gazeteci ve yazar Banu Avar, Gazze’de yaşananların “barış süreci” olarak sunulamayacağını belirterek, “Ortada yeni bir sömürgecilik planı var. Gazze’nin yıkımı, enerji ve sermaye düzeninin parçası haline getirildi,” dedi.
Gazze konusunda anlatılanların büyük bölümünün medya eliyle kurgulandığını düşünüyorum. Bugün tanık olduğumuz şey bana 1950’lerin Amerika’sındaki Mockingbird yani “Alaycı Kuş Operasyonu”nu hatırlatıyor. O dönemde gazeteciler satın alınmış, duyduklarını sorgulamadan tekrarlayan bir medya düzeni kurulmuştu. Şimdi aynı düzenin içindeyiz. “Trump’ın getirdiği barış” olarak lanse edilen süreç, aslında uluslararası finans çevrelerinin yeni bir sömürge planı. BlackRock’un hazırladığı bir raporda, Gazze’den Türkiye sınırına kadar uzanacak bir özel ekonomik bölge öngörülüyor. Bu bölge Singapur veya Suudi Arabistan’daki Neom City benzeri bir yapıya dönüştürülmek isteniyor. Filistinliler ya zorla göç ettirilecek ya da orada işçi olarak çalıştırılacak. Yönetim, emirleri dışarıdan alan kukla bir Filistin hükümetine bırakılacak. Bu planın arkasında ABD garantörlüğü, Katar ve Mısır’ın finans desteği, Türkiye’nin ise askerî varlığı yer alıyor.
Bu planın “Great”. İçinde Lockheed, Tesla, Ikea gibi çok uluslu şirketler bulunuyor. Hatta özel güvenlik şirketi Blackwater’ın yeni adıyla Academi de dahil. Tüm bunlar, Gazze’nin trilyon dolarlık doğalgaz rezervleriyle bağlantılı. British Gas bu kaynakları 1990’larda keşfetmişti. 2023’te ise BP ve ENI öncülüğündeki iki konsorsiyuma on iki ayrı işletme lisansı verildi. Katliamın ardından sahaların ihaleye açılması tesadüf değil. Avrupa’nın Gazze’deki enerjiye ilgisi insani nedenlerden değil, tamamen ekonomik çıkarlardan kaynaklanıyor. 1990’lardan beri planlanan bu enerji paylaşımı şimdi sahaya indirildi. Bu sürecin medyada “barış anlaşması” olarak yansıtılması ise kamuoyunu manipüle etme çabası. Atilla İlhan’ın yıllar önce bana söylediği bir şey vardır: “Yeşili takip et kızım. Kimin cebinden çıkıyor, kimin cebine giriyor, ona bak.” Bugün bu sözün anlamı çok daha net ortada.
'Nobel’in kurucusu servetini savaşlardan kazandı'
Nobel Barış Ödülü hakkında konuşan Avar, şunları söyledi:
Bugün Nobel Barış Ödülü de aynı düzenin parçası haline geldi. Barış ödülleri artık savaşın finansörlerine veriliyor. Venezuela’daki Maria Corina Machado örneği bunun tipik örneği. SUMATE adlı bir örgüt üzerinden ABD’nin National Endowment for Democracy fonlarından milyonlarca dolar hibe aldı. Bu örgüt renkli darbeler zincirinin bir parçasıydı. Gürcistan, Kırgızistan ve Ukrayna’daki yapıların benzeri. Machado bugün Nobel Barış Ödülü’ne aday gösteriliyor. Oysa Nobel’in kurucusu Alfred Nobel bir silah sanayicisiydi, servetini savaşlardan kazandı. Şimdi de Nobel Vakfı’nın gelirleri Lockheed Martin gibi savunma devlerinin hisselerine yatırılıyor. “Barış ödülü” aslında savaş ekonomisinin meşrulaştırılması anlamına geliyor. Trump’ın da Gazze süreci sonrası Nobel istemesi, bu düzenin ne kadar iç içe geçtiğini gösteriyor.
'Amerikan üsleriyle birlikte Türkiye’nin çevresinde bir askeri çember kuruldu'
PKK/YPG’nin Abdullah Öcalan’a verdiği yanıt da değinen Avar, sözlerini şöyle sürdürdü:
Suriye’de de benzer bir tablo yaşanıyor. SDG, YPG, PYD ya da PKK hangi adla anılırsa anılsın, hepsi ABD ve İsrail’in vekil gücü haline getirildi. 2012 tarihli bir İsrail istihbarat raporu, “PKK’nın orduya dönüştürülmesi İsrail’in güvenliği açısından gereklidir” diyordu. Bugün bu plan sahada uygulanıyor. PKK unsurları Suriye ordusuna entegre edildi ve kuzeydeki üç bölgede fiilî hâkimiyet kuruldu. Bu tablo, Türkiye’nin sınırında fiilen bir terör ordusunun var olduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda Doğu Akdeniz’de Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail ekseninde yeni bir askeri kuşatma zinciri oluşturulmuş durumda. Barak MX hava savunma sistemleri, 8200 bağlantılı siber ağlar, Amerikan üsleriyle birlikte Türkiye’nin çevresinde bir askeri çember kuruldu.
'NATO’nun beşinci maddesi artık bir güvence değil'
İsrailli bürokratın ‘NATO Türkiye’yi korumaz’ itirafına ilişkin değerlendirmelerde bulanan Banu Avar, şunları kaydetti:
NATO’nun beşinci maddesi artık bir güvence değil. Bu madde siyasi tercihtir; yani Türkiye’ye saldırı olursa NATO’nun otomatik olarak harekete geçeceği anlamına gelmez. Bugün NATO içinde Türkiye’ye karşı bir denge politikası yürütülüyor. Aynı şekilde, Kıbrıs’tan Ege’ye uzanan hat da bir kapan haline getirildi. Bu tablo karşısında Türkiye’nin daha Avrasya merkezli bir dış politika çizgisi geliştirmesi gerekiyor. Aksi halde hem enerji hem güvenlik alanında küresel projelerin taşeronu haline geliriz. Türkiye güçlü bir millet yapısına sahip; bu nedenle hiçbir proje, halkın iradesini ve direncini tamamen bastıramaz. Ancak bu farkındalık sürdüğü sürece Türkiye oyun kurucu olabilir.