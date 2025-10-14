https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/adli-tip-uzmani-rojin-kabaisin-raporunu-degerlendirdi-temas-eden-herkesten-dna-alinmali-1100165070.html

Adli Tıp Uzmanı Rojin Kabaiş'in raporunu değerlendirdi: Temas eden herkesten DNA alınmalı

Rojin Kabaiş'in adlı tıp raporu gündem olmaya devam ederken Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin raporu değerlendirerek... 14.10.2025, Sputnik Türkiye

Van’da geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra göl kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda, Kabaiş’in cinsel saldırıya uğradığına, travma sonucu öldüğüne veya zehirlendiğine dair herhangi bir tıbbi bulguya rastlanmadığı belirtildi.'Cinsel saldırı olma ihtimali de mevcut'Ancak Kabaiş ailesinin avukatlarından Zeynep Demir, Rojin Kabaiş dosyasını ilk günden itibaren takip ettiklerini kaydetti. Avukat Demir "Raporla Rojin'in dosyasında şu ana kadar bulaş olma ihtimali üzerinde durulan ancak bulaş olma ihtimali bertaraf edilen iki erkek DNA'sının Rojin'in hangi bölgesinde bulunduğunu tarafımıza açıklamıştır. İlk DNA örneği Rojin'in sternal bölgesinde yani göğüs bölgesi dediğimiz bölgede tespit edilmiştir. İkinci DNA örneği ise intra vajinal yani vajinanın iç bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. Bugün itibarıyla dosyada artık bir cinsel saldırı olma ihtimali de mevcut" açıklamasını yaptı.'Yüzde 80-90 doğrulukla sonuç verir'Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, Milliyet'e yaptığı değerlendirmede dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "DNA’ların kime ait olduğu ortaya çıkarılmalı, teması olabilecek herkesten örnek alınmalı" diyen Prof. Dr. Halis Dokgöz şunları kaydetti:

